El Salvador

El Salvador Arbitration Week 2026 reunirá expertos para abordar conflictos empresariales del 26 al 28 de octubre

El Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y el capítulo local del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje organizarán dos jornadas técnicas

El Salvador reunirá a especialistas de la región en arbitraje empresarial durante la Arbitration Week 2026 (Foto cortesía CAMARASAL)
El Salvador reunirá a especialistas de la región en arbitraje empresarial durante la Arbitration Week 2026 (Foto cortesía CAMARASAL)
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El Salvador Arbitration Week 2026 convocará a expertos nacionales e internacionales entre el 26 y el 28 de octubre para analizar los desafíos del arbitraje y su uso en la resolución de controversias vinculadas con la actividad empresarial.

La jornada será organizada por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), junto con el Capítulo Salvadoreño del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA). La programación contempla dos actividades centradas en el arbitraje institucional y en los conflictos de sectores como construcción, tecnología y energía.

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La presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, sostuvo que las empresas requieren mecanismos confiables ante posibles diferencias en sus relaciones comerciales.

“El arbitraje permite abordar controversias dentro de un marco especializado y, a través de encuentros como Arbitration Week, contribuimos a que empresarios, profesionales e instituciones conozcan su evolución y las buenas prácticas que se están desarrollando en la región”, expresó.

XVI Convención Centroamericana y del Caribe, el 26 y 27 de octubre

La primera parte del encuentro incluirá la XVI Convención Centroamericana y del Caribe de Centros de Arbitraje, prevista para el lunes 26 y el martes 27 de octubre.

La actividad llevará el lema “Confianza en evolución: fortaleciendo el arbitraje institucional para un entorno de negocios en constante transformación”.

Según Camarasal, especialistas y profesionales debatirán sobre los retos que enfrentan los centros de arbitraje, además de intercambiar experiencias y prácticas aplicadas en la región.

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Una balanza de la justicia y un globo de cristal sobre un escritorio, con profesionales reunidos en una oficina con ventanales hacia la ciudad.
Un grupo de profesionales del sector jurídico dialoga sobre la resolución de controversias empresariales en el marco del foro El Salvador Arbitration Week 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arbitraje es un mecanismo alterno para resolver controversias fuera de la vía judicial ordinaria, mediante un procedimiento en el que las partes someten el caso a la decisión de uno o más árbitros. La agenda buscará examinar la adaptación de estos procesos a las demandas del entorno empresarial.

Construcción, tecnología y energía en el foco del congreso del 28 de octubre

El miércoles 28 de octubre se realizará el II Congreso Internacional de Arbitraje, organizado por el CEIA Capítulo Salvadoreño bajo el nombre “Arbitraje 360°: Construcción – Tecnología – Energía”.

El programa prevé el análisis de disputas y mecanismos de solución de conflictos en tres sectores con alta incidencia en la actividad empresarial: construcción, tecnología y energía. Los panelistas tratarán esos temas desde una perspectiva multidisciplinaria, de acuerdo con el anuncio de las entidades organizadoras.

La agenda incluirá conferencias magistrales, paneles especializados, un foro institucional, una mesa redonda sobre prácticas de los centros de mediación y arbitraje, una conversación en formato Fireside Chat y espacios de intercambio entre los asistentes.

(Foto cortesía CAMARASAL)
(Foto cortesía CAMARASAL)

Abogados, empresas y estudiantes, entre el público previsto

La Arbitration Week 2026 está dirigida a abogados litigantes y asesores legales, árbitros, representantes jurídicos internos de empresas, peritos, consultores técnicos y responsables de instituciones arbitrales.

También podrán participar estudiantes, profesionales jóvenes y empresas relacionadas con los rubros de construcción, energía y tecnología. Camarasal y el CEIA Capítulo Salvadoreño indicaron que la iniciativa busca abrir un espacio regional de discusión técnica sobre los mecanismos alternos de solución de conflictos.

Camarasal integra organismos como la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, las Cámaras Latinas en Estados Unidos, la Cámara Internacional de Comercio y la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas.

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