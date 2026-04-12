Importaciones de plásticos superaron los USD 1,000 millones en El Salvador

El país incrementa sus importaciones de plásticos y manufacturas en 2025 hasta USD 1.026,9 millones, con un crecimiento del 11,3% respecto a 2024. (Foto: Shutterstock)

El país registró importaciones de plásticos y sus manufacturas por un total de USD 1,026.9 millones, durante 2025, lo que representó un alza de 11.27 millones frente a los USD 922.9 millones alcanzados en 2024.

Este crecimiento mantuvo la tendencia al alza de los últimos años, ya que en 2023 las compras externas habían sumado USD 836.2 millones. El dinamismo de las importaciones estuvo impulsado principalmente por la demanda de insumos industriales y materiales plásticos de diversas aplicaciones, evidenciando la integración de la industria local en cadenas globales de suministro.

Entre los productos más importados se encuentran el poliacetal, un insumo clave para la fabricación de componentes industriales, con un valor de USD 202.5 millones.

Los artículos de uso cotidiano, como envases y recipientes plásticos, también tuvieron un peso relevante en la canasta importadora, con USD 138.5 millones.

A estos les siguen los polímeros, que alcanzaron USD 119.3 millones, y las láminas y películas plásticas, con USD 106.3 millones. La lista de los principales productos importados la completan diferentes manufacturas y materiales plásticos, como vajilla, artículos de mesa, tubos, placas y otras piezas plásticas, todos con cifras individuales superiores a USD 25 millones.

En cuanto al origen de estas importaciones, la República Popular China se consolidó como el principal socio comercial, con ventas por USD 277.3 millones. Estados Unidos ocupó la segunda posición, con USD 199.3 millones, mientras que Guatemala y México también se destacaron como proveedores relevantes, con montos de USD 142.9 millones y USD 121.1 millones respectivamente.

El resto de países que figuran entre los principales proveedores incluye a Honduras, Taiwán, Colombia, Arabia Saudita, Corea del Sur y Costa Rica, aunque con volúmenes menores.

La demanda interna de insumos industriales y materiales plásticos impulsa la integración de la industria local en las cadenas globales de suministro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El predominio de insumos asiáticos y la importante participación de productos estadounidenses muestran la dependencia de la industria local respecto a los grandes mercados internacionales.

La diversidad de los orígenes refleja la búsqueda de competitividad y la necesidad de abastecerse de materiales con estándares internacionales para mantener la producción y el desarrollo de manufacturas plásticas en el país.

Exportaciones alcanzan USD 546 millones en 2025

En contraste con la evolución de las importaciones, las exportaciones de plásticos y sus manufacturas alcanzaron USD 546.3 millones en 2025, con un crecimiento moderado de 1.7% respecto a los USD 537.3 millones registrados en 2024.

Esta variación positiva fue menor que la observada el año anterior, cuando el incremento fue de 6.3%. Aunque el ritmo de expansión se desaceleró, el sector logró mantener su presencia en los mercados internacionales.

Las exportaciones de plásticos y manufacturas suman USD 546,3 millones en 2025, con una variación positiva del 1,7% aunque de menor ritmo que años anteriores. (Foto cortesía ASIPLASTIC).

La estructura exportadora estuvo dominada por artículos como tapones, tapas y capsulas, que representaron más de la mitad del valor total exportado.

Otros productos relevantes fueron las láminas y películas plásticas, con USD 88.4 millones, y la vajilla y artículos de mesa y cocina de plástico, con USD 38,7 millones. Manufacturas diversas y polímeros sumaron valores menores, mientras que placas, tubos y piezas especiales figuraron en los últimos lugares de la lista, con cifras por debajo de USD 10 millones.

El destino de las exportaciones mostró una fuerte concentración en Centroamérica. Guatemala fue el mayor comprador, con importaciones por USD 162,6 millones, seguido de Honduras con USD 123,6 millones y Nicaragua con USD 70,7 millones. Costa Rica también se posicionó como un cliente importante, con USD 50,6 millones. Por fuera de la región, México y Estados Unidos adquirieron productos plásticos por USD 30,8 millones y USD 24,3 millones respectivamente. Otros mercados, como República Dominicana, Panamá y Jamaica, tuvieron participaciones menores.

El balance comercial revela que, pese al crecimiento de las ventas externas, las importaciones duplican el valor exportado. La industria local responde a la demanda externa con productos de uso cotidiano, pero mantiene una alta dependencia de insumos importados, especialmente de origen asiático y norteamericano, reafirmando la relevancia de estos mercados para el abastecimiento interno y la competitividad del sector.