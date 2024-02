La mansión de Calvin Harris en Los Ángeles se incendió y recibió un masivo despliegue de bomberos

La casa de tres pisos del famoso DJ escocés sufrió un percance eléctrico que movilizó a más de 20 unidades de bomberos y helicópteros (Instagram)

En la noche de este miércoles, la mansión de Calvin Harris ubicada en Beverly Hills, Los Ángeles, fue parcialmente consumida por las llamas, desencadenando un gran operativo de emergencia que llegó al lugar temiendo que se tratase de un incendio de magnitud considerable. Según informó TMZ, el impresionante despliegue era digno de una película de acción, pero pronto se dieron cuenta que había sido en vano.

Alrededor de las 8:25 PM, se recibió una llamada alertando sobre un posible en uno de los pisos superiores de la casa de tres plantas del famoso DJ. El vecino informante mencionaba el olor a humo emanando del interior. La respuesta del Departamento de Bomberos de Los Ángeles fue rápida e imponente, movilizando hasta 10 unidades de bomberos diferentes y al menos 20 vehículos de primeros auxilios hacia el lugar.

Los testigos presentes describieron a TMZ una escena caótica con la presencia de múltiples camiones de bomberos, ambulancias e incluso helicópteros sobrevolando el área. También reportaron que el humo era claramente visible, elevándose desde el techo de la vivienda, lo cual indicaba la seriedad del incidente.

Calvin Harris no se encontraba en su domicilio al momento del incendio, que provocó un gran despliegue de bomberos y helicópteros (TMZ)

Contrario a las preocupaciones iniciales, el incidente no resultó tan severo. El medio informó que los bomberos detectaron que el origen del fuego se encontraba en el tercer piso de la residencia, cerca de la sala de teatro. Para alcanzar la zona afectada, que no era visible a simple vista, fue necesario romper el techo del segundo piso hasta llegar a una pared interior donde surgían las llamas, cerca de un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Cabe destacar que Calvin Harris no se encontraba en su domicilio al momento del incidente. De hecho, fuentes cercanas al artista aseguran que ha estado alquilando su propiedad desde hace algunos años.

La evaluación preliminar arrojó que el siniestro ocurrió a raíz de un percance eléctrico. Los bomberos lograron extinguir el fuego en aproximadamente 52 minutos. Aunque el incidente resultó en daños estimados en alrededor de $100,000, gracias a la eficiente respuesta de los equipos de emergencia, se logró contener la situación sin que se registraran heridos.

Harris asistió a la ceremonia de los Grammys 2024 junto a su esposa Vick Hope (REUTERS/Mario Anzuoni)

El DJ y cantante escocés, conocido por éxitos como One Kiss y We Found Love, recientemente asistió a los Grammys 2024, evento en el que coincidió brevemente con su ex pareja, la superestrella Taylor Swift, que fue captada caminando muy cerca a donde se encontraba Harris junto a su esposa, Vick Hope. A pesar de la proximidad, fuentes de TMZ afirmaron que la cantante “ni siquiera registró su asistencia, así que bien podría no haber estado allí en absoluto”, marcando un momento tenso para algunos fanáticos en redes sociales.

Harris optaba al premio a la Mejor Grabación Pop Dance con Ellie Goulding por Miracle, mientras que Swift estuvo nominada en seis categorías, de las cuales ganó Mejor Álbum Pop Vocal por Midnights y Álbum del Año por el mismo disco, haciendo historia en esta última con el récord de cuatro Grammys conseguidos en la categoría, superando a Frank Sinatra y Stevie Wonder.

Harris hará su regreso este 2024 durante el Ultra Music Festival en Miami, marcando su primera aparición en este escenario desde 2013 (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Calvin y Taylor mantuvieron una relación durante aproximadamente un año, desde marzo de 2015 hasta junio de 2016. La ruptura entre ambos acaparó titulares cuando se reveló que Swift había colaborado secretamente en la exitosa canción This Is What You Came For de Harris bajo un seudónimo, en medio de su mediática relación con el actor Tom Hiddleston.

Harris hará su regreso este 2024 durante el Ultra Music Festival, un evento crucial en el panorama de la música electrónica de Miami, marcando su primera aparición en este escenario desde 2013. Este retorno ha generado expectativas elevadas entre los seguidores del festival y de la música electrónica en general.