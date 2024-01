Dua Lipa reveló su impresionante transformación al rubio platinado para la próxima película “Argylle”

Dua Lipa reveló su impresionante transformación al rubio platinado (REUTERS/ARCHIVO)

Dua Lipa ha hecho caer a muchos de sus seguidores con la revelación de su último cambio de look. La cantante y ahora actriz británica causó revuelo en las redes sociales tras dejarse ver como una despampanante rubia platinada al compartir un adelanto de lo que será su caracterización para su próximo proyecto en la gran pantalla, la película “Argylle”, en donde compartirá roles con Henry Cavill. Sin embargo, el look no resultó tan natural como se pensaba.

En el carrusel de imágenes que ya acumuló más de 2 millones de likes, Lipa anunció: “Prueba de peluquería y maquillaje para Argylle. ¡Sale en cines el 2 de febrero!”. Sin embargo, este cambio de apariencia, lejos de ser permanente, resultó ser una hábil ilusión, ya que los ojos más agudos descubrieron una pequeña pista reveladora: una rejilla casi imperceptible a la altura de la raíz de su cabello. Todo indicaba que se trataba de una peluca.

Pero pocos fueron los internautas que no se dejaron engañar. Los demás se dividieron entre el gusto y el disgusto por las fotos que revelan, además del sorpresivo cambio de color de cabello, un peinado de Dua despeinado y con textura, presentando una mezcla de mechones lisos y ondulados. Su maquillaje también fue audaz, con ojos ahumados en azul oscuro y unos labios iridiscentes.

Este no es el primer cambio de imagen impactante de la multifacética artista de 28 años para un papel cinematográfico. En septiembre, los fanáticos quedaron fascinados con el tráiler de la película de espionaje “Argylle”, donde Lipa se mostraba vestida para matar con un deslumbrante vestido dorado, altos tacones y, por supuesto, la melena rubia platinada que mostró esta semana en sus redes.

Además, la versatilidad de la intérprete de “Dance The Night” también se ha reflejado en su participación en la exitosa película “Barbie” de Greta Gerwig, donde asumió el papel de una glamurosa sirena, destacando con una peluca azul brillante que hacía juego con sus aletas.

Lejos del cine, Dua Lipa ha demostrado ser una camaleónica figura en el mundo de la moda y la música. No solo ha adoptado diferentes estilos capilares para sus papeles en la pantalla grande, sino que también ha jugado con su imagen fuera de ella. En octubre, para comunicar la llegada de su nuevo tema “Houdini”, la artista optó por una melena pelirroja, un aclamado look que ha decidido mantener vivo hasta el momento.

El pasado noviembre, la también modelo decidió realizar un cambio radical en su estrategia de comunicación digital, borrando todas sus publicaciones en las redes sociales. Pero no se trató de una casualidad que coincidiera con el lanzamiento de su nueva música.

Aunque Dua precisó que las fotografías y mensajes previamente compartidos no desaparecerán por completo, ya que simplemente los ha archivado, aseguró que no tiene importancia: esos recuerdos los mantiene tanto en su teléfono como en su computadora.

“No importa, ¿sabes? Pero el hecho de poder empezar de cero en una nueva era y un nuevo sonido y todas esas cosas, me hace sentir como si empezara de cero“, dijo la compositora durante una entrevista para Andy Cohen Live de SiriusXM.

Henry Cavill y Dua Lipa se unen por primera vez en la pantalla grande. (Créditos: Universal Studios)

La intérprete de “New Rules” aseguró que, aparte de ser una manera de introducir una nueva etapa en su carrera, este borrón simboliza también un descanso de las redes antes de compartir nueva música, una acción que considera “bastante purificadora”. Con este gesto, ha despertado una renovada atención hacia sus próximos proyectos y ha consolidado su deseo de evolucionar como artista.