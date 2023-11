Anthony Hopkins mostró su destreza para el baile mientras cocina

Antohony Hpkins compartió un video en TikTok donde baila la pieza "Mambo Italiano" mientras cocinaba Créditos: TikTok/Anthony Hopkins

Sir Anthony Hopkins deslumbró a sus seguidores el domingo, al compartir un video en sus cuentas de TikTok e Instagram en el cual demostró sus habilidades para la rumba mientras cocinaba. El famoso actor británico de 85 años, conocido por sus diversas interpretaciones a lo largo de siete décadas en cine y teatro, presentó un lado más ligero de su personalidad.

El dos veces ganador del Premio de la Academia inició su movida versión de la danza a ritmo de Mambo Italiano, entre su horno de cromo y su isla de cocina. Dedicado a seguir los ritmos y las letras de la melodía, parecía sumergirse profundamente en la música, con los ojos cerrados en ocasiones y las manos y brazos moviéndose hasta la altura del pecho.

A medida que el video progresa, se observan ingredientes sobre la isla de cocina que indican que Hopkins estaba preparando un plato italiano mientras bailaba. Las especulaciones sobre esto se confirman con la pieza escrita por Bob Merrill e interpretada en esta versión por Dean Martin que suena de fondo, complementando a la perfección la escena de cocina italiana.

Anthony Hopkins bailó en su cocina al ritmo de "Mambo Italiano" (Créditos: Instagram/Anthony Hopkins)

Vestido con un atuendo casual de pantalones de chándal negros y una camiseta a juego, el cuatro veces ganador del BAFTA continuó bailando mientras se escuchaba al crooner cantar “try an enchilada with a fish baccala, hey goomba, I love how you dance rumba”. Al final del video, Sir Anthony, quien fue nombrado caballero por la Reina Isabel II por sus servicios al drama en 1993, miró directamente a la cámara con una sonrisa radiante.

El video fue muy bien recibido por sus seguidores en las redes sociales que elogiaron su alegría y energía a pesar de su avanzada edad. Algunos de los usuarios incluso hicieron referencia a su famoso papel de Dr. Hannibal Lecter, el carismático y maquiavélico caníbal de las películas “El silencio de los corderos” (1991), “Hannibal” (2001) y “Dragón rojo” (2002).

Al ver a Anthony Hopkins tan feliz cocinando, los fanáticos no pudieron evitar compararlo con su personaje de Hannibal Lecter, el carismático y malvado caníbal

La espontaneidad y júbilo con los que Hopkins bailaba en la cocina mientras preparaba su comida, parecieron conmover a sus innumerables fanáticos, con comentarios como “te amo”, “es el mejor actor del mundo” y “esto hizo sonreír a mi corazón”, “Es un placer verlo tan feliz y simpático! Un abrazo señor!”

Anthony Hopkins regresará a la pantalla grande en la película "FREUD'S LAST SESSION" interpretando al polémico neurólogo (Créditos: YouTube/OneMedia

Contra todo pronóstico, Hopkins continúa actuando, siendo su más reciente producción Armaggedon Time. Además, el actor está preparando su regreso al set con Freud’s Last Session, donde interpretara a un Sigmund Freud en sus últimos años de vida. En una reciente entrevista con El País, Anthony fue cuestionado sobre si aún amaba la actuación en este punto de su vida, a lo que el actor confesó:

“Más que nunca. Pero disfruto con mis métodos de trabajo. No puedo decir que trabaje duro porque lo disfruto, así que difícilmente es un trabajo duro. Sí disfruto del proceso de aprender los textos, de aprender las palabras tan deprisa y luego diseccionarlas. Romper las líneas para que suenen reales, naturales. Lleva mucho tiempo conseguirlo. Tengo mucha experiencia a lo largo de los años, así que conozco todos los atajos. Siento que llego a la escena o al set y que puedo relajarme”.