El Salvador

Camarasal realiza una jornada sobre inteligencia artificial para pymes en San Salvador

La actividad se desarrolló el 16 de junio dentro del Mes del Empresario 2026 y buscó capacitar a compañías para optimizar procesos, elevar la productividad y mejorar decisiones mediante nuevas tecnologías

Guardar
Google icon
El evento del 16 de junio buscó que las empresas optimicen procesos, incrementen la productividad y fortalezcan la toma de decisiones con inteligencia artificial. (Cortesía: Cámara de Comercio)
El evento del 16 de junio buscó que las empresas optimicen procesos, incrementen la productividad y fortalezcan la toma de decisiones con inteligencia artificial. (Cortesía: Cámara de Comercio)

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) celebró una jornada centrada en la inteligencia artificial para pymes, reuniendo a empresarios y líderes del sector en San Salvador durante el Mes del Empresario 2026.

El evento, realizado el 16 de junio, formó parte de las actividades conmemorativas del Día del Empresario Salvadoreño, que se celebra cada 18 de junio.

Según informó Camarasal, el objetivo principal fue ofrecer herramientas que permitan a las empresas optimizar procesos, incrementar la productividad y fortalecer la toma de decisiones mediante el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

Durante la jornada, la presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, destacó la capacidad de adaptación de los empresarios salvadoreños. “Los empresarios salvadoreños son resilientes y han demostrado, a través de los años y los desafíos, que tienen la capacidad de adaptarse. Y ahora, ante los desafíos tecnológicos, queremos brindarles los conocimientos y las estrategias para usarlas, que no sean un freno sino un impulso a sus negocios”, afirmó Escobar.

PUBLICIDAD

Leticia Escobar afirmó que Camarasal quiere dar a los empresarios salvadoreños conocimientos y estrategias para que la inteligencia artificial impulse sus negocios. (Cortesía: Cámara de Comercio)
Leticia Escobar afirmó que Camarasal quiere dar a los empresarios salvadoreños conocimientos y estrategias para que la inteligencia artificial impulse sus negocios. (Cortesía: Cámara de Comercio)

Como parte de la iniciativa, la gremial organizó la master class y taller “IA para pymes: De la teoría a la acción”, que permitió a los asistentes conocer aplicaciones prácticas de la tecnología en la gestión y expansión de sus negocios. Además, Camarasal complementó la agenda con una serie de webinars especializados.

El primero de estos seminarios web, titulado “IA en su empresa: Lo que la ley ya le exige y usted no puede ignorar”, abordó los desafíos legales y regulatorios que enfrentan las organizaciones al implementar soluciones de inteligencia artificial.

Posteriormente, el webinar “De los datos a la inversión: el uso estratégico de la inteligencia artificial para la expansión comercial” mostró cómo la tecnología puede identificar oportunidades de crecimiento y fortalecer la estrategia empresarial.

PUBLICIDAD

La jornada contó con el apoyo de empresas como ASSA, Banco Promérica, Calidad Inmobiliaria, Banco Cuscatlán, Atlántida Capital Gestora de Fondos de Inversión, GoSocket, Integra, Banco de América Central, Trans Universal, Consolidators, Aranas Easy Solutions, Valores y Servicios Regionales, Lizama Auditories, Kódigo y Publimovil. Estas alianzas facilitaron el desarrollo de contenidos y la participación de especialistas nacionales e internacionales.

El webinar “IA en su empresa: Lo que la ley ya le exige y usted no puede ignorar” abordó los desafíos legales y regulatorios del uso de inteligencia artificial. (Cortesía: Cámara de Comercio)
El webinar “IA en su empresa: Lo que la ley ya le exige y usted no puede ignorar” abordó los desafíos legales y regulatorios del uso de inteligencia artificial. (Cortesía: Cámara de Comercio)

Empresarios salvadoreños exploran aplicaciones de inteligencia artificial en el Mes del Empresario 2026

Camarasal es reconocida como la gremial más grande y representativa de El Salvador, con más de 2.300 socios y presencia en San Miguel, La Unión, Usulután, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador y el grupo empresarial de Zaragoza. Además, mantiene representación activa en organismos internacionales como la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO), las Cámaras Latinas en USA (CAMACOL), la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. En el ámbito local, participa en la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio en El Salvador (CIFACIL).

