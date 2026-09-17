Costa Rica

Laura Fernández asegura que Costa Rica está cerca de cerrar el Ministerio de Gobernación y anticipa más reformas estatales

La mandataria afirmó que el país cuenta con 335 instituciones públicas y adelantó que existe una hoja de ruta para impulsar cambios en el SINAC y entidades vinculadas a los ministerios de Cultura y Agricultura

Laura Fernández aseguró que Costa Rica tiene 335 instituciones públicas y afirmó que su Gobierno mantiene una hoja de ruta para reformar el aparato estatal. Crédito: Captura Presidencia de la República
Laura Fernández aseguró que Costa Rica tiene 335 instituciones públicas y afirmó que su Gobierno mantiene una hoja de ruta para reformar el aparato estatal. Crédito: Captura Presidencia de la República
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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que el país está cerca de concretar el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía, como parte de una estrategia más amplia de reforma del aparato estatal que podría alcanzar otras instituciones públicas.

La mandataria abordó el tema durante la conferencia de prensa semanal de su Gobierno, luego de ser consultada sobre cuáles instituciones podrían ser intervenidas, transformadas o eventualmente eliminadas.

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Fernández afirmó que actualmente existen 335 instituciones públicas en Costa Rica y reconoció que, desde su perspectiva, algunas deberían desaparecer o experimentar modificaciones importantes. Sin embargo, aclaró que el Poder Ejecutivo no tiene la facultad unilateral de eliminarlas.

“Sí, hay instituciones de más. Tenemos 335. El Gobierno no puede cerrar ninguna. Quien cierra y abre instituciones públicas es la Asamblea Legislativa”, manifestó la presidenta.

El Ministerio de Gobernación sería el primero

Dentro de ese proceso, Fernández señaló al Ministerio de Gobernación y Policía como la institución que estaría más cerca de desaparecer formalmente.

La mandataria argumentó que Costa Rica mantiene jurídicamente la existencia de ese ministerio pese a que las gobernaciones dejaron de funcionar hace años.

“En Costa Rica tenemos un Ministerio de Gobernación con su ley y no tenemos gobernaciones hace muchos años”, explicó Fernández.

De acuerdo con la presidenta, la permanencia de esa estructura legal incluso le habría permitido designar un ministro específico y crear una estructura administrativa alrededor del cargo. No obstante, afirmó que decidió mantener esas funciones bajo responsabilidad del jerarca de Seguridad Pública.

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“Si yo hubiese querido, nombro un ministro de Gobernación, equipo, personal, planilla, de todo. Pero no, como ya no tenemos gobernaciones, yo le di ese recargo al ministro de Seguridad Pública”, sostuvo.

La eventual eliminación no depende exclusivamente de Casa Presidencial. En la Asamblea Legislativa se tramita el expediente 24.719, denominado “Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y reordenamiento de sus competencias desconcentradas”, una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo y asignada a la Comisión de Modernización y Reforma del Estado. Registros oficiales legislativos confirman la existencia y tramitación de ese proyecto.

Por esta razón, la afirmación presidencial de que el país está “muy cerca” del cierre se refiere al avance político que el Ejecutivo atribuye al proceso, mientras que la eliminación definitiva requiere el correspondiente trámite y aprobación legislativa.

Fernández recordó que la eliminación de instituciones públicas requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa y no puede ser decidida unilateralmente por el Ejecutivo. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica
Fernández recordó que la eliminación de instituciones públicas requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa y no puede ser decidida unilateralmente por el Ejecutivo. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

Una hoja de ruta para otras instituciones

Fernández dejó claro que el Ministerio de Gobernación no sería el único componente de la estructura estatal sometido a revisión.

La presidenta aseguró que su administración cuenta con “una hoja de ruta” para introducir modificaciones adicionales y mencionó expresamente al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

“Hay cambios importantes que hacer en el SINAC, por ejemplo”, señaló.

También hizo referencia a organismos de menor rango vinculados a ministerios como Cultura y Agricultura y Ganadería, aunque durante la conferencia no detalló cuáles instituciones específicas serían transformadas, fusionadas o eliminadas.

Fernández utilizó la expresión “los hijos” para referirse a ese conjunto de dependencias adscritas o vinculadas a diferentes ministerios.

“Hay un montón de hijos que son instituciones de rango menor en el Ministerio de Cultura, en el MAG, en fin, un sinnúmero”, expresó.

La mandataria no anunció fechas para presentar nuevos proyectos relacionados con esas entidades ni detalló el contenido de los cambios previstos.

La presidenta afirmó que el Ministerio de Gobernación y Policía es la primera institución que el Gobierno espera poder cerrar formalmente. Crédito: Captura Presidencia de La República
La presidenta afirmó que el Ministerio de Gobernación y Policía es la primera institución que el Gobierno espera poder cerrar formalmente. Crédito: Captura Presidencia de La República

Fernández recordó 16 proyectos que no avanzaron

Durante su respuesta, la presidenta también se refirió a los intentos de reforma institucional realizados durante la administración anterior de Rodrigo Chaves.

Según Fernández, en ese periodo se trabajó en aproximadamente 16 proyectos de ley dirigidos a modificar la estructura del Estado, pero sostuvo que ninguno consiguió completar su trámite en la comisión legislativa encargada de analizar este tipo de iniciativas.

Fernández cuestionó además el desempeño de ese órgano legislativo en relación con las propuestas remitidas por el Ejecutivo.

La presidenta insistió, no obstante, en que cualquier reorganización de esta magnitud necesita necesariamente pasar por el Congreso.

“La propuesta en muchas ocasiones sale del Gobierno, pero es la Asamblea Legislativa el ente que puede tomar esas decisiones”, recalcó.

La reducción del tamaño del Estado forma parte del discurso de Fernández desde antes de asumir el cargo. Durante su investidura presidencial, en mayo de 2026, ya había utilizado la cifra de 335 instituciones públicas para justificar la necesidad de una reforma institucional, al afirmar que Costa Rica no podía continuar operando con esa cantidad de entidades.

El cierre del Ministerio de Gobernación, además, no surgió durante la actual administración. El expediente 24.719 fue presentado por el Poder Ejecutivo durante la administración anterior y posteriormente quedó sometido al análisis legislativo. La propia Asamblea Legislativa informó en 2025 que dentro de la Comisión de Reforma del Estado existían posiciones favorables al cierre del ministerio, aunque también se discutían las implicaciones del traslado de sus funciones hacia otras dependencias.

Ahora, Fernández coloca nuevamente esa iniciativa dentro de las prioridades de su agenda de reforma institucional y anticipa que el proceso no terminaría con Gobernación.

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