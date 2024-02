Las escandalosas escenas sexuales entre Jenna Ortega y Martin Freeman que causó indignación en redes

Jenna Ortega y Martin Freeman encabezan el elenco de "Miller's Girl" (Créditos: Zac Popik)

Recientemente se estrenó la cinta Miller’s Girl, protagonizada por Jenna Ortega y Martin Freeman, un filme que narra la historia de una estudiante y un profesor que desarrollan un romance. Jade Halley Bartlett, directora de la película, no tuvo reparo en mostrar de manera explícita los encuentros sexuales de los actores, cuya diferencia de edad es de 31 años (21 y 52 años respectivamente). La historia se vuelve aún más inquietante debido a que el personaje de Jenna tiene apenas 18 años.

Ante lo mostrado por el lente de Bartlett, las redes se han escandalizado, tachando a la película de “asquerosa” e “incómoda”.

“MARTIN FREEMAN ¿QUÉ LE ESTÁS HACIENDO A JENNA ORTEGA?”, “Me siento incómodo”, “Ese vídeo de Jenna Ortega con Martin Freeman es lo peor que he visto en mi vida”, escribieron algunos usuarios en X, mientras que otros tantos defendieron la cinta argumentando que eran actores que nunca tuvieron un verdadero acercamiento sexual.

Las redes han denunciado la relación maestro-alumna que protagonizan Martin Freeman y Jenna Ortega en la cinta "Miller's Girl"

La reacción de las redes ante la película puede deberse a que Jenna se ha enfocado en proyectos con un giro adolescente, donde las escenas sexuales o relaciones con personas con una diferencia de edad muy marcada no son parte del guión. Este salto a historias más adultas también generó un impacto en la actriz, que en una reciente sesión de preguntas y respuestas, aseguró que se sorprendió mucho al leer el guión de Miller’s Girl, confesando además que este abuso de poder entre profesor y estudiante es algo que ella y muchas otras chicas han vivido en mayor o menor medida.

“Recuerdo que recibí el guión cuando estaba en el set en Montreal y que sólo era un correo electrónico. Al abrirlo me encontré con un horror romántico y hermoso. Esta horrible historia romantizada. Recuerdo que Cairo (nombre del personaje que Ortega interpreta) me sorprendió mucho por lo que había vivido en mi carrera y creo que muchas chicas jóvenes pueden decir lo mismo. Creo que a las adolescentes a menudo se las escribe de la misma manera, malcriadas y sin tonterías, pero Cairo es tan inteligente y sabia más allá de su edad que me entusiasmó poder explorarla”.

"Me sorprendió mucho por lo que había vivido en mi carrera y creo que muchas chicas jóvenes pueden decir lo mismo", dijo Jenna Ortega sobre su papel en Miller's Girl (EFE/Justin Lane)

Jenna también admitió que la temática de la película es arriesgada, e incluso, “le dio miedo abordarlo”, pero su lado artístico la impulso a arriesgarse y explorar nuevos horizontes.

Bartlett escribió Miller’s Girl en 2011 inicialmente como una obra de teatro. Para 2016, presentó la historia en la plataforma Black List cuya misión es proporcionar apoyo a guiones destacados. Finalmente, la cinta fue estrenada el pasado 26 de enero, marcando el debut como guionista y directora de Bartlett. No obstante, a pesar de los riesgos de los que Ortega se jactó, la película no ha tenido un gran desempeño.

Una talentosa joven escritora (Jenna Ortega) se embarca en una odisea creativa cuando su profesor (Martin Freeman) le asigna un proyecto que los enreda a ambos en una red cada vez más compleja. (Lionsgate)

En plataformas como Rotten Tomatoes, Miller’s Girl tiene una puntuación de 45% de parte del público y 32% de parte de la crítica, que además, argumenta que la cinta se queda corta al momento de denunciar el abuso de figuras de autoridad, convirtiéndola en un thriller romántico.