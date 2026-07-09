El Salvador ha retirado más de 40 millones de dosis de cocaína en lo que va de 2026

El gobierno de El Salvador anunció que en lo que va de 2026 retiró de circulación más de 40 millones de dosis de cocaína. (EFE/Rodrigo Sura)

Las autoridades salvadoreñas han logrado retirar de las ciudades más de 40 millones de dosis de cocaína destinadas a diferentes mercados internacionales. Así lo aseguró este miércoles el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro en una entrevista para Noticiero El Salvador.

El funcionario destacó que este resultado representa un récord histórico en la lucha nacional contra el narcotráfico. Además, precisó que este avance responde a una estrategia integral que involucra a la Marina Nacional, el Gabinete de Seguridad y la cooperación con fuerzas internacionales.

Las cifras dadas a conocer por Villatoro reflejan el impacto de las recientes operaciones marítimas, entre ellas la incautación de 6.68 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente USD 167 millones. La operación más reciente se desplegó en alta mar, donde la Marina Nacional logró interceptar dos embarcaciones rápidas con seis presuntos narcotraficantes a bordo. La primera lancha fue localizada el 18 de junio, equipada con cuatro motores y gran autonomía, mientras que el segundo objetivo fue ubicado a más de 633 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo.

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(EFE/Rodrigo Sura)

El ministro Villatoro afirmó que El Salvador cuenta con la mayor cantidad de equipos de rayos X en América Latina. Según sus declaraciones, esta infraestructura posiciona al país como referente regional de tecnología antidrogas, consolidando su liderazgo en toda la región.

Vigilancia reforzada en las operaciones antidrogas

En la misma entrevista, el ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, destacó que esta incautación constituye la mayor realizada por el país en su historia. “Gracias a la valentía de la Marina Nacional, se ha alcanzado un récord histórico, evidenciando la vigilancia sobre las rutas utilizadas por estas organizaciones”, afirmó el funcionario en declaraciones recogidas en la citada entrevista.

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A su vez añadió que la sala de operaciones mantiene un monitoreo permanente de lo que ocurre en alta mar, lo que ha permitido anticipar movimientos criminales y reforzar la seguridad en los accesos marítimos.

De igual manera, Monrroy indicó que las instituciones de seguridad realizan un monitoreo continuo de las organizaciones criminales para prever sus movimientos y ajustar las estrategias de respuesta. Y también explicó que los equipos marítimos disponen de una sala de operaciones que permite vigilar de manera permanente las actividades en aguas internacionales, así como el estado del clima y cualquier situación que pueda suponer un peligro.

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(Cortesía: Ministerio de Defensa Nacional)

Monrroy mencionó que la colaboración en el entrenamiento con los U.S. Navy SEALs (Marina de EE. UU.) ha contribuido a desarrollar las capacidades operativas, además de optimizar la formación del personal para este tipo de misiones. Al igual que añadió que las autoridades se mantienen en alerta para bloquear el tráfico de drogas, dado que las organizaciones dedicadas a este delito modifican constantemente sus métodos.

La administración se seguridad salvadoreña asegura que las operaciones se mantendrán con el mismo compromiso y con el apoyo de fuerzas aliadas. Por último, los ministros felicitaron al personal involucrado y destacaron que la vigilancia y la cooperación internacional serán reforzadas para impedir el tráfico de droga por medio de cualquier vía.

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