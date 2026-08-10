“Rana de las nacientes”: Conoce la nueva especie de anfibio descubierta por científicos de Costa Rica

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Canasta básica familiar salvadoreña registra un alza anual de $6.89, según datos del Banco Central Aunque productos de consumo masivo como el frijol y el pan registraron breves reducciones de precio en el último año, el costo total de la vida en El Salvador continúa su tendencia al alza

Los Ortega-Murillo comienzan a observar con desconfianza a su eterno guardaespaldas: Rusia La dupla dictatorial de Nicaragua teme convertirse en la continuación de una ola de declives que comenzó con Nicolás Maduro en enero último, sin que el Kremlin pudiera salvarlo

775 mil gatos viven en hogares de Costa Rica: 7 de cada 10 están castrados Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2024 muestran que 469,021 hogares del país tienen al menos un gato como mascota, mientras que la proporción de animales castrados y vacunados es considerablemente menor en las zonas rurales.

La discriminación contra personas LGBTIQ+ afecta sus medios de vida en El Salvador, advierte investigación El estudio publicado en 2026 documenta obstáculos que restringen derechos fundamentales y limitan proyectos de vida en igualdad, con efectos en el empleo, la participación social y el acceso a entornos libres de violencia