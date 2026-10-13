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Steam ofrece 4 contenidos descargables gratis en PC por tiempo limitado: cuáles son

Para añadir los paquetes a su biblioteca, los usuarios deben acceder a la tienda de Steam con su cuenta y localizar cada uno de los contenidos de la promoción

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Steam habilitó por tiempo limitado la descarga gratuita de cuatro contenidos adicionales para PC. (Steam)
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Steam ofrece cuatro contenidos descargables gratuitos para PC por tiempo limitado. Las promociones incluyen Voidtrain - Big Catch, Gear.Club Unlimited 3 - Gear.Club Signature Pack, Rotwood: Drakin Armoury Pack y MXGP 26 - Scrubdesignz Liveries.

Los cuatro artículos se añaden sin costo a la biblioteca de Steam, aunque no son juegos completos: se trata de contenidos adicionales que requieren contar con los títulos base para poder utilizarlos. Las fechas límite varían según cada promoción.

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MXGP 26 - Scrubdesignz Liveries estará disponible hasta el 15 de octubre, mientras que Voidtrain - Big Catch podrá reclamarse hasta el 19 de octubre.

Por su parte, Gear.Club Unlimited 3 - Gear.Club Signature Pack seguirá gratis hasta el 22 de octubre. La promoción de Rotwood: Drakin Armoury Pack también finaliza el 15 de octubre.

Captura de pantalla de una interfaz de videojuego con un pez morado de dientes afilados en primer plano y datos del producto a la derecha
Las promociones incluyen Voidtrain - Big Catch, Gear.Club Unlimited 3 - Gear.Club Signature Pack, Rotwood: Drakin Armoury Pack y MXGP 26 - Scrubdesignz Liveries. (Steam)

Cómo acceder a los contenidos gratuitos

Para sumar los paquetes a la cuenta, los usuarios deben ingresar a la tienda de Steam, iniciar sesión y buscar cada uno de los contenidos incluidos en la promoción.

Allí deberán seleccionar la opción para obtenerlos sin costo antes de que venza el plazo correspondiente.

Una vez reclamados, los paquetes quedarán asociados a la biblioteca del usuario. Sin embargo, será necesario tener instalado o adquirir el juego base de cada uno para acceder a sus funciones y objetos adicionales.

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Las promociones están identificadas como “Free to Keep”, una modalidad que permite conservar el contenido en la cuenta después de añadirlo durante el período gratuito.

Captura de pantalla de una plataforma digital con dos automóviles deportivos de carreras e información sobre un juego de conducción
La oferta de Gear.Club Unlimited 3 - Gear.Club Signature Pack finalizará el 22 de octubre. (Steam)

De qué tratan los contenidos gratuitos de Steam

Voidtrain - Big Catch incorpora una actividad de pesca en el universo del juego. Los jugadores pueden capturar especies, obtener escamas, mejorar la caña y el carrete, y usar los recursos conseguidos para desbloquear decoraciones destinadas al tren.

El paquete Gear.Club Unlimited 3 - Gear.Club Signature Pack suma contenido adicional para el juego de conducción desarrollado por Eden Games y publicado por Nacon.

Por último, MXGP 26 - Scrubdesignz Liveries añade nuevos diseños para las motos de MXGP 26 - The Official Game, mientras que Rotwood: Drakin Armoury Pack ofrece un paquete promocional de objetos para el título de acción cooperativa.

Captura de pantalla de la tienda Steam con imágenes de un videojuego de animación y la ficha del producto Rotwood: Drakin Armoury Pack
Para obtener los contenidos, es necesario iniciar sesión en Steam y acceder a las páginas de cada promoción antes de su vencimiento. (Steam)

Steam bate un récord con 720 lanzamientos en una semana, pero la mayoría pasa desapercibida

Steam alcanzó un récord de 720 lanzamientos entre el 24 y el 30 de agosto, un promedio de 102 juegos diarios o más de cuatro por hora.

La cifra refleja el crecimiento sostenido de la plataforma y la facilidad con la que los desarrolladores pueden publicar sus proyectos ante una audiencia global, sin depender de intermediarios tradicionales.

Sin embargo, el aumento de la oferta también profundiza un problema central: la visibilidad. Según datos recopilados por ICO Partners, 530 de los 720 juegos lanzados durante esa semana recibieron entre cero y nueve reseñas, mientras que solo 10 superaron las 1.000 calificaciones de usuarios.

Captura de pantalla de la interfaz de Steam con el banner de Scrub Designz Liveries Pack y la ficha técnica de MXGP 26
La etiqueta “Free to Keep” indica que el contenido se conserva en la biblioteca después de haber sido reclamado gratis. (Steam)

La diferencia expone la dificultad que enfrentan los estudios independientes para destacar dentro de un catálogo cada vez más extenso.

Thomas Bidaux, director ejecutivo de ICO Partners, había anticipado que Steam superaría la marca de 700 estrenos semanales.

El crecimiento fue acelerado: en 2013, la plataforma registró 436 lanzamientos en todo el año; en 2024 superó los 19.000 juegos publicados y en 2025 sumó cerca de 21.000. Durante la primera mitad de 2026, ya acumulaba aproximadamente 12.000 títulos.

Publicar un juego en Steam ya no garantiza llegar a los jugadores. La atención depende de las recomendaciones de la plataforma, las reseñas, las redes sociales y la cobertura de medios especializados.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Una joven sonriente juega en su ordenador con auriculares y micrófono, su configuración de juego es vibrante con luces RGB y el logo de Steam ilumina la pared detrás de ella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin campañas de promoción o una comunidad previa, muchos proyectos quedan relegados de las búsquedas y pasan inadvertidos.

Aunque existen excepciones como Peak, Schedule 1, Balatro y Megabonk, que lograron consolidarse sin grandes anuncios iniciales, esos casos no representan la experiencia habitual. De hecho, alrededor del 80% de los juegos estrenados en 2024 no registró jugadores.

La tienda también incorporó propuestas gratuitas de simulación, terror, fantasía y narrativa, pero el crecimiento del catálogo mantiene el mismo desafío: entre miles de opciones, encontrar una audiencia se volvió tan difícil como desarrollar un juego.

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