El Salvador recibe a más de 15 empresarios de Bolivia con interés de invertir en diferentes sectores

El Salvador recibió a una delegación de más de 15 empresarios de Bolivia con interés en inversión extranjera y expansión de operaciones./ (Vicepresidencia de la República)

El Salvador refuerza su atractivo como destino para la inversión extranjera tras la visita de una delegación de más de 15 empresarios de Bolivia, quienes manifestaron el interés de invertir y expandir operaciones en sectores como alimentos, farmacéutica, tecnología, fintech, agroindustria, turismo y café.

El encuentro, realizado en San Salvador, fue encabezado por el vicepresidente Félix Ulloa hijo, quien destacó las condiciones de seguridad y el entorno favorable para los negocios, factores señalados como determinantes por los inversionistas bolivianos.

Según informó la Vicepresidencia de la República de El Salvador, Ulloa subrayó que los avances en seguridad, la certeza jurídica y la visión tecnológica de El Salvador están impulsando la llegada de nuevos capitales. Durante la reunión, la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNADSV) fue presentada como referente en innovación financiera, posicionando al país como un ecosistema propicio para empresas interesadas en certificación y transformación digital.

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Ulloa también resaltó la salida de El Salvador de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que catalogó como un hito institucional.

En representación del sector público, la subdirectora de Promoción de Inversiones de Invest in El Salvador, Jessica Bukele, detalló a los empresarios bolivianos las oportunidades de inversión adaptables a los intereses de cada compañía.

La embajadora de El Salvador en Bolivia, Ana Rivas, acompañó la delegación y remarcó el creciente interés del empresariado boliviano por el mercado salvadoreño. Según la Vicepresidencia de la República de El Salvador, esta es la segunda visita empresarial de Bolivia en menos de un año, lo que muestra una tendencia sostenida de acercamiento.

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, afirmó que la seguridad, la certeza jurídica y la visión tecnológica fortalecen al como destino para nuevos capitales./ (Vicepresidencia de la República)

Durante el encuentro, los empresarios bolivianos agradecieron la labor de la embajada salvadoreña en La Paz por facilitar el acercamiento y coincidieron en que el clima de seguridad, junto a la estabilidad jurídica, son factores clave para la toma de decisiones empresariales. Según la Vicepresidencia de la República de El Salvador, los sectores con mayor potencial de expansión incluyen alimentos, farmacéutica, tecnología, fintech y café.

Recientemente, el vicepresidente Ulloa sostuvo una reunión con el embajador de Perú, quien trasladó el interés de empresas peruanas de regresar al mercado salvadoreño.

Según informó la Vicepresidencia de la República la semana anterior, varias compañías peruanas, que se retiraron en años anteriores por motivos de inseguridad, están evaluando su retorno ante las nuevas condiciones de estabilidad. El embajador peruano transmitió que sectores como turismo, industria y logística ven a El Salvador como un punto estratégico para crecer en Centroamérica.

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La reactivación del interés peruano coincide con la política gubernamental de promover inversiones a través de incentivos y mejoras regulatorias orientadas a atraer capital extranjero. El gobierno salvadoreño ha impulsado reformas en áreas prioritarias como salud, tecnología e infraestructura, que han sido valoradas positivamente por los empresarios extranjeros.

Un ejemplo citado en la reunión con los empresarios de Bolivia fue el lanzamiento de la plataforma digital DoctorSV- que ya contempla 1.5 millones de usuarios y la digitalización de más de 2 millones de recetas- así como la reciente apertura del Hospital Rosales, iniciativas que buscan elevar la calidad de los servicios estatales.

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Los empresarios de Bolivia identificaron oportunidades de inversión en alimentos, farmacéutica, tecnología, fintech, agroindustria, turismo y café en El Salvador./ (Vicepresidencia de la República)

El clima de inversión en El Salvador ha recibido atención internacional tras la implementación de medidas de seguridad que han reducido la criminalidad, un aspecto que tanto empresarios bolivianos como peruanos consideran esencial para operar y expandirse en el país. Según la Vicepresidencia de la República de El Salvador, “el acompañamiento de las embajadas y la visión de país como plataforma de expansión regional consolidan a El Salvador como destino confiable para la inversión extranjera”.

Con la llegada de nuevas delegaciones empresariales y el renovado diálogo bilateral con Perú, El Salvador proyecta consolidar su posición como polo de atracción para empresas de Sudamérica interesadas en turismo, comercio e industria. El gobierno mantiene la expectativa de concretar acuerdos en los próximos meses que permitan materializar estos anuncios de interés en inversiones directas y generación de empleo.

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