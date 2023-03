El origen de “Juana La Cubana”, canción de Fito Olivares

Fito Olivares, compositor de "Juana La Cubana" (Archivo)

Fito Olivares, leyenda de la música mexicana popular, falleció a la edad de 75 años. Partió dejando un importante legado para la industria y un montón de himnos bailables que se pueden escuchar no sólo en las festividades de los mexicanos, sino en las fiestas de toda Latinoamérica. Juana la Cubana, es quizás su canción más recordada.

Juana la Cubana tiene una historia detrás, como casi todas las buenas canciones en la historia de la música. Fito Olivares la compuso en compañía de sus hermanos Jaime y Javier. Dicha canción nació en el año de 1986, y formó parte del álbum Chicle.

Desde entonces, Juana La Cubana se ha convertido en un ícono de las canciones mexicanas, y forma parte de la cultura festiva de los habitantes del país. Al ser un tema tan famoso, se han originado varias versiones sobre su significado; no obstante, hay un sólo origen.

Juana La Cubana de Acapulco (foto:Twitter/@JuanaLaCubanaMx)

Algunas versiones vinculan la canción con una mujer acapulqueña que se hace llamar a sí misma Juana La Cubana. Ella tiene un restaurante de pescados y mariscos, tan popular que figuras como Enrique Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador han probado su afamado sazón; sin embargo, no está confirmado que fuera ella la inspiración para el fallecido artista.

Hay otra versión, una que parece acercarse mucho más a la realidad. En 1988, el grupo femenil Las Chicas del Can grabaron su propia versión de Juana La Cubana, y la dedicaron a la cantante de origen cubano Juana Bacallao, cuyo verdadero nombre es Neris Amelia Martínez Salazar. Actualmente tiene 97 años.

Juana Bacallao se presentó al mundo como Juana La Cubana, y desde entonces ha deleitado al mundo con su música. Ha sido ampliamente reconocida dentro y fuera de la isla, y ha llevado la música de La Habana a muchas partes del mundo. No obstante, aunque parezca extraño, Juana Bacallao no es la musa que inspiró a Fito y a sus hermanos para componer la canción.

Juana Bacallao, artista de origen cubano (Archivo)

Juana La Cubana ha sido un tema tan exitoso, que tiene más de 50 versiones, de grupos y cantantes de todas partes del mundo. Fue esta canción la que abrió las puertas de las fronteras para el fallecido cantante y sus hermanos. El tema se grabado en salsa, mariachi y hasta instrumental.

Juana La Cubana es casi una marca en sí. La armonía de las tres palabras ha logrado que este título figure como nombre, incluso, de películas, como aquella que se estrenó en 1994 y que protagonizó Rosa Gloria Chagoyán y Erik Estrada, y que fue dirigida por Raúl Fernández (tanto padre como hijo).

El verdadero origen de Juana La Cubana es todos los enlistados y ninguno a la vez. Fito Olivares explicó mucho antes de morir, que se inspiró para la canción en una mujer desconocida que bailaba con gran soltura y cuyo talento era desbordante, y que el primer nombre que se le vino a la mente fue Juana. La cualidad de cubana se la dio después.

Las chicas del Can también grabaron una versión de Juana La Cubana (Archivo)

Del mismo modo, contó que la canción se refiere a muchas mujeres, y no a una en particular; es decir, la canción celebra el bailar de las mujeres, sean cubanas o no.

Quién fue Fito Olivares

Fue un reconocido saxofonista que comenzó su carrera en la industria musical a los 16 años. Es responsable de temas como La negra Catalina, La Gallinita, Agüita de melón y El mensajero. Nació en 1947 en Tamaulipas.

El nombre real del artista es Rodolfo Olivares, y junto a sus hermanos Jaime y Javier, creó la agrupación Fito Olivares y La Pura Sabrosura.

Fito Olivares falleció el 17 de marzo del 2023 por complicaciones de un mieloma múltiple que padecía, un cáncer que le habían detectado hace algunos meses y que afectaba sus huesos, las médula ósea y las células. Esta enfermedad, según su esposa, lo habría traído muy mal los últimos días.

Junto a su padre estudió música desde los 12 años, y aprendió a tocar el saxofón y el acordeón a muy temprana edad. Fito Olivares fue considerado “El rey de la cumbia”.