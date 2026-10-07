El Salvador

La ceremonia del ave sagrada, el ritual de origen maya para pedir una buena cosecha en El Salvador

Entre el humo de las ofrendas y las oraciones de los guías espirituales, los participantes invocan al Tz’ikin, el ave sagrada de la tradición maya. La ceremonia simboliza el vínculo con el aire, la naturaleza y la abundancia, con pedidos por la protección y las cosechas

A traditional priestess takes part in the Wajxaqi'b Tz'ikin, or Sacred Bird ceremony, to ask for a good harvest at the Casa Blanca archeological site in Chalchuapa, El Salvador October 4, 2026. REUTERS/Jose Cabezas TPX IMAGES OF THE DAY
A traditional priestess takes part in the Wajxaqi'b Tz'ikin, or Sacred Bird ceremony, to ask for a good harvest at the Casa Blanca archeological site in Chalchuapa, El Salvador October 4, 2026. REUTERS/Jose Cabezas TPX IMAGES OF THE DAY
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Participantes de distintas comunidades se reunieron en el sitio arqueológico Casa Blanca, en Chalchuapa, El Salvador, para celebrar el Wajxaqi’b Tz’ikin, conocido como la ceremonia del Ave Sagrada. El ritual retoma elementos de la espiritualidad maya y reúne plegarias, ofrendas y actos simbólicos vinculados con la naturaleza.

La ceremonia está asociada con Tz’ikin, el pájaro dentro del calendario ritual maya, una figura relacionada con el aire, el mensaje espiritual y la abundancia. La elección de Casa Blanca, un antiguo centro ceremonial de la región, refuerza el vínculo entre la práctica contemporánea y el legado prehispánico de Chalchuapa.

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El rito busca pedir protección y una cosecha abundante, dentro de una tradición vinculada con la herencia maya. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)
El rito busca pedir protección y una cosecha abundante, dentro de una tradición vinculada con la herencia maya. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)
El nombre ancestral de la ceremonia es: Wajxaqi'b Tz'ikin. El término Tz’ikin procede de las tradiciones mayas de las tierras altas y significa “pájaro”. Forma parte de los 20 signos del calendario ritual maya de 260 días, conocido como Cholq’ij. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
El nombre ancestral de la ceremonia es: Wajxaqi'b Tz'ikin. El término Tz’ikin procede de las tradiciones mayas de las tierras altas y significa “pájaro”. Forma parte de los 20 signos del calendario ritual maya de 260 días, conocido como Cholq’ij. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
El lugar elegido también tiene relevancia histórica. Casa Blanca fue parte de un centro ceremonial maya temprano junto con el área vecina de El Trapiche. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
El lugar elegido también tiene relevancia histórica. Casa Blanca fue parte de un centro ceremonial maya temprano junto con el área vecina de El Trapiche. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
El asentamiento tuvo actividad durante el Preclásico Tardío, entre aproximadamente 200 a. C. y 250 d. C. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
El asentamiento tuvo actividad durante el Preclásico Tardío, entre aproximadamente 200 a. C. y 250 d. C. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
En esta cosmovisión, el ave se asocia con el espacio, el aire y la comunicación entre el mundo humano y las fuerzas espirituales; también se la relaciona con la fortuna y la abundancia. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
En esta cosmovisión, el ave se asocia con el espacio, el aire y la comunicación entre el mundo humano y las fuerzas espirituales; también se la relaciona con la fortuna y la abundancia. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
La ceremonia se asocia con pedidos de bienestar, protección y buenas cosechas. La referencia visual al ave funciona como un vínculo entre las personas, la naturaleza y el mundo espiritual. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
La ceremonia se asocia con pedidos de bienestar, protección y buenas cosechas. La referencia visual al ave funciona como un vínculo entre las personas, la naturaleza y el mundo espiritual. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
Tz’ikin es uno de los 20 signos del Cholq’ij, el calendario ritual maya de 260 días, que combina 20 nombres de día con una secuencia numérica del uno al 13. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
Tz’ikin es uno de los 20 signos del Cholq’ij, el calendario ritual maya de 260 días, que combina 20 nombres de día con una secuencia numérica del uno al 13. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
La celebración reúne prácticas espirituales vigentes y la memoria de un territorio que fue uno de los centros ceremoniales mayas del actual occidente de El Salvador. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
La celebración reúne prácticas espirituales vigentes y la memoria de un territorio que fue uno de los centros ceremoniales mayas del actual occidente de El Salvador. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)

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