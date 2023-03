Lana del Rey abordó la espiritualidad en su nuevo álbum “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”

Elizabeth Woolridge Grantnació el 21 de junio de 1985; actualmente tiene 37 años de edad. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la madrugada de este 24 de marzo, Lana del Rey se posicionó entre las principales tendencias en redes sociales con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, el cuál no sólo cuenta con una innovadora forma de utilizar sintetizadores, sino que también crea un recorrido musical hacia la espiritualidad a través de inusuales colaboraciones y fuertes referencias al gospel.

“Al principio está bien cuando piensas que tienes un lado oscuro -es emocionante- y luego te das cuenta que ese lado oscuro te gana todo el tiempo si decides darle mucha importancia. Además es muy diferente la manera en que vives cuando te das cuenta de eso. Es lo peor que me ha pasado en la vida”, dijo hace algunos años en una entrevista para GQ.

En diversas ocasiones la intérprete de 37 años ha revelado que producciones como Born to die estaban inspiradas en esa complicada etapa de su vida. Por lo que este disco estrenado en 2023, podría indicar que la famosa está en un momento muy diferente al de sus inicios.

“Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd” está integrado por 16 temas entre las que destacan dos oratorias y una pieza de más de 7 minutos. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Todo sobre las nuevas canciones

Algo que sin duda llamó la atención del nuevo álbum de Lana del Rey que dos temas -Judah Smith Interlude y Joe Batiste Interlude- son fragmentos de oratorias musicalizadas o que sencillos como A&W, Kintsug y Fingertips se rebelan ante los tiempos con duraciones de hasta 7 minutos.

En entrevista con Interview Magazine, Elizabeth Grant se sinceró sobre cómo fue su proceso para la creación de Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, pues se inspiró en algunos de sus pensamientos y preocupaciones más profundas.

“Pasaba mucho tiempo en Long Beach y había leído que había un túnel sellado debajo del edificio Jergins [Trust]. Todos los techos de mosaico aún estaban perfectamente conservados, pero nadie podía entrar. También había estado escuchando mucho a Harry Nilsson. Él tiene esta canción llamada Don’t Forget Me. Ese sentimiento más este túnel hecho por el hombre que fue sellado, pero que era tan hermoso que me gustó la idea de juntarlos. Supe desde el principio que ese iba a ser el título”, contó Lana.

La cantante trabajó el pastor Judah Smith, el cantante Jon Batiste y la banda Bleachers. (Foto: EFE/Domenech Castelló)

La artista catalogó su nuevo lanzamiento como “prolijo” y confesó que tras hartarse de la opinión pública decidió dejarse fluir y permitir que la música hable por ella. Por esa razón, en su disco destacan piezas como The Grants, Grandfather please stand on the shoulders of my father while he’s deep-sea fishin o Candy Necklace (feat Jon Batiste), las cuales muestran una nueva faceta de la artista.

Tras encontrar inspiración en situaciones poco usuales, Lana del Rey se sumergió en un estudio de grabación junto a un camarógrafo que también tenía talento musical, pues todos los domingos solía tocar la guitarra conquistando así el oído de la afamada intérprete, quien no dudó en invitarlo a colaborar.

“Después de cinco meses entramos al estudio con los muchachos que conozco (...) Mike dijo: ‘Nunca he estado en un estudio, así que realmente no siento que deba ser un músico de sesión’ y yo dije: ‘Sé que es mucho ir a la cabina de ISO y tocar lo que hemos estado tocando por diversión, pero inténtalo’”, contó.

Lana Del Rey confesó que también encontró inspiración en su relación familiar. (Foto: AFP/ Jewel SAMAD)

Las 16 canciones que integran Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd son un recorrido espiritual que invitan a los escuchas a dejarse llevar más allá de la cotidianidad, pero también sobre el amor. Y es que Lana del Rey escribió Margaret en honor al cantante Jack Antonoff y a la actriz Margaret Qualley por su romance.

“Gran parte de mi vida es estar sentada solo en mi escritorio metafórico escribiendo, pero con este álbum, la mayor parte son mis pensamientos más íntimos”, comentó.