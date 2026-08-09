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Centro Histórico de San Salvador recibe más de un millón de visitantes en vacaciones agostinas 2026

Las festividades religiosas y la revitalización urbana atrajeron a miles de familias y turistas extranjeros, quienes destacaron la seguridad y la diversidad cultural del centro capitalino

Miles de fieles se congregaron en el Centro Histórico de San Salvador durante la tradicional bajada del Divino Salvador del Mundo, en el marco de las Fiestas Agostinas (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Miles de fieles se congregaron en el Centro Histórico de San Salvador durante la tradicional bajada del Divino Salvador del Mundo, en el marco de las Fiestas Agostinas (Cortesía: Secretaría de Prensa).
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El Centro Histórico de San Salvador, gestionado por la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN), se consolida como uno de los principales polos turísticos del país al sumar 1,061,905 visitas durante el periodo vacacional del 31 de julio al 7 de agosto. Esta cifra, divulgada por la Secretaría de Prensa de la Presidencia a través de un comunicado oficial publicado el 8 de agosto en la red social X, confirma el protagonismo del centro capitalino en las festividades en honor al Divino Salvador del Mundo.

El reporte oficial sitúa al Centro Histórico como el segundo destino más concurrido del país durante las festividades, solo por detrás del parque temático SívarLand. El comunicado enfatiza el impacto de la revitalización urbana en la zona, donde la combinación de iglesias restauradas, plazas públicas renovadas, gastronomía local y espectáculos artísticos ha mantenido un flujo constante de visitantes nacionales e internacionales.

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Además, el comunicado oficial de la también reporta un incremento en el turismo internacional respecto al año anterior. Durante las festividades, El Salvador recibió 95,159 visitantes extranjeros, superando los 90,454 del mismo periodo en 2025.

De acuerdo con las autoridades, la revitalización del centro histórico, impulsada por la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN), incluyó la restauración de inmuebles patrimoniales, la recuperación de calles y plazas para el tránsito peatonal, y el fortalecimiento de la oferta cultural.

El Centro Histórico de San Salvador recibió 1,061,905 visitantes entre el 31 de julio y el 7 de agosto, según datos oficiales (Cortesía: Secretaría de Prensa).
El Centro Histórico de San Salvador recibió 1,061,905 visitantes entre el 31 de julio y el 7 de agosto, según datos oficiales (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Esta transformación ha contribuido a que el centro capitalino se perciba como un espacio accesible y seguro para toda la familia, donde la actividad turística y cultural se integra al dinamismo de la ciudad.

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Además, la combinación de seguridad, infraestructura renovada y una agenda de actividades diversas ha sido fundamental para atraer a más de un millón de personas al centro durante la semana de fiestas. El resultado, según el comunicado, ratifica la importancia del centro histórico como punto neurálgico del turismo en el país y como símbolo de la recuperación urbana de San Salvador.

Motivos de la visita: cultura, seguridad y espacios para toda la familia

El renovado Centro Histórico de San Salvador ofrece una experiencia diversa que atrae tanto a salvadoreños como a turistas extranjeros. Durante la semana festiva, las familias recorrieron plazas emblemáticas como:

  • Gerardo Barrios
  • Morazán
  • Libertad, además de disfrutar la programación de actividades culturales y recreativas que se desplegaron a lo largo de estos espacios.
Visitantes nacionales y extranjeros disfrutan la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), uno de los espacios más concurridos del Centro Histórico durante las festividades (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Visitantes nacionales y extranjeros disfrutan la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), uno de los espacios más concurridos del Centro Histórico durante las festividades (Cortesía: Secretaría de Prensa).

De igual manera, entre los lugares más visitados dentro del centro destacan la Catedral Metropolitana de San Salvador y la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES). La catedral, símbolo arquitectónico y religioso de la ciudad, se mantiene como punto de encuentro para familias y grupos turísticos, mientras que la nueva sede de la BINAES, con su oferta de actividades lúdicas y tecnológicas, se posicionó como referente para quienes buscan experiencias culturales modernas.

El Palacio Nacional y el Teatro Nacional también formaron parte de los recorridos preferidos, reforzando el atractivo de una zona que ha sido objeto de intervenciones urbanas para devolverle su esplendor y funcionalidad.

El crecimiento del turismo en El Salvador mantiene una tendencia sostenida. Según el comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el país ha superado los 2.8 millones de visitantes internacionales hasta julio, una cifra que confirma el dinamismo del sector y la capacidad de atracción de destinos como el Centro Histórico de San Salvador.

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