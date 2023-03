De Cuauhtémoc Blanco a Fernando Reina: quiénes han sido los amores de Galilea Montijo

(Foto: Instagram/@galileamontijo)

Hasta hace poco la presentadora mexicana Galilea Montijo sostenía un matrimonio con el político mexicano, empresario y deportista; Fernando Reina, con quien pasó 12 años casada. Sin embargo, dicho personaje no fue su único amor, ya que antes de él, tuvo varias parejas amorosas con las que en su momento se creyó que podría llegar al altar, pero por alguna razón que se desconoce daba por terminados sus compromisos, motivo por el cual se le apodo como la “novia fugitiva”.

A lo largo de sus más de 20 años de trayectoria artística se le han descubierto varios novios, mismos que daremos a conocer a continuación:

Dr. Jorge Krasovsky: se trata de la relación que sostuvo con el cirujano plástico, la cual llegó hasta el punto en el que el doctor ya le había dado el anillo de compromiso a la presentadora, quedando a un paso de que se juraran amor eterno en el altar; sin embargo, después de dos años de relación, es decir en 2011, el amor terminó y se separaron.

Galilea Montijo / Instagram RAMÓN SOTOMAYOR/CUARTOSCURO.COM

Roger Torres: otro de los noviazgos que tuvo fue con el futbolista Roger Torres, con quien estuvo emparejada alrededor de dos años. También hubo rumores de planes de boda, pero no concretaron, cancelándose durante los preparativos.

Cuauhtémoc Blanco: también tuvo una relación amorosa con el actual gobernados de Cuernavaca y también exfutbolista mexicano, su noviazgo llegó a su fin debido a que Cuauhtémoc le fue infiel con la actriz Rossana Najera y aparentemente también con Paty Navidad. Se desconoce cuánto tiempo duró realmente dicha relación, pero se rumorea que Blanco también le habría propuesto matrimonio, sin embargo por evidentes razones cada quien continuó por caminos diferentes.

Gilberto Sobrero: se trató de un hombre cubano a quien conoció en Miami, fue una de sus parejas que no se dedicaba al medio artístico, sino a la construcción. Su romance comenzó en 2007 y durante el tiempo que estuvieron juntos, Galilea Montijo salió múltiples veces a defenderlo de las críticas respecto a la profesión que desempeñaba.

Galilea Montijo se casó con un político, deportista y empresario mexicano en 2011 (Infobae México / Jovany Pérez)

Fernando Reina: su última parada en el amor fue cuando conoció al político mexicano, con quien finalmente contrajo matrimonio en 2011, es decir que pasaron 12 años casados, tiempo en el cual concibieron a su hijo Mateo.

Galilea Montijo dio a conocer su separación

La presentadora de televisión dio a conocer frente a las cámaras del programa Hoy, que se encontraba atravesando un proceso de divorcio. La noticia la reveló durante la mañana del 10 de marzo del año en curso, informó que al igual que sus compañeras Tania Rincón y Andrea Legarreta, se encontraba en proceso de separación.

Sin revelar tantos detalles, mencionó que tanto ella como el exdiputado dieron fin a su matrimonio en buenos términos, principalmente por el bienestar de su hijo Mateo: “Tenemos una super familia disfuncional pero muy funcional y por supuesto el amor de nuestros hijos porque Alexis y Claudio van a ser mis hijos para toda la vida. Paola, su mamá, hoy en día se ha convertido en una de mis mejores amigas, Fer que va a ser mi amigo para toda mi vida”, detalló.

La conductora se suma a la lista de conductoras del programa Hoy, que anuncian en vivo su divorcio.

De tal forma, Galilea dio a entender que no tiene la intensión de perder la comunicación con su actual exesposo, ya que se considera como madre de los hijos que el empresario procreo con Paola Cruz y por el hijo en común que tuvieron durante su matrimonio: “Si algo vi en él además de ser buen papá, es que es un gran exesposo. Siempre me dio ese ejemplo de papá presente aunque no estuviera todos los días con sus hijos (mayores) y así va a estar con Mateo, que es nuestro mayor tesoro”, dijo.