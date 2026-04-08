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El Salvador: Presidente Bukele responde a Petro y ofrece enviar sus presos a Colombia

La respuesta surge tras recientes palabras del mandatario colombiano, Gustavo Petro, sobre el sistema penitenciario salvadoreño, en las que lo comparó con “campos de concentración”

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FOTO DE ARCHIVO. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, brinda un discurso durante el Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, organizado por la Fundación Prospera, en San Salvador, El Salvador, el 19 de enero de 2026. (REUTERS/ Jose Cabezas)
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, brinda un discurso durante el Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, organizado por la Fundación Prospera, en San Salvador, El Salvador, el 19 de enero de 2026. (REUTERS/ Jose Cabezas)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció trasladar la totalidad de la población carcelaria del país a Colombia tras las declaraciones del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien calificó al sistema penitenciario salvadoreño como “campos de concentración”. La respuesta fue publicada por Bukele este martes a través de X (antes Twitter), dirigido directamente a su homólogo.

En la publicación, Bukele vinculó su invitación a un antecedente previo: en diciembre de 2025, cuando dirigió una propuesta similar a Hillary Clinton (exsecretaria de Estado de Estados Unidos) tras sus críticas al sistema carcelario salvadoreño, aunque nunca recibió respuesta.

El mandatario salvadoreño sostuvo que esa oferta sigue vigente y que ahora decide hacerla extensiva a la administración de Petro, en el contexto de las recientes afirmaciones sobre derechos humanos.

Bukele le propuso que El Salvador facilitaría el traslado del “100% de su población carcelaria", incluyendo “los llamados presos políticos y cualquier otro caso” que Colombia considere que vulnera su política del “amor y la vida”.

Bukele enmarca su iniciativa como una ‘oportunidad histórica’ para que Colombia demuestre su compromiso con la dignidad humana y los derechos humanos. (Cortesía: Nayib Bukle)
Bukele enmarca su iniciativa como una ‘oportunidad histórica’ para que Colombia demuestre su compromiso con la dignidad humana y los derechos humanos. (Cortesía: Nayib Bukle)

Condicionó la propuesta a la aceptación absoluta del conjunto de detenidos, aludiendo a la gravedad de las acusaciones: si realmente existen “campos de concentración”, sería inadmisible que quedara siquiera “un solo detenido” bajo custodia salvadoreña.

El presidente salvadoreño planteó que la situación “no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana”. Además, presentó su oferta como una “oportunidad histórica” para su par colombiano de consolidar su legado como libertador, afirmando: “para sacar a miles del abismo de la exclusión”.

En el mensaje enviado por Bukele, el mandatario salvadoreño justificó que en el caso de que exista aunque sea un solo detenido, la calificación de “campos de concentración” se mantiene y debe ser atendida sin matices: “incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable”.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del megaprisionero Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026. (REUTERS/Mayela López)
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del megaprisionero Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026. (REUTERS/Mayela López)

“En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida’. Únicamente bajo una condición que entiendo será compartida por usted: deben ser todos. Porque si se trata de campos de concentración, incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable. Esta es una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión.”, puntualizó Bukele.

Gustavo Petro sobre la política penitenciaria de Bukele en El Salvador

La propuesta llegó poco después de que Petro acusara a El Salvador de mantener “campos de concentración”.

Por medio de un post hecho el pasado 6 de abril, Petro sostuvo que la estrategia aplicada por el Gobierno salvadoreño no constituye una forma legítima de reducir los homicidios y la comparó con las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia.

Petro, de igual forma, afirmó que no se disminuye la violencia encarcelando masivamente a jóvenes, a quienes considera en muchos casos inocentes, y advirtió que esto afecta tanto a los detenidos como a sus familias.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

Según el mandatario sudamericano, esta práctica recuerda los casos en Colombia donde jóvenes de sectores populares fueron asesinados y presentados oficialmente como guerrilleros caídos, siendo en realidad víctimas inocentes, incluso algunos con problemas de salud mental.

Ante esto, Nayib Bukele comunicó a Gustavo Petro la disposición del gobierno salvadoreño a trasladar la totalidad de las personas privadas de libertad bajo su custodia. Según el mensaje, la iniciativa busca responder de modo directo a la acusación de Petro y pone en debate el prestigio internacional de las políticas penitenciarias de ambos países.

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