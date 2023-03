Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez quieren casarse otra vez

La pareja llegó al altar en 2012 y desde entonces se ha consolidado como una de las más populares del medio (Foto: Instagram)

Fue en 2012 cuando Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez llegaron al altar y desde entonces han consolidado una de las parejas más populares y estables del medio de la farándula nacional.

El actor cómico y productor de cine se unió en matrimonio con la cantante de Sentidos opuestos en una mediática ceremonia religiosa tras algunas relaciones a lo largo de los años y luego de haber procreado a sus primeros tres hijos con distintas mujeres.

A partir de entonces y con la llegada de la pequeña Aitana, la familia se ha mantenido unida y a la vista del ojo público, pues además de compartir su día a día en las redes sociales, los Derbez han sido protagonistas de su propio reality show De viaje con los Derbez, cuya nueva temporada se estrenará el próximo 7 de abril.

Eugenio Derbez ha recibido los cuidados de su esposa durante su periodo de rehabilitación (Foto: Archivo)

Y es que del popular matrimonio, fue Alessandra Rosaldo quien en un reciente encuentro con los medios reveló que ya ha platicado con su esposo respecto a una renovación de votos para refrendar el compromiso amoroso que los une.

Todo comenzó cuando a la también actriz y conductora de programas como Netas divinas expresó su opinión respecto a los contratos prenupciales mediante los cuales algunas parejas establecen un acuerdo a cumplir durante su matrimonio.

“Me parece correcto, en algunos casos para protegerse ambos es necesario firmar contratos prenupciales y está bien”, expresó, y al ser cuestionada sobre si alguna vez contempló esta posibilidad junto a Eugenio Derbez, así contestó: “No, no pasó por nuestras cabezas”.

Los Derbez suelen aparecer juntos en diversos eventos sociales (Foto: Instagram / @ederbez)

“La verdad que (un acuerdo nupcial) no es algo que pase por nuestra cabeza, no es algo que hayamos platicado”, recalcó la cantante de Amor de papel, quien en cambio sí ha vislumbrado junto al comediante renovar sus votos patrimoniales.

“Sí en cambio hemos platicado de renovar votos y de volvernos a casar, y de casarnos de diferentes formas y bajo diferentes rituales, pero no hemos platicado de ‘ah, pero si nos volvemos a casar, entonces habría que firmar cierta cosa, no, eso no”, declaró.

“Creo que los dos estamos en el mismo objetivo y viendo hacia el mismo objetivo”. Aunado a ello, la integrante del 90′s Pop Tour habló de cómo han sido los primeros diez años con su matrimonio junto al papá de Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana Derbez.

“Han sido hermosos, por supuesto con sus retos, con sus momentos difíciles, claro, pero sin duda casarme con Eugenio ha sido la mejor decisión de mi vida, la mejor”, destacó la intérprete de 51 años.

Una nueva temporada de "De viaje con los Derbez" está a punto de llegar a la pantalla (Foto: Instagram)

Ya hace unos días, a principios de marzo, la cantante de ¿Dónde están? había negado que esté atravesando una crisis matrimonial. Y es que tras no ser vista recientemente junto a su esposo en eventos públicos, dado que el actor de No se aceptan devoluciones se encuentra en rehabilitación por el grave accidente que sufrió en 2022, el que le provocó diversas fracturas en el hombro, las especulaciones no se hicieron esperar.

Así lo declaró Alessandra al programa Ventaneando. “Estamos viviendo una etapa como de muchos cierres de ciclos. Quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general. Yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy bien, en familia, muy contentos”

La intérprete comentó en aquella ocasión que ha procurado encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional para poder desenvolverse por completo y algo que le ha ayudado a conseguir su objetivo es su disciplina artística: “Claro, siempre. La música, el baile, el canto, lo que hacemos, claro, siempre es un escape de todo, de pasión, de amor, de lo que uno trae dentro”.