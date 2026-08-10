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“Rana de las nacientes”: Conoce la nueva especie de anfibio descubierta por científicos de Costa Rica

“Nocturna y cafetera”, así definen a la nueva especie de anfibio que fue descubierto en Costa Rica.

Rana del nacimiento, nueva especie de anfibio descubierta en Costa Rica
Jonathan Navarro Picado, científico del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (ICOMVIS) de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), observa una de las ranas de las nacientes, la nueva especie identificada. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
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Rana del nacimiento, nueva especie de anfibio descubierta en Costa Rica
Según los expertos, su hábitat ideal son los cafetales, pero también allí se expone a los pesticidas que protegen el grano. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Rana del nacimiento, nueva especie de anfibio descubierta en Costa Rica
El anfibio mide alrededor de cuatro centímetros, se puede encontrar cerca de ríos y quebradas. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Rana del nacimiento, nueva especie de anfibio descubierta en Costa Rica
"Es una especie de rana arborícola nueva para la ciencia y endémica de Costa Rica", dijo a la AFP Wagner Chaves-Acuña, uno de los responsables de este estudio realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y la Universidad de Costa Rica. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Rana del nacimiento, nueva especie de anfibio descubierta en Costa Rica
Esta especie presenta otra peculiaridad: los machos tienen una garganta translúcida que se infla con su canto corto y agudo. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Rana del nacimiento, nueva especie de anfibio descubierta en Costa Rica
Es además "una rana cafetera" que vive principalmente en los riachuelos que corren a lo largo de los cafetales de esa zona del país, indicó Chaves-Acuña. (Infobae Centromérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Rana del nacimiento, nueva especie de anfibio descubierta en Costa Rica
No obstante, los especialistas advierten que el idílico ecosistema cafetero puede representar también un riesgo para estos pequeños anfibios por la utilización de pesticidas para proteger los cafetales, si bien aún no hay estudios que lo certifiquen. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Rana del nacimiento, nueva especie de anfibio descubierta en Costa Rica
La nueva especie, aún en estudio, también se enfrenta a la invasión de sus hábitat naturales y una posible pérdida de estos espacios. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)

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