Con estas acciones, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador reafirma su compromiso con la innovación y la transformación digital del sector empresarial, impulsando herramientas que contribuyen a la competitividad en un entorno cada vez más digitalizado.

Temas Relacionados

Cámara de ComercioSan SalvadorInteligencia artificialPymesEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fuertes lluvias provocan severas inundaciones dejando comunidades incomunicadas en Quepos, Costa Rica

El paso de la onda tropical número 12 y la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical provocaron severas inundaciones en el cantón de Quepos, dejando varias comunidades incomunicadas y obligando al Cuerpo de Bomberos a realizar rescates de emergencia

Fuertes lluvias provocan severas inundaciones dejando comunidades incomunicadas en Quepos, Costa Rica

Capturan a sujeto tras asesinar a su padrastro en San Salvador

El operativo se activó tras una alerta por violencia en una vivienda del sector Este, donde un adulto mayor de 78 años fue encontrado sin vida con lesiones causadas por un objeto contundente

Capturan a sujeto tras asesinar a su padrastro en San Salvador

El gobierno de Guatemala inicia la formación local de guías caninos en el aeropuerto La Aurora

Una capacitación de 12 semanas se desarrolla en OIRSA para crear binomios de detección que refuercen la inspección fitozoosanitaria y frenen el ingreso de plagas y enfermedades

El gobierno de Guatemala inicia la formación local de guías caninos en el aeropuerto La Aurora

Los femicidios aumentan 57% en Panamá durante los primeros cinco meses de 2026

Las estadísticas oficiales registran 11 víctimas entre enero y mayo, mientras junio ya suma nuevos casos bajo investigación y reabre el debate sobre la protección de mujeres en riesgo.

Los femicidios aumentan 57% en Panamá durante los primeros cinco meses de 2026

Estudiante de 14 años resulta gravemente herido con tijeras durante altercado en colegio de Costa Rica

Un alumno del Liceo Diurno de La Cruz permanece en condición crítica tras ser atacado por otro menor dentro de la institución. El Ministerio de Educación Pública activó los protocolos y el caso se investiga como tentativa de homicidio

Estudiante de 14 años resulta gravemente herido con tijeras durante altercado en colegio de Costa Rica

TECNO

13% de los jóvenes estadounidenses sustituye al terapeuta por la IA: solución o riesgo para la salud mental

13% de los jóvenes estadounidenses sustituye al terapeuta por la IA: solución o riesgo para la salud mental

Tu celular Android tiene una fecha de caducidad: así puedes saber cuándo es

HDMI vs DisplayPort: cuál es realmente más avanzado y qué diferencias hay entre ambos

Messi, Ronaldo, Mbappé y  Haaland: cómo usan sus redes sociales los delanteros estrella del Mundial 2026

Cómo se verían Las Guerreras K-pop si fueran personajes de Demon Slayer, según la IA

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis reveló cómo habla con las hijas adultas del actor sobre su diagnóstico

La esposa de Bruce Willis reveló cómo habla con las hijas adultas del actor sobre su diagnóstico

Olivia Wilde recuerda su historia con Harry Styles: “Tuvimos la relación más encantadora”

Cómo Steve Jobs convirtió el desacuerdo en una ventaja para Pixar y por qué rechazaba rodearse de personas que pensaban igual que él

Emily Ratajkowski reaparece en Mallorca con nuevas fotos en bikini tras la polémica por su sesión topless

El emotivo significado de la canción de Andrea Bocelli y EJAE para la Copa del Mundo

MUNDO

El papa León XIV elogió el acuerdo entre EEUU e Irán y reclamó “caminos de diálogo” para Ucrania

El papa León XIV elogió el acuerdo entre EEUU e Irán y reclamó “caminos de diálogo” para Ucrania

El G7 cerró su cumbre con un plan para reducir la dependencia de China en minerales críticos

Acuerdo entre Irán y Estados Unidos: por qué el estrecho de Ormuz se convirtió en la principal herramienta de presión geopolítica

La musa de Botticelli no murió de tuberculosis: lo que revelan sus pinturas cinco siglos después

Brasil y Japón anunciaron negociaciones para un acuerdo comercial Mercosur-Japón