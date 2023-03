Por qué relacionaron sentimentalmente a Lucía Méndez con Vicente Fox

En el año 2000, Lucía Méndez y Vicente Fox protagonizaron rumores de romance (Archivo)

Durante los meses previos al sexenio de Vicente Fox Quesada, la cantante Lucía Méndez fue relacionada sentimentalmente con el entonces candidato para la presidencia por parte del Partido Acción Nacional (PAN). Esto surgió luego de que la también actriz le hiciera una entrevista al expresidente en Miami, Florida.

Tras el encuentro, Lucía Méndez fue blanco de especulación, pues la interprete de Mi Amor, amor, era constantemente cuestionada sobre una supuesta relación con Fox. Sobre el candidato, la cantante dijo que sólo tenían una buena amistad, y mencionó: “Mi paisano es un hombre muy carismático, un hombre de corazón, tiene mucha esencia”, y “no he tenido la oportunidad de tratarlo más a Vicente, realmente. Yo creo que queremos que nuestro próximo presidente sea un hombre con pantalones”. Estas declaraciones las dio en una interacción con Javier Alatorre.

En esa época, dijo que no había tenido la oportunidad de tratarlo más, y que tal relación no existía. Los rumores no pararon ahí, y la cantante declaró muchos años después que muchos políticos le coqueteaban y que ella pudo haber sido primera dama; no obstante, comentó que tanto poder le daba miedo.

La cantante dijo que México quería verla como primera dama del país (Foto Instagram: @luciamendezof)

“Sí hubo varios presidentes que me tiraban el perro”, admitió, pero dijo que no podía dar nombres, pero que se había hecho íntimamente amiga de sus esposas. También aclaró que, pese a los rumores y lo que los medios decían por esa época que la relacionaban con Vicente Fox, jamás había sido así.

“Inventaban cosas. México quería que yo me casara con Vicente Fox, cuando a Vicente Fox ni lo conocía, y realmente no es el perfil de hombre que yo estaba buscando. En un momento dado, México quería que nos uniéramos porque los dos éramos de León, Guanajuato... se pusieron tercos con que querían que yo fuera primera dama”, declaró en una entrevista para Suelta la sopa.

Lucia Méndez manifestó que eso jamás había sucedido, pues Fox siempre estuvo enamorado de Marta Sahagún, quien fuera primera dama de México del 2000 al 2006. Lucía Méndez recuerda cuando la ponían en los periódicos vestida de azul, haciendo alusión al Partido Acción Nacional, durante la campaña para la presidencia.

Lucía Méndez cuenta que fue ella quien le recomendó a Fox comportarse más como un personaje que como un político Foto: CUARTOSCURO

Recientemente, Méndez contó a Gustavo Adolfo Infante que sí había tenido una relación con el expresidente de México, pero que no tenía nada que ver con lo sentimental, sino con lo profesional. Pues había sido ella quien le había aconsejado que, en su campaña, se manejara más como un personaje que como un político, pues así tendría más éxito.

No fue la única figura política con la que la cantante y actriz fue relacionada, pues también se hablaba de un romance con Miguel de la Madrid, quien fue presidente de México del año 1982 a 1988. De dicho mandatario se comentó que era el verdadero padre del hijo de Lucía Méndez, Pedro Antonio Torres.

La cantante dijo que el ex presidente de México la había utilizado, y que alguna vez se lo encontró en un elevador y no dudó en reclamarle. Dichas declaraciones las dio en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Miguel de la Madrid Hurtado, presidente con el que también Lucía Méndez fue relacionada sentimentalmente (Archivo)

También se decía que Miguel de la Madrid le había comprado una casa y un automóvil Mercedes, chisme que a Lucía Méndez jamás le gustó escuchar. Eso también quiso aclararlo durante su encuentro con el mandatario fallecido en el 2012, y le dijo: “yo me friego trabajando”.

La cantante aseguró que la habían utilizado y que aquello no eran “gajes del oficio” o “consecuencias de la fama” como había tratado de argumentarle Miguel de la Madrid. Dijo que alguien del equipo de campaña o publicidad del presidente estaba utilizando su nombre para sembrar esos chismes.