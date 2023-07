El actor Zachery Ty Bryan volvió a ser arrestado por violencia de género

Zachery Ty Bryan volvió a ser arrestado por violencia doméstica Foto: Facebook/Zachery Ty Bryan

Zachery Ty Bryan, recordado por su papel de Brad Taylor en la serie Mejorando la casa, ha vuelto ha ser arrestado por violencia doméstica. El departamento de policía de Eugene, Oregón compartió con TMZ que el actor fue acusado el pasado viernes por “delito grave de asalto”; esto se da cuando una persona trata de atacar a otra que previamente ya había puesto una orden de restricción entre ambas partes.

La policía recibió una llamada donde se aseguraba que una disputa entre un hombre y una mujer se estaba llevando a acabo en una residencia de Eugene. Cuando las autoridades llegaron al lugar, Zachery se había ido, pero no pasó mucho tiempo para que se diera con su paradero, y desde entonces, permanece detenido.

Tras su paso por Mejorando la casa y otras pequeñas apariciones en cintas como Rapido y Furioso: Reto Tokio, Zachery había amasado una gran fortuna gracias a las regalías de su aparición en la pantalla chica, pero también audaces inversiones en bitcoins que terminaron por darle una multimillonaria mansión, cuatro hijos y una esposa, Carly, con quien había mantenido una relación desde el colegio. Sería en octubre de 2020 cuando la vida de Zachery comenzaría a tambalearse.

Después de varios años viviendo una vida tranquila, sería en 2020 cuando todo comenzó a irse abajo para Zachery (Getty)

Bryan fue acusado de delito grave de estrangulamiento a una mujer llamada Johnnie Faye Cartwright, con quien aparentemente mantuvo un amorío a lo largo de dos años (mientras Bryan estaba casado). El exactor se declaró culpable de dos delitos menores: amenazas y agresión en cuarto grado, siendo condenado a tres años de libertad condicional.

El ataque sólo fue el principio de un sin fin de acusaciones relacionadas con fraude, violencia y abuso de sustancias.

En su momento, cuatro supuestas víctimas aseguraron que habían sido estafadas por Zachery en una especie de sistema piramidal, exigiendo un total de 50 mil dólares. Al respecto, Bryan declaró que “lo que la gente no entiende es que uno asume riesgos. Nada es seguro. Es lo mismo con las inversiones en cine y todo lo demás, pierdes o ganas”, presentándose como otra víctima de las inversiones en las que estaba involucrado.

Tras las acusaciones de 2020, Zachery aseguró que no había sido tan grave como los medios lo aseguraron. Terminó cumpliendo 3 años de libertad condicional (Getty)

En 2023, Zachery brindó su propia versión de lo que pasó con Cartwright en una exhaustiva entrevista con The Hollywood Reporter:

“Ni siquiera llegamos a ser tan físicos. Hicimos mucho ruido. Gritábamos y, como estábamos en una casa adosada (con paredes finas), todo el mundo nos oía. Johnnie estaba muy disgustada por mi situación. Al fin y al cabo, (la policía) te lanza un montón de cargos porque al final quieren que te declares culpable de algo. Podía haberlo peleado... pero eso es más estrés y drama. Me cayeron dos delitos menores y lo di por terminado”.

Respecto a su abuso del alcohol, Zachery confesó que comenzó a beber desde los 14 años. Entraba a los clubes sin problemas debido a que era el chico de Mejorando la casa. Para cuando salió la entrevista, Brian aseguró que se había mantenido sobrio para evitar tener más problemas, pero al parecer, esto no ha funcionado muy bien.

Tim Allen quien fungió como padre de Zachery a lo largo de los ocho años que duró Mejorando la casa, habló en junio de 2023 sobre lo que pudo haber llevado a Zachery por un mal camino.

“Zach es un gran chico que se ha convertido en un hombre complejo. Lo único que puedes hacer es hacerte a un lado y dejar que alguien siga su proceso", declaró Tim Allen el pasado junio (Grosby Group)

“Zach es un gran chico que se ha convertido en un hombre complejo. Lo único que puedes hacer es hacerte a un lado y dejar que alguien siga su proceso. En cierto momento, se desvió del tipo que conozco a alguien que está reaccionando a situaciones con las que no tengo nada que ver y que no puedo controlar. No sé qué pasa cuando la gente se corrompe. Simplemente no lo sabes”.

Tomando en cuenta que la policía aseguró que Bryan habría atacado a una persona con quien ya tenía una orden de alejamiento, todo parece indicar que se trataría de la misma Cartwright. Sin embargo, no se han esclarecido los detalles de este caso.

Te puede interesar: