Costa Rica moderniza la forma de definir su hora oficial sin cambiar la hora que marcan los relojes

Costa Rica mantendrá el huso horario UTC-6, por lo que la ciudadanía continuará utilizando exactamente la misma hora en sus relojes y dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Los costarricenses no tendrán que cambiar sus relojes ni modificar la hora que utilizan diariamente, pero detrás de esa referencia horaria el país acaba de implementar una actualización técnica considerada clave para su infraestructura nacional de calidad.

Mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45790-MEIC, el Gobierno de la República modernizó el marco técnico y jurídico utilizado para establecer, medir, mantener y respaldar la hora oficial de Costa Rica, reemplazando disposiciones que tenían más de un siglo de antigüedad.

La principal aclaración es que la medida no modifica el huso horario vigente. Costa Rica continuará utilizando Tiempo Universal Coordinado menos seis horas (UTC-6), por lo que la ciudadanía seguirá viendo la misma hora en sus teléfonos, computadoras, relojes y demás dispositivos.

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Lo que cambia es el sistema técnico que permite garantizar que esa hora oficial sea precisa, confiable y trazable internacionalmente.

La actualización también armoniza las disposiciones relacionadas con el tiempo oficial con la Ley N.° 10473 del Sistema Nacional para la Calidad y con estándares internacionales de metrología.

LACOMET asume un papel central

El decreto reafirma además la responsabilidad del Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), órgano adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), como autoridad nacional en materia de metrología.

La medida fortalece de esta manera el Sistema Nacional para la Calidad y establece con mayor claridad las responsabilidades técnicas relacionadas con la referencia oficial del tiempo.

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La metrología es la disciplina encargada de las mediciones y de garantizar que estas puedan realizarse de manera confiable y comparable. En el caso del tiempo, contar con una referencia precisa resulta fundamental para actividades que requieren saber exactamente cuándo ocurrió una operación o sincronizar diferentes sistemas.

En Costa Rica, una parte esencial de esta infraestructura se encuentra en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

A través de su Laboratorio de Tiempo y Frecuencia (ICE-LAMETRO), el instituto resguarda los patrones nacionales de tiempo, conformados por un ensamble de relojes atómicos que generan la escala denominada UTC(ICE).

Este patrón mantiene su trazabilidad internacional mediante comparaciones y contribuciones sistemáticas a una red internacional integrada por más de 200 relojes atómicos.

En conjunto, estos relojes participan en la determinación del Tiempo Universal Coordinado (UTC), referencia utilizada a nivel mundial.

El patrón de tiempo del ICE-LAMETRO es validado por LACOMET, que tiene la condición de Instituto Nacional de Metrología de Costa Rica.

La ciudadanía podrá consultar y comparar en línea la hora oficial de Costa Rica mediante la herramienta habilitada por el ICE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hora detrás de una transferencia bancaria

Aunque para una persona común la hora que aparece en el teléfono continuará siendo la misma, la precisión de esa referencia tiene implicaciones directas en múltiples actividades cotidianas y servicios estratégicos.

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Una transferencia bancaria, por ejemplo, requiere registrar con precisión el momento en que se ejecutó una operación. Lo mismo ocurre con la validación de una firma digital, la coordinación de vuelos, los sistemas de telecomunicaciones y determinadas aplicaciones relacionadas con la ciberseguridad.

La sincronización también resulta cada vez más relevante en tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y en la operación de servicios digitales que dependen de que diferentes equipos y plataformas trabajen con una misma referencia temporal.

En estos sistemas, incluso pequeñas diferencias en la medición del tiempo pueden generar problemas cuando deben compararse registros, validar operaciones o determinar una secuencia exacta de acontecimientos.

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Por esa razón, el nuevo marco establece las bases para que instituciones y organizaciones que necesiten mediciones de alta precisión o marcas de tiempo trazables puedan acceder a servicios especializados de sincronización vinculados con el patrón nacional.

El ICE-LAMETRO continuará siendo responsable del mantenimiento y la divulgación de la hora oficial, de acuerdo con lo establecido en el decreto.

La precisión de la hora oficial es fundamental para servicios como transferencias bancarias, firmas digitales, telecomunicaciones, vuelos y ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudadanía podrá consultar la hora oficial en línea

El nuevo sistema también contempla una herramienta de consulta pública para que cualquier persona pueda verificar la referencia oficial del país.

La ciudadanía podrá ingresar al sitio web del ICE para consultar la hora oficial y comparar la diferencia existente entre esa referencia y la hora registrada en su propio dispositivo.

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La herramienta está disponible en línea y puede ser utilizada tanto por personas como por empresas e instituciones que necesiten confirmar la hora oficial de Costa Rica.

El cambio, por lo tanto, no representa una modificación visible en la vida cotidiana. No habrá que adelantar ni atrasar relojes, ni realizar trámites adicionales.

La transformación ocurre principalmente en la infraestructura técnica que existe detrás de la hora que utiliza el país.