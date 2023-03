“No lo toqué”: Heidy Infante reveló que su agresor no era músico y fue dejado en libertad

La cantante fue invadida en su espacio de trabajo, pero a pesar de que fue golpeada, el sujeto no fue detenido (Facebook/HeidyInfantee)

Heidy Infante sufrió una agresión física y sexual mientras cantaba en el aniversario de un mercado en la alcaldía Iztapalapa, recientemente la artista de 44 años mencionó que el hombre que la tocó indebidamente solo fue retenido por las autoridades por un breve periodo de tiempo y que no es un músico, como se difundió en un inicio.

La nieta del icónico actor Pedro Infante dijo estar indignada porque las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron al hombre cuyo nombre sería Yian López, pero lo dejaron libre de inmediato; además, reveló que no conocía al sujeto, quien se subió al templete y fue confundido con los integrantes de la banda, incluso tomó un elemento del escenario y se puso a cantar.

La cantante fue golpeada después de que el músico le tocó el área genital por encima de la ropa

“Se brincó al escenario como si nada, toma un micrófono y se puso a cantar, le pedí que se bajara y me comenzó a agredir con su forma de cantar y bailar (…) las autoridades de la CDMX lo dejaron ir”, mencionó la cantante en conversación con Azucena Uresti.

Cuando Heidy Infante hizo una reflexión en Facebook respecto a lo sucedido, ya había mencionado que el sujeto fue liberado en poco tiempo, sin importar que había tocado su área genital por encima de la ropa y la había golpeado varias veces.

En conversación con la comunicadora, la cantante dijo lo siguiente respecto a su agresor y las acusaciones de que ella habría iniciado el contacto físico no deseado:

“No lo toqué, lo quise bajar… no les voy a dar la razón a nadie nunca, él me golpeó y le agredió sexualmente, eso no lo voy a permitir nunca”

Heidy Infante no especificó si realizará una denuncia formal para que se gire —en caso de que sea necesaria— una orden de aprehensión en contra del sujeto. En la publicación más reciente de la cantante, solo es posible leer el agradecimiento a una mujer que habría encontrado el perfil de Facebook del hombre que la agredió.

Este fue el mensaje de la cantante horas después de lo sucedido en el mercado de Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa (Facebook/HeidyInfantee)

Diversas versiones afirman que el sujeto es de nacionalidad cubana y que aparentemente, no tendría documentos legales para vivir en el país, pero al no existir un proceso legal, se desconoce si el sujeto de la foto de perfil en Facebook es el mismo que cometió las agresiones.

Qué le pasó a Heidy Infante

Heidy Infante estaba sobre un templete justo en la canción El viejo del sombrerón, un éxito de la Sonora Dinamita, la cantante fue invitada para amenizar el aniversario del mercado de la colonia Escuadrón 201, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la CDMX.

En la grabación difundida en redes el mismo 4 de marzo, se pudo ver que el sujeto estaba cantando a la izquierda de Heidy, después se paró a su lado derecho y le tocó la zona de la nuca, esto causó su molestia, por lo que ella le aventó el brazo y le dijo que debía retirarse.

Heidy es la nieta de Pedro Infante (Foto: Instagram/@heidyinfantee)

Aún así, él insistió en regresar a la misma posición, cuando él se dio la vuelta, ella acerco la mano hacia la zona baja de la espalda del músico, cerca de los glúteos.

Muchas personas aseguraron que ella había iniciado la agresión por haberle dado una “nalgada”, pero Heidy mencionó en entrevista con Uresti que nunca lo tocó y en todo momento su intención fue bajarlo del templete, ya que no era parte de la agrupación ni estaba invitado al show.

Heidy intentó seguir cantando, pero justo en la parte de la canción que dice “cuando el viejo me toca”, el músico de aparente nacionalidad cubana extendió la mano hacia el área genital de la cantante y la puso sobre la ropa que cubre su pubis durante algunos segundos.

Todo ocurrió sobre un templete en la alcaldía Iztapalapa (Facebook/HeidyInfantee)

Esto provocó la ira inmediata de Heidy, quien intentó defenderse regresando el golpe, pero el músico cuyo nombre sería Yian López, la tomó del cabello y comenzó a golpearla en la cara, cuello y hombros, incluso la arrastró hacia atrás del escenario.

“Me tomó del cabello y me golpeó en el oído, me comenzó a golpear y no podían quitarlo de encima”, detalló Heidy en entrevista, ya que tanto otros colaboradores como miembros de la agrupación acudieron a su rescate, pero les costó trabajo separarlos y terminar con la agresión.