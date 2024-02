Usher se unió a Ludacris, Lil Jon y Taraji P. Henson en una parodia de “Hangover” sobre el Super Bowl 2024

La estrella de R&B lideró un elenco de lujo en un exclusivo cortometraje que anticipa su actuación en el medio tiempo en Las Vegas y su colaboración con Apple Music (Photo by C Flanigan/WireImage/Youtube @Apple Music)

En la antesala del Super Bowl LVIII, Usher ha deslumbrado a sus seguidores con un emocionante avance de su actuación de medio tiempo a través de un inédito cortometraje de 7 minutos, patrocinado por Apple Music. La película, una ingeniosa parodia de la famosa cinta The Hangover, sigue el alocado viaje de sus compañeros raperos Ludacris, Lil Jon y Taraji P. Henson por Las Vegas hacia el cantante de R&B.

El cortometraje arranca con una sorpresiva llamada del CEO de Apple, Tim Cook, informando al trío de artistas sobre la misteriosa desaparición de Usher. Lo que sigue es el frenético intento por localizar al intérprete de DJ Got Us Fallin’ antes de su presentación en el Super Bowl en medio de la ciudad del pecado. Durante la travesía, se cruzan con celebridades como el músico Anderson Paak, el reggaetonero colombiano J Balvin y el actor Wesley Snipes.

Añadiendo un toque especial de humor, surgieron apariciones de íconos de Las Vegas como el mago Criss Angel y The Blue Man Group, grupo que tocó la característica melodía del hit de Usher, Ludacris y Lil Jon del 2004, Yeah!, en un divertido guiño a la cultura pop. Todos colaboraron para encontrar al rey del R&B antes de su actuación crucial en el gran evento deportivo.

La película, una ingeniosa parodia de la famosa cinta The Hangover, sigue el alocado viaje de sus compañeros raperos Ludacris, Lil Jon y Taraji P. Henson por Las Vegas en búsqueda de Usher

El video también sugiere la posibilidad de que Usher esté acompañado de Jon, Luda y Taraji durante su futura performance de medio tiempo y que incluya en su set musical de su magistral habilidad en el patinaje sobre ruedas, agregando elementos sorpresa al espectáculo que le otorga aun más expectativas.

Finalmente, el trío de raperos descubren una pista a través de una foto que tenía Taraji en su celular y finalizan su odisea encontrando al cantante estadounidense en una fuente acuática, donde realizaba una performance de su tema Burn frente un grupo de fanáticas que parecían estar en una despedida de soltera.

Bajo la caída de agua de la fuente, Usher bailaba sosteniendo una rosa en la mano y con un sensual atuendo de cuero negro. Los artistas también se unieron a su ritmo. “Estas hermosas señoritas querían un show, entonces les di un show”, les dijo a los raperos. “Tenemos un show más grande que hacer”, respondió Lil Jon en referencia al Super Bowl, “frente a millones de personas”, añadió Ludacris.

Con este video, Apple Music y Usher se unen para anunciar su colaboración para ofrecer una experiencia exclusiva antes de la presentación del artista en el Apple Music Super Bowl LVIII. REUTERS/Brian Snyder

“Está bien, sí, eso”, entendió el cantante. Enseguida, la escena cambió a la de Usher sacando el torso del techo de una limusina blanca, rumbo al Allegiant Stadium para su presentación en el gran evento deportivo de este domingo.

Con este video exclusivo, Apple Music y Usher se unen para anunciar su gran colaboración para ofrecer una experiencia exclusiva antes de la presentación del artista en el Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show, que se llevará a cabo este domingo 11 de febrero en Las Vegas, Estados Unidos.

Desde este momento, los seguidores del cantante tienen acceso a una colección rica en música y contenido exclusivo anticipando su actuación en el medio tiempo, marcando así 30 años de carrera artística.

La discografía completa de Usher en Audio Espacial ya está disponible. (Apple)

Entre el contenido destacado, se incluye un tráiler compartido el mes pasado, playlists exclusivas y una mirada profunda a su trayectoria de tres décadas en la función editorial The Story of USHER in 20 Songs, disponible en Apple Music.

Los aficionados podrán disfrutar de una amplia selección de contenido exclusivo, incluyendo la discografía completa del artista en Audio Espacial, listas de reproducción curadas por el propio Usher y por equipos de la NFL, además de programación dedicada en Apple Music Radio.

El servicio de música de streaming presentará programación exclusiva en una toma de posesión de cuatro días a partir del 8 de febrero, incluyendo transmisiones en vivo y especiales de radio que capturan la emoción previa al espectáculo del famoso cantante.

Usher podría estar acompañado de Lil Jon, Ludacris y Taraji durante su performance de medio tiempo y que incluya en su set su habilidad en el patinaje sobre ruedas. REUTERS/Mario Anzuoni

Ante el lanzamiento de su nuevo y noveno álbum Coming Home este viernes 9 de febrero y el anuncio de una gira promocional para agosto, este 2024 se vislumbra como un año excepcional para Usher, reforzando su posición como el rey indiscutible del R&B y marcando el inicio de una nueva fase en su próspera trayectoria, a sus 45 años.