El Salvador registra la tercera muerte por dengue y más de 300 casos sospechosos por semana

El Ministerio de Salud de El Salvador confirmó la tercera muerte por dengue registrada en el país durante el año. REUTERS/Rodolfo Buhrer

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El Ministerio de Salud (MINSAL), ha confirmado la tercera muerte por dengue registrada en el territorio salvadoreño en lo que va del año, mientras que la curva de contagios presenta una tendencia sostenida a la alza pasando de un promedio menor a los 200 casos hasta la detección semanal de más de 300 casos sospechosos en la red nacional, hasta el 19 de septiembre.

Las autoridades no han brindado información adicional sobre las muertes. Hasta el momento, se desconocen las edades de las víctimas y las zonas donde residían.

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El Boletín Epidemiológico del MINSAL indica que la red pública ha atendido a 4,786 pacientes con síntomas relacionados con dengue. De ese total, solo 48 casos fueron confirmados mediante estudios de laboratorio.

Los registros oficiales señalan que 45 pacientes requirieron hospitalización por complicaciones y que seis casos fueron clasificados como dengue grave. La curva epidemiológica muestra un incremento desde mediados de agosto, cuando los reportes semanales pasaron de cerca de 200 casos sospechosos a más de 300.

La enfermedad superó la zona de éxito del corredor epidemiológico y mantiene vigilancia moderada en 21 de los 44 municipios del país por la concentración de casos.

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La red pública de salud atendió a más de 4.700 pacientes con síntomas sospechosos de dengue según el último reporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

42% de los casos son niños

Los niños menores de nueve años representan el grupo con más casos registrados. El MINSAL informó que 2,026 de los 4,786 pacientes atendidos tienen menos de nueve años, equivalente al 42.3% del total.

El segundo grupo más afectado corresponde a niños y adolescentes de 10 a 19 años. En ese rango se contabilizaron 1,659 casos, que representan el 35% de las atenciones. Entre ambos grupos suman más de tres cuartas partes de los pacientes atendidos por síntomas compatibles con dengue.

El médico salvadoreño Guillermo Chacón explicó que el dengue es una enfermedad endémica en el país y que la transmisión depende de la presencia del virus, de personas susceptibles y de la proliferación del mosquito Aedes aegypti, a través de una entrevista matutina por Canal 6. También señaló que las condiciones ambientales actuales favorecen la reproducción del vector tras experimentar periodos de calor extremo combinados lluvias breves.

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Los niños menores de nueve años concentran más del 42% de los casos de dengue atendidos en el país. Foto: Composición Infobae

¿Cuáles son las señales de alerta?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los síntomas del dengue suelen aparecer entre cuatro y 10 días después de la infección. Ante un cuadro febril, recomienda consultar a un establecimiento de salud para establecer el diagnóstico y recibir seguimiento.

Entre los síntomas iniciales a los que se debe prestar atención figuran:

Fiebre alta.

Dolor de cabeza intenso.

Dolor detrás de los ojos.

Dolores musculares, articulares o en los huesos.

Náuseas o vómitos.

Cansancio.

Erupción o manchas en la piel.

Chacón indicó que un caso sospechoso puede identificarse cuando una persona presenta “inicio de fiebre” junto con otros malestares. Entre ellos mencionó el dolor de cabeza, el dolor retroocular, las molestias musculares y articulares, además de las lesiones en la piel.

El médico recomendó evitar la automedicación y acudir pronto a consulta, sobre todo si la fiebre no está asociada con gripe, diarrea u otro foco infeccioso identificable. También alertó sobre signos que requieren atención inmediata, como dolor abdominal persistente, vómitos continuos y sangrados por la nariz o la boca.

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La eliminación semanal de criaderos de agua en los hogares supera en efectividad a la fumigación para prevenir el dengue. EFE/EPA/Mast Irham

El control de criaderos es la principal medida de prevención

Chacón sostuvo que la fumigación puede reducir la cantidad de mosquitos adultos, pero no elimina los huevos ni las larvas que permanecen en los depósitos de agua. “La fumigación no elimina esa forma”, afirmó al referirse a los criaderos presentes en viviendas y patios.

La recomendación es eliminar semanalmente recipientes que acumulen agua, como botellas, latas, llantas, macetas y cubetas. También se deben lavar y cepillar las paredes de pilas, barriles y otros depósitos destinados al almacenamiento de agua limpia.

El especialista señaló que incluso pequeñas cantidades de agua pueden servir para la reproducción del mosquito. Por ello, pidió mantener tapados los recipientes, sustituir con frecuencia el abate distribuido por las autoridades y usar repelente, ropa que cubra brazos y piernas, además de mosquiteros en los hogares.

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