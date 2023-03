Héctor Soberón llamó mentirosa a Michelle Vieth tras recordar video íntimo

El actor Héctor Soberón se defendió de las acusaciones de Michelle Vieth por presuntamente haber difundido un vídeo íntimo de ella.

En días recientes la actriz Michelle Vieth refrendó su intención por pugnar por una ley que castigue la llamada “pornovenganza”, esto derivado de que en 2004 sufrió la filtración de un video íntimo por el que fue objeto de escarnio y burlas.

Ahora, 19 años después, la conductora de Cuéntamelo ya desea que se establezca a nivel jurídico una ley que castigue a quien distribuya o comparta material audiovisual íntimo, y aunque ya existe la Ley Olimpia en México, Michelle Vieth busca un símil a lo que en Estados Unidos se conoce como Porn Revenge Law.

Desde que se filtró en aquel año el video donde se le ve a la protagonista de Soñadoras sosteniendo relaciones sexuales con un hombre a quien no se le ve el rostro, la agraviada ha sostenido que quien difundió el material de manera dolosa fue su exesposo Héctor Soberón, quien por su parte siempre lo ha negado y ahora emitió nuevas declaraciones al respecto.

Michelle Vieth fue víctima de la filtración de un video íntimo en 2004 (Foto: Instagram)

En un video compartido en su cuenta de Instagram, el actor se refirió a diversos puntos respecto al hecho que ha denunciado Michelle Vieth desde hace casi 20 años. El actor recomendó a la actriz que se abstuviera de hablar del “mismo tema”, pues a su parecer debe molestarle a su familia y su esposo.

“He recibido insultos, amenazas, pero sigo aquí presente y dando la cara de frente y hablando con la verdad, por respeto a tu familia guarda silencio, por respeto a tu pareja guarda silencio. Ha de ser muy cansado estar escuchando esto”, expresó.

El actor que apareció en telenovelas de los años 90 como María la del barrio se refirió a la iniciativa de ley que Michelle busca que sea aplicable en todo México y aseguró que él sería “el primero en firmarla”.

Michelle Vieth ha sufrido vejaciones y burlas desde hace 18 años, cuando se divulgó un video que vulnera su intimidad (Foto: Instagram)

“Sé que estás tratando de promulgar una ley, se me hace maravilloso la verdad y sí se logra yo voy a ser el primero en esa fila para afirmarla ¿por qué? porque yo siempre he apoyado y respetado a la mujer. A mí me educaron con valor y respeto hacia la mujer”

En un tomo amenzador, Soberón llamó a “hacer cuentas”, pues según él, Vieth ha declarado haber sido menor de edad cuando fue víctima de la violación de su intimidad, pero según las fechas la realidad sería distinta.

“Llevas 20 años diciendo que eras una menor de edad cuando empezamos tú y yo a andar, que fue dentro de la telenovela, y que en el famoso video que tanto me acusas que yo lo hice o distribuí... soy yo y tenías 15 años o eras menor de edad, cosa que no es cierto. Te lo voy a demostrar porque cuando sucedió ese video yo no estaba contigo y no eran las fechas que tanto dices”, dijo Soberón.

Héctor Soberón mencionó en su video que el escándalo también afectó su carrera actoral (Foto: hector_soberon)

Para dejar en claro el tema de la edad, Héctor hizo cálculos y de manera sarcástica develó la edad que Michelle habría tenido cuando se distribuyó su video íntimo en internet.

“Comencemos primero con la telenovela, nos conocimos en el año de 1997 durante la telenovela ‘Mi pequeña traviesa’, ahora vamos a hacer un juego de matemáticas -cosa que a ti no se te da-, naciste en 1979, a 1997 son 18 años... uy... eras mayor de edad”

Y respecto al tema del video en cuestión, el actor de hoy 58 años dijo que para el momento de la grabación del material él ya no era pareja de la actriz de El premio mayor e incluso estaba siendo operado de la rodilla, lo que demostraría a su parecer que no fue él quien funge en el videoclip.

El actor le pidió a su expareja guardar silencio sobre el tema del video difundido en 2004 (Foto: @michellevieth / IG - @hector_soberon/ IG)

“Ahora vamos al otro punto que tanto dices y que comentas, que no tienes manera de comprobarlo, más sin embargo, quieres que crean que soy yo... en el video hay una fecha... ¿hacemos matemáticas? noviembre del 99, o sea tienes 20 años, el día de tu cumpleaños. Otra cosa más, esas fechas, gracias a mi revista consentida, marca que tú tenías ya una pareja en Acapulco y chistosamente en esas épocas me estaba operando de la rodilla”, puntualizó el histrión, quien llamó mentirosa a su expareja “Si mientes en esto por qué no mentir en lo demás”.