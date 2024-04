Janet Jackson casi fue parte de Marvel: este es el personaje que iba a interpretar la cantante

Janet Jackson reveló que estuvo cerca de interpretar a Storm en la adaptación cinematográfica de X-Men. (REUTERS/Marvel Comics)

La cantante Janet Jackson se presentó en el programa de entrevistas de Drew Barrymorre, donde ambas celebridades reflexionaron sobre las oportunidades dentro de la industria del entretenimiento que optaron por descartar.

Uno de los proyectos a los que Janet decidió decirle que no, fue a la saga X-Men, la cual estuvo a cargo de Bryan Singer en sus primeras dos entregas. En estas producciones, Jackson habría interpretado al personaje de Ororo Munroe, mejor conocida entre los fanáticos de los comics como Storm (o Tormenta para Latinoamérica).

“¡¿X-Men?!”, expresó Barrymore después de que Janet intentara recordar el nombre de la cinta, pero sólo le vino a la mente que Halle Berry se había quedado con el papel “Pero no podía porque acababa de embarcarme en la gira Janet”, explicó Jackson.

Janet Jackson estuvo a punto de interpretar a Storm, la poderosa integrante de los X-Men de Marvel que controla el clima

Además de revelar este interesante dato, Jackson conversó sobre su carrera en la actuación, habiendo participado en películas como Poetic Justice, El profesor chiflado 2: Los Klumps y la serie de películas ¿Por qué me casé?, así como en la sitcom Good Times.

Halle Berry se quedó con el papel de Storm

La cantante de “Rhythm Nation” expresó su disposición a volver a actuar cuando fue consultada al respecto por Ross Mathews, copresentador del show. El interés de Janet Jackson en el papel de Storm resalta no solo por su potencial impacto en la franquicia de X-Men, sino también por lo que hubiera significado ver a una figura icónica de la música, tomando un rol significativo en una gran producción de Hollywood.

Halle Berry finalmente obtuvo el papel de la superheroína (Créditos: Disney+)

Este diálogo se produce en un contexto donde Berry ha manifestado en entrevistas previas, como la realizada por Vanity Fair en 2021, su entusiasmo por retomar el personaje de Storm si se presenta una historia adecuada. La estrella interpretó al personaje en múltiples entregas junto a actores como Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, entre otros.

Como se mencionó anteriormente, Janet y Drew discutieron en el programa sobre las oportunidades de actuación que dejaron pasar. Barrymore compartió que ella estaba en consideración para un papel en Boogie Nights: juegos de placer, pero optó por seguir un camino diferente al aceptar el rol en Por siempre: cenicienta, una historia de amor.

Drew Barrymore confesó que estuvo a punto de trabajar en la famosa cinta "Boogie Nights: juegos de placer"

La impresionante trayectoria de Janet Jackson

Janet Jackson, nacida el 16 de mayo de 1966 en Gary, Indiana, transformó el dance-pop con su estilo particular, convirtiéndose en una de las artistas más destacadas de los años 80 y 90. Siendo la menor de nueve hermanos de la famosa familia Jackson de Motown, logró independizarse para forjar una carrera que abarca grabaciones, televisión y cine.

Durante la década de los 70, se hizo conocida por su participación en la serie cómica Good Times y más tarde, como adolescente, en la serie orientada al baile Fame. Después de un debut discográfico en 1982 y un segundo álbum en 1984 que pasaron sin mucha atención, Janet tomó las riendas de su carrera, marcando su propio camino y sonido.

Janet Jackson no se dejó amedrentar por el éxito de su hermano Michael y desarrolló una exitosa carrera en la industria del entretenimiento (Bryan Bedder/Getty Images for OUT Magazine)

En 1986, resurgió con Control, un álbum rompedor que presentó cinco sencillos en lo más alto de las listas de rhythm-and-blues, incluidos los éxitos pop “What Have You Done for Me Lately” y “Nasty”. Su independencia conectó fuertemente entre los jóvenes, elevándola a un nivel de estrellato que rivalizaba con el de Michael Jackson, su hermano más famoso.

Su trabajo con el equipo de producción Jimmy Jam y Terry Lewis resultó en canciones atrevidas y pegajosas que definieron la potencia del dance y la música pop de los 80. En 1989, lanzó Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814, su obra más diversa hasta la fecha, que produjo siete éxitos pop entre los diez primeros, incluyendo “Miss You Much”, “Escapade” y “Love Will Never Do (Without You)”.

La década de los 90 trajo álbumes aclamados por la crítica como janet. (1993), Design of a Decade (1995), y The Velvet Rope (1997). En 2019, fue introducida al Salón de la Fama del Rock and Roll. Su vida y carrera también fueron el tema de la serie documental de cuatro partes Janet Jackson (2022).