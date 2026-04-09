Tribunal salvadoreño condenó a 12 de prisión a seis extranjeros por tráfico ilícito de drogas

Detenidos. (Foto: FGR)

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años de prisión a seis ciudadanos extranjeros, al hallarlos culpables del delito de tráfico ilícito, afectando la salud pública. Los sentenciados son dos colombianos, un ecuatoriano y tres mexicanos, todos vinculados a la transportación de una cantidad considerable de cocaína.

La operación que condujo a la captura se originó el 18 de mayo de 2024. Las autoridades interceptaron dos embarcaciones marítimas a 880 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, dentro del estero de Jaltepeque. En la primera lancha iban los dos colombianos y el ecuatoriano, quienes llevaban los bultos que contenían la droga. En la segunda, los tres mexicanos, responsables de los suministros y recursos para la navegación.

Las pesquisas permitieron confirmar la coordinación entre ambos grupos para asegurar el traslado de la sustancia. La detención definitiva de los involucrados se llevó a cabo el 27 de mayo de 2024, en la Capitanía del Puerto La Concordia, en San Luis La Herradura, La Paz. Allí se realizó la prueba de campo que permitió identificar la sustancia como cocaína.

(Foto: FGR)

El resultado del pesaje técnico arrojó un total de 1,299 kilos de cocaína, lo que representa un cargamento significativo dentro del tráfico internacional de estupefacientes. El valor económico estimado de la droga en el mercado ilícito fue calculado en USD 32,656,860, resaltando la envergadura de la operación frustrada.

Los acusados responden a los nombres de óscar Arturo Perea Torres y Yonson Rentería de Cuero, originarios de Colombia; Miguel ángel López Vásquez, de Ecuador; y los mexicanos Joel Armento Montoya, Eduardo Contreras Leal y Alejandro Trías López.

Durante la vista pública, se presentaron elementos que demostraron la responsabilidad penal de los seis extranjeros en el traslado de la droga. Las pruebas incluyeron la localización de los bultos, la logística de abastecimiento y la confirmación de la sustancia mediante análisis químicos.

(Foto: Centros Judiciales El Salvador)

Durante 2025, elementos de Seguridad de El Salvador lograron incautar más de 25 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, con un valor estimado superior a USD 618,7 millones, según informó el Gobierno. Esta cifra representa un aumento frente al año anterior (2024), cuando las autoridades confiscaron poco más de 17,2 toneladas valoradas en USD 422,7 millones.

La Marina Nacional ha sido clave en estos resultados, localizando la mayor parte de los cargamentos en aguas del Pacífico salvadoreño. El decomiso no solo incluyó cocaína, sino también marihuana, crack y metanfetamina, lo que elevó el valor total de las incautaciones a más de USD 620 millones.

De acuerdo con el ministro de la Defensa, René Francis Merino, las operaciones en el mar han sido determinantes para debilitar las fuentes de financiamiento de las principales pandillas del país, como Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Las autoridades sostienen que estas estructuras criminales se beneficiaban del menudeo de drogas y mantenían vínculos con cárteles mexicanos.

Incautaciones de droga en alta mar durante 2026

En lo que va de 2026, la Marina Nacional ha incautado más de 6,6 toneladas de cocaína en aguas bajo jurisdicción salvadoreña, una cifra que representa uno de los decomisos más destacados en la historia reciente del tráfico marítimo del país. El valor estimado de este cargamento asciende a USD 165 millones.

Incautación droga. (Foto: Noticiero El Salvador)

La suma total de estupefacientes incautados por las autoridades a lo largo del año supera las 7,42 toneladas, lo que, según las estimaciones oficiales, equivale a USD 184,6 millones en el mercado ilegal. Este registro anual muestra la dimensión de los operativos desplegados tanto en el mar como en el territorio nacional, con el objetivo de combatir el flujo de drogas.