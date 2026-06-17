Camarasal realiza una jornada sobre inteligencia artificial para pymes en San Salvador

El evento del 16 de junio buscó que las empresas optimicen procesos, incrementen la productividad y fortalezcan la toma de decisiones con inteligencia artificial. (Cortesía: Cámara de Comercio)

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) celebró una jornada centrada en la inteligencia artificial para pymes, reuniendo a empresarios y líderes del sector en San Salvador durante el Mes del Empresario 2026.

El evento, realizado el 16 de junio, formó parte de las actividades conmemorativas del Día del Empresario Salvadoreño, que se celebra cada 18 de junio.

Según informó Camarasal, el objetivo principal fue ofrecer herramientas que permitan a las empresas optimizar procesos, incrementar la productividad y fortalecer la toma de decisiones mediante el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

Durante la jornada, la presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, destacó la capacidad de adaptación de los empresarios salvadoreños. “Los empresarios salvadoreños son resilientes y han demostrado, a través de los años y los desafíos, que tienen la capacidad de adaptarse. Y ahora, ante los desafíos tecnológicos, queremos brindarles los conocimientos y las estrategias para usarlas, que no sean un freno sino un impulso a sus negocios”, afirmó Escobar.

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Leticia Escobar afirmó que Camarasal quiere dar a los empresarios salvadoreños conocimientos y estrategias para que la inteligencia artificial impulse sus negocios. (Cortesía: Cámara de Comercio)

Como parte de la iniciativa, la gremial organizó la master class y taller “IA para pymes: De la teoría a la acción”, que permitió a los asistentes conocer aplicaciones prácticas de la tecnología en la gestión y expansión de sus negocios. Además, Camarasal complementó la agenda con una serie de webinars especializados.

El primero de estos seminarios web, titulado “IA en su empresa: Lo que la ley ya le exige y usted no puede ignorar”, abordó los desafíos legales y regulatorios que enfrentan las organizaciones al implementar soluciones de inteligencia artificial.

Posteriormente, el webinar “De los datos a la inversión: el uso estratégico de la inteligencia artificial para la expansión comercial” mostró cómo la tecnología puede identificar oportunidades de crecimiento y fortalecer la estrategia empresarial.

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La jornada contó con el apoyo de empresas como ASSA, Banco Promérica, Calidad Inmobiliaria, Banco Cuscatlán, Atlántida Capital Gestora de Fondos de Inversión, GoSocket, Integra, Banco de América Central, Trans Universal, Consolidators, Aranas Easy Solutions, Valores y Servicios Regionales, Lizama Auditories, Kódigo y Publimovil. Estas alianzas facilitaron el desarrollo de contenidos y la participación de especialistas nacionales e internacionales.

El webinar “IA en su empresa: Lo que la ley ya le exige y usted no puede ignorar” abordó los desafíos legales y regulatorios del uso de inteligencia artificial. (Cortesía: Cámara de Comercio)

Empresarios salvadoreños exploran aplicaciones de inteligencia artificial en el Mes del Empresario 2026

Camarasal es reconocida como la gremial más grande y representativa de El Salvador, con más de 2.300 socios y presencia en San Miguel, La Unión, Usulután, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador y el grupo empresarial de Zaragoza. Además, mantiene representación activa en organismos internacionales como la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO), las Cámaras Latinas en USA (CAMACOL), la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. En el ámbito local, participa en la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio en El Salvador (CIFACIL).

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Con estas acciones, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador reafirma su compromiso con la innovación y la transformación digital del sector empresarial, impulsando herramientas que contribuyen a la competitividad en un entorno cada vez más digitalizado.