Zendaya hubiese “deseado ir a la escuela” y vive la rebeldía juvenil a los 27 años

La actriz Zendaya evoluciona su carrera hacia una etapa más madura y desafía sus roles juveniles anteriores. (Créditos: HBO Max)

En 2024, Zendaya ha dicho brevemente adiós a los papeles de secundaria al asumir un personaje más maduro en Desafiantes (Challengers), el nuevo film de Luca Guadagnino, donde interpreta a Tashi, una fenómeno del tenis que también se adentra en las complejidades de ser esposa y madre en sus treintas.

Con su nuevo proyecto para la pantalla grande, busca presentarse ante el público en un espectro de edad que más se asemeja al suyo propio, ya que, a sus 27 años, la estrella expresa su deseo de encarnar personajes que reflejen su madurez actual. “Fue refrescante”, dijo recientemente a la revista Vogue y confesó que le daba miedo “porque me decía: ‘Espero que la gente me crea de mi edad’”.

"Nunca fui a la escuela", dijo la ganadora del Emmy y contrasta este aspecto de su vida con sus papeles de secundaria. (Créditos: Patrick T. Fallon/AFP)

Conocida principalmente por sus roles juveniles en series como Euphoria de HBO y la franquicia Spider-Man de Marvel, la actriz da un giro en su carrera. “Siempre estoy en alguna escuela secundaria”, admitió sobre su carrera hasta ahora. “Y, ojo, nunca fui a la escuela secundaria”.

Esta nueva etapa se ve potenciada por sus recientes reflexiones sobre la fama infantil y el impacto que esta ha tenido en su desarrollo personal. “He tenido sentimientos encontrados acerca de los niños y la fama, y estar en el ojo público, o ser un actor infantil. Hemos visto muchos casos en los que ha sido perjudicial”, mencionó.

La estrella de "Euphoria" confiesa que le hubiera gustado ir a la escuela. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Zendaya nunca asistió a la escuela secundaria y es un aspecto de su vida que contrasta fuertemente con los roles que ha interpretado a lo largo de su carrera. Su temprano ascenso en el mundo del espectáculo, iniciado con su participación en programas de Disney como Shake It Up y K.C. Undercover, le impidió experimentar una educación tradicional, lo cual, según revela, ha tenido consecuencias en su percepción sobre su propio crecimiento.

“Ahora, cuando tengo estos momentos en mi carrera -como la primera vez que dirijo una película que realmente va a estar en el cine- siento que me encojo y no puedo disfrutar de todas las cosas que me están pasando, porque estoy así”, expresó. “Estoy muy tensa, y creo que lo llevo desde que era una niña y nunca tuve la oportunidad de probar nada. Y desearía haber ido a la escuela”.

A sus 27 años, Zendaya busca personajes que reflejen su madurez como la película "Challengers". (Créditos: Warner Bros.)

Zendaya atraviesa la adolescencia a los 27 años

La ganadora del Emmy señala que solo hasta ahora, en su adultez, empieza a cuestionar y reflexionar sobre su vida bajo el escrutinio público, indicando que incluso ahora está explorando una fase de rebeldía juvenil que no pudo vivir antes. “Estoy pasando por mi fase de adolescente angustiada ahora, porque antes no tenía tiempo para hacerlo”, compartió con Vogue.

Y agregó que tuvo, desde muy joven, una responsabilidad encima de los hombros: “Me sentí como si estuviera en una posición muy adulta. Me estaba convirtiendo en el sostén de mi familia muy pronto, y había mucho cambio de roles, y simplemente me estaba haciendo mayor”. En el momento que comenzó su trayectoria actoral, la artista sintió la necesidad de ser “este ser perfecto, ser todo lo que todo el mundo necesita que sea y estar a la altura de todas estas expectativas”.

"Duna: parte 2" explora el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. (Warner Bros.)

El éxito de “Dune 2” y el regreso de “Euphoria”

Zendaya se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la actual generación de Hollywood, y lo comprueba con sus recientes producciones. Antes de Challengers, la actriz estelarizó junto a Timothée Chalamet la secuela de Duna, que ya ha recaudado 665 millones de dólares en taquilla global y sigue aumentando.

Sobre la serie Euphoria, la producción de la tercera temporada aún se encuentra en pausa mientras se finalizan los guiones y se reacomodan las fechas de rodaje por las agendas de sus estrellas.