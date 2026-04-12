El Salvador: Feria Integra llena de vida a La Libertad Costa con servicios, cultura y deporte para todos

La Feria Integra en La Libertad Costa ofreció servicios médicos gratuitos y talleres deportivos para la comunidad local. (Cortesía: Dirección de Integración)

Salvadoreños accedieron por primera vez a los servicios y actividades gratuitas de la Feria Integra en el municipio de La Libertad Costa en El Salvador. El evento, celebrado este sábado, reunió a la población para recibir servicios médicos, entrenamientos en deporte y talleres culturales, según detalló la Dirección de Integración en un comunicado de prensa.

La presencia de la Feria Integra, en La Libertad Costa, representa un esfuerzo dirigido a descentralizar el acceso a servicios gratuitos y de calidad en zonas históricamente menos atendidas del país centroamericano.

El convenio entre la Universidad de El Salvador (UES) y la Dirección de Integración habilitó la participación de egresados de la Facultad de Medicina, quienes contribuyeron tanto en atención primaria como en la creación de redes comunitarias, fortaleciendo la integración social a nivel municipal.

Niños, jóvenes y adultos del municipio participaron en entrenamientos y actividades organizadas por la Dirección de Integración y el Gobierno de El Salvador. (Cortesía: Dirección de Integración)

De igual forma, el evento incluyó campañas de vacunación para mascotas, marcando un enfoque de salud integral comunitaria. Niños, jóvenes y adultos participaron en entrenamientos deportivos que sirvieron de preparación para el próximo Festival Integra, donde buscarán clasificar a las rondas finales en representación de sus comunidades.

El despliegue contó con profesionales del Ministerio de Salud (Minsal) en áreas como medicina general, ginecología, odontología y oftalmología, asegurando que cada paciente recibiera sus medicamentos de forma gratuita en el mismo recinto.

“Muchas veces los de mi edad nos sentimos desplazados y esto nos ayuda para intégranos con los demás. Para nuestra salud mental esto es muy bueno. Hay muchas especialidades que a veces uno no puede pagar de manera privada, aquí es todo gratis. Agradezco los esfuerzos que hacen”, expresó Marta de Tolentino, beneficiada por las ferias.

El evento aseguró atención médica primaria, ginecológica, odontológica y oftalmológica. (Cortesía: Dirección de Integración)

Servicios médicos gratuitos y fortalecimiento comunitario en la jornada comunitaria

La estrategia, coordinada entre entes estatales y la UES, permitió que la población accediera sin costo a especialidades médicas y talleres formativos en el Centro Escolar San Arturo.

Al tiempo que fortaleció el componente de integración y experiencia para futuros profesionales, la atención especializada y la entrega gratuita de medicamentos reflejaron una apuesta institucional por la cobertura sanitaria en el territorio.

Talleres culturales y puntos artísticos incluyeron la participación activa de universitarios para fortalecer los lazos sociales y la integración municipal.(Cortesía: Dirección de Integración)

En la Feria Integra realizada en La Libertad Costa, el Gobierno salvadoreño y la Dirección de Integración ofrecieron servicios médicos gratuitos, talleres culturales y actividades deportivas para niños, jóvenes y adultos.

El impacto inmediato de esta acción radicó en la descentralización de recursos sanitarios y educativos hacia zonas periurbanas, promoviendo la cohesión social y ampliando la infraestructura estatal en sectores históricamente periféricos.

Durante la jornada, los asistentes aprovecharon puntos artísticos y talleres en instalaciones educativas, con la participación activa de egresados universitarios que consolidaron vínculos integradores y adquirieron experiencia en el campo de la salud pública nacional.

La entrega inmediata y gratuita de medicamentos reforzó el acceso sanitario en La Libertad Costa y mejoró la cobertura estatal. (Cortesía: Dirección de Integración)

El acceso a farmacia gratuita y la atención veterinaria reforzaron el carácter inclusivo de la propuesta.

El servicio médico, brindado en colaboración con la Facultad de Medicina y disponible en múltiples especialidades, incluyó la entrega directa de medicamentos y alcanzó a un número significativo de residentes y sus mascotas.

De igual forma se brindó asesoría legal en el marco del programa. El número de beneficiados superó los mil durante la jornada, según los datos proporcionados por los organizadores.