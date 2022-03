Technical data sheet of the Guabirá-Wilstermann match for Copa Sudamericana-2022

Guabirá defeated Jorge Wilstermann 3-0 (partial 1-0) this Thursday in Montero, Bolivia, in a second leg of the first phase of the South American Copa-2022.

Copa Sudamericana 2022 - First Phase - Second leg

Guabira - Jorge Wilstermann 3 - 0 (1-0)

Stadium: Gilberto Parada (Montero)

Referee: Guillermo Guerrero (ECU)

Goals:

Guabira: Mine (20, 50), Figueroa (90+3)

Admonitions:

Guabira: Robles (55), Figueroa (86), Yellow (88)

Jorge Wilstermann: Villarroel (50)

Alignments:

Guabira: Elder Arauz - Fran Supayabe, Nelson Amarilla, Merardo David Robles, Jairo Velasco - Diego Josue Hoyos (Alvaro Quiroga 82), Alejandro Melean, Luis Hurtado (Gustavo Peredo Ortiz 46, Figueroa 82), Juan Montenegro - Kevin Mina, Luis Leal. DT: Victor Antelo.

Jorge Wilstermann: Luis Fernando Cardenas Montenegro - Carlos Anez, Edemir Rodriguez, Santiago Echeverria, Luis Francisco Rodriguez Zegada - Cesar Menacho (Rodrigo Mauricio Vargas 74), Moses Villarroel (Christian Machado 90+3), Javier Andres Sanguinetti (Raul Castro 39), Jose Luis Vargas, Serginho - Andres Chavez (Humberto Osorio 74). DT: Miguel Ponce.

bds-cl