La exigente rutina que Kourtney Kardashian sigue para poder amamantar a su hijo recién nacido

Kourtney Kardashian dio a luz a su cuarto hijo, Rocky, el pasado 4 de noviembre. Por lo general, se espera que cada embarazo se vuelva más sencillo, pero en el caso de Kourtney ha sido todo lo contrario. Incluso amamantar ha sido todo un reto, pues en sus redes sociales, la socialité compartió la exigente rutina que sigue para alimentar a su bebé de la mejor manera posible.

En una historia de Instagram, Kardashian se mostró haciendo ejercicio en una caminadora junto a un mensaje donde aseguraba que debía mantener altas las calorías para amamantar a su hijo, considerándo ser madre “el trabajo más importante del mundo”

“Haciendo el trabajo más importante del mundo... Ser mamá, mantener vivo a mi bebé, amamantar demanda significa mantener las calorías altas con muchos alimentos nutritivos”, escribió Kardashian en su Instagram.

Kourtney agregó, que, después de pasar varias semanas inactiva, poco a poco ha regresado a hacer ejercicio, ya sea por su cuenta en la caminadora o dando largos paseos con su bebé.

La historia de Instagram de Kourtney apareció tan sólo unas horas después de una serie de fotos en las que posaba junto a Rocky y a su esposo Travis Barker. Las fotografías muestran a Barker cargando a su hijo, otra se enfoca en los pequeños pies del bebé y en otra Kourtney amamanta al pequeño Rocky. Sin embargo, hubo una fotografía que causó una gran controversia en redes debido a que se ve a Travis aparentemente besando en la boca a su bebé.

De inmediato cientos de usuarios comenzaron a tomar bandos respecto al controversial beso, algunos argumentaron que Travis era su padre y no tenía nada de malo, otros lo tacharon de asqueroso y otros incluso aseguraron que esta era una práctica que podía matar al bebé.

“¡¿Tus padres nunca te besaron?! Entiendo que otras personas no deberían. Pero el niño literalmente vino del ADN del papá y creció dentro de la mamá”, “No importa quién bese al bebé... la cuestión es que los bebés pueden enfermar gravemente o incluso morir por hacer esto. No merece la pena correr ese riesgo”, “¡Kourtney sólo dejaría que Travis lo hiciera, creo! Nadie más que ella y Travis”, “Tal vez ninguno de ustedes han tenido hijos, por lo tanto no tienen idea del amor que un padre tiene hacia su hijo recién nacido”, fueron algunos de los comentarios que los seguidores de Kourtney Kardashian dejaron en sus redes por el beso que Travis le dio a su bebé.

Como se mencionó anteriormente, el embarazo de Kourtney tuvo muchas complicaciones, a tal grado que en septiembre, la también empresaria tuvo que entrar al quirófano de urgencia para salvar la vida de su bebé nonato. Travis, quien se encontraba de gira con su banda Blink-182 por Europa, tuvo que tomar un avión de regreso a Los Ángeles para acompañar a su esposa.

En sus redes, Kourtney agradeció a Travis y a su madre, Kris Jenner, por estar con ella en un momento tan complicado, además, reflexionó sobre la experiencia asegurando que sentía una mayor empatía por las madres cuyos embarazos son de alto riesgo.

“Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de precipitarme a una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender esa sensación de miedo. Ahora entiendo y respeto mucho más a las madres que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo”, escribió Kourtney junto a una fotografía en la que sostiene la mano de Barker durante su estadía en el hospital.