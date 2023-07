Murió Paul Reubens, el recordado intérprete de Pee-wee Herman

Murió a los 70 años Paul Reubens, actor que dio vida a Pee-Wee Herman Foto: Instagram/Pee-wee Herman

Este lunes murió a los 70 años Paul Reubens, actor que saltara a la fama mundial gracias a su personaje de Pee-wee Herman en la cinta La Gran Aventura de Pee-wee. Así se confirmó a través de las redes sociales de Reubens, donde también se reveló que el actor había luchado durante varios años contra el cáncer, lo cual también lo hizo alejarse de los medios de comunicación desde 2016, cuando volvió a interpretar a su entrañable personaje en un especial de Navidad.

“Anoche despedimos a Paul Reubens, actor, cómico, guionista y productor estadounidense emblemático, cuyo entrañable personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, capricho y creencia en la importancia de la bondad”, se lee en la publicación que el equipo encargado de las redes sociales de Paul compartió. “Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años con la tenacidad y el ingenio que le caracterizaban. Talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo entrañable y un hombre de notable carácter y generosidad de espíritu”.

Paul Reubens dejó un último mensaje para sus fanáticos disculpándose por alejarse de los medios en los últimos seis años Foto: Instagram/Pee-Wee Herman

En la publicación también se reveló un último mensaje que Reubens habría mandado a sus fanáticos como disculpa tras haberse ausentado durante los últimos años.

“Por favor, acepten mis disculpas por no haber hecho público a lo que me he enfrentado en los últimos seis años. Siempre he sentido mucho amor y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”.

Nacido el 27 de agosto de 1952 en Nueva York, Reubens comenzó su carrera actoral en la década de los años 70, como parte de la compañía de comedia Groundlings, donde se destacó por sus actos de improvisación. Sería en 1980 cuando Reubens mostraría ante el público a su personaje Pee-wee Herman, mismo que desde sus presentaciones teatrales en el Roxy Theatre de West Hollywood se ganó el corazón de chicos y grandes.

FOTO DE ARCHIVO. Paul Reubens 'Pee-wee Herman' llega para el décimo aniversario de los TV Land Awards en Lexington Avenue Armory en Nueva York, EEUU, el 14 de abril de 2012. REUTERS/Andrew Kelly

El impacto de Pee-wee fue tal que llegó hasta HBO, donde debutó en 1981 dentro del programa On Location. Paul se dio cuenta que el personaje del traje gris, cabello relamido, corbatín rojo e ingenuidad ilimitada, lo había llevado al éxito total, por lo que por un tiempo por se dedicó por completo a Pee-wee, presentándose en entrevistas y fuera del set como Pee-wee Herman.

La película de La Gran Aventura de Pee-wee a cargo de nada menos que Tim Burton llegó en el año de 1985, y aunque recibió críticas mixtas, terminó por convertirse en una cinta de culto, y el personaje de Pee-wee en un referente cultural.

Reubens se alejó de Pee-wee después de que su segunda película fuera un fracaso (Foto AP/Charles Sykes, archivo)

Reubens estelarizó tres películas de Pee-wee Herman en 1985, 1988 y 2016 respectivamente, además de tener su famosa serie Pee-wee’s Play House entre 1986 y 1991. Debido a la mala recepción de la segunda cinta, Paul decidió “guardar” el personaje de Pee-wee por un tiempo.

Reubens siguió probando dentro de la industria del cine en diferentes papeles. La estrecha relación que generó con Tim Burton lo hizo tener papeles más pequeños en cintas como Batman Returns como Tucker Cobblepot, padre de Oswald Cobblepot (El Pingüino) y en El Extraño Mundo de Jack como el personaje de Lock, uno de los secuaces de Oogie-Boogie.

Uno de sus papeles más recordados llegó en 1992 en la cinta Matilda, donde interpretó a uno de los agentes que buscan arrestar al padre de la pequeña niña prodigio por fraude. Más recientemente, Paul volvería a interpretar al padre de El Pingüino, ahora renombrado Elijah Van Dahl para la serie Gotham.

Uno de los últimos papeles de Paul Reubens fue el de Elijah Van Dahl en la serie Gotham

Siendo uno de los más famosos personajes infantiles de la época, Reubens también se vio envuelto en polémica. En 1991, poco después de la cancelación de su show, fue detenido por exhibicionismo en un cine para adultos de Sarasota, Florida, pero a pesar de todo, el apoyo del público fue incondicional. No obstante, la controversia regresaría en 2022, cuando fue acusado de poseer material sexual de menores de edad. Sería hasta 2004 que los cargos fueron retirados y un año después, Paul se defendió durante una entrevista con la NBC:

“Una cosa que quiero dejar muy, muy clara, no quiero que nadie piense ni por un segundo que me excitan las imágenes de niños. Yo no soy así. Se pueden decir muchas cosas de mí. Y puede que lo hagas. El público puede pensar que soy rarO. Pueden pensar que estoy loco o cualquier cosa que alguien quiera pensar de mí. Todo eso está bien. Siempre que una de las cosas que no piensen de mí sea que soy un pedófilo. Porque eso no es verdad”.

En 2002, Paul Reubens fue acusado de pedofilia. El actor fue absuelto dos años después (Foto Jack Plunkett/Invision/AP, archivo)

Te puede interesar: