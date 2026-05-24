El Festival Arte y Diseño El Salvador: la pasarela que llevará talento local hasta Madrid

El Festival Arte y Diseño El Salvador reunió a más de 20 microempresas para exhibir más de 60 piezas originales en Costa del Sol. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Festival Arte y Diseño El Salvador se consolidó como el principal escaparate nacional para emprendedores y creadores, al reunir este sábado a más de 20 micro y pequeñas empresas en el Parque Recreativo Costa del Sol y exponer más de 60 piezas originales que serán presentadas en Madrid en junio, según la información de la Secretaría de Prensa.

El evento, realizado en el distrito de San Luis La Herradura, La Paz, ofreció un espacio para que diseñadores, artesanos y empresarios locales exhibieran sus colecciones de moda y decoración, en un entorno que fusionó talento creativo y oportunidades de negocio.

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La edición de este año estuvo organizada por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), bajo el enfoque de fortalecer el desarrollo del sector y facilitar el acceso a mercados tanto nacionales como internacionales. De acuerdo con la Secretaría de Prensa, la feria posibilitó que las empresas participantes mostraran su trabajo ante un público diverso y establecieran conexiones con potenciales compradores y aliados estratégicos. Además, el festival sirvió como plataforma para que el clúster SMODA, que agrupa a unas 30 firmas salvadoreñas, lanzara sus nuevas colecciones para la temporada de verano.

CONAMYPE organizó el evento enfocado en fortalecer el desarrollo de micro y pequeñas empresas en los mercados nacionales e internacionales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Festival impulsa comercialización y proyección internacional de la moda local

El presidente de CONAMYPE, Paul Steiner, explicó que el festival no solo brindó un escenario para la exhibición, sino también oportunidades concretas de comercialización. “Todo lo que se verá en la pasarela estará a disposición en los puestos de comercialización. Después de este evento, toda la colección va para España, será presentada en Madrid durante el mes de junio”, declaró Steiner, según la información oficial.

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La feria de comercialización permitió a las micro y pequeñas empresas presentar propuestas innovadoras en moda y decoración. Las colecciones destacaron por la utilización de colores cálidos y materiales ligeros, orientados a satisfacer las tendencias del verano, así como por su autenticidad y calidad. Cada diseñador compartió piezas que reflejaron la identidad y la creatividad propias del país.

El Festival Arte y Diseño impulsó la proyección internacional de moda salvadoreña con una próxima muestra en Madrid.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

Durante el evento, la directora de Desarrollo Turístico Territorial de Corsatur, Mercedes Silva, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y sector privado para potenciar el talento nacional. “Estamos muy contentos con esta colaboración, este trabajo coordinado con CONAMYPE, apoyando el talento salvadoreño de nuestros artesanos, de nuestros artistas, para combinarlos con este auge que tenemos en materia de turismo en El Salvador”, expresó Silva, citada por la Secretaría de Prensa.

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La pasarela fue el punto culminante del festival, con más de 60 prendas y accesorios elaborados por las empresas del clúster, que fueron presentados ante el público y estarán disponibles para su adquisición en los puestos de comercialización. Tras su paso por El Salvador, estas piezas viajarán a Madrid, donde se integrarán a una muestra internacional de moda y diseño.

La feria combinó exhibición y oportunidades de comercialización, acercando a empresas salvadoreñas con compradores y aliados internacionales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La Secretaría de Prensa subrayó que el Festival Arte y Diseño El Salvador representa una oportunidad concreta para que el sector creativo acceda a nuevos mercados y para que la economía local se dinamice a partir del impulso a los emprendedores.

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La organización del festival confirmó que este tipo de iniciativas continuarán desarrollándose, con el objetivo de consolidar a El Salvador como un referente de creatividad y calidad en la región.