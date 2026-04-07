La embajada de México en El Salvador ofrece facilidades para salvadoreños que asistirán al Mundial 2026

Las nuevas disposiciones benefician a quienes forman parte de delegaciones oficiales, cuerpo de medios de comunicación y asistentes con entradas, incluyendo exenciones de visado para ciertos viajeros con residencia o visa vigente en países específicos. Foto cortesía Embajada de México en El Salvador.

La Embajada de México en El Salvador anunció un conjunto de facilidades para los salvadoreños que buscan asistir al Mundial 2026 en territorio mexicano. El anuncio, realizado por Salvador Barrios, cónsul de México en El Salvador, incluye procedimientos simplificados para trámites consulares y opciones para participantes oficiales, equipos de prensa y aficionados con boletos para el evento, de acuerdo con la información difundida por la sede diplomática.

Según detalló Barrios, las personas que formen parte de equipos, medios de comunicación, cuerpos arbitrales, voluntariado o áreas comerciales podrán enviar su documentación al correo “visasesa@sre.gob.mx” con el asunto “Mundial México 2026”. Los interesados deberán adjuntar todos los requisitos especificados en la página web de la Embajada de México y presentarse con la documentación completa el día del trámite. Esta medida busca agilizar los procesos para quienes participarán de manera oficial en el torneo.

Para los periodistas y trabajadores de medios de comunicación, la embajada habilitó la posibilidad de importar temporalmente su equipo profesional sin pago de impuestos, siempre que el trámite se gestione previamente en la sede consular. Barrios explicó: “Si eres periodista y quieres cubrir el Mundial, podrás introducir tu equipo a México sin pagar impuestos, pero tienes que realizar el trámite aquí en la embajada”.

Para quienes cuentan con acreditación de la FIFA, el procedimiento exige el envío de la documentación al mismo correo, bajo el asunto “Importación Medios de Comunicación Mundial”. Aquellos sin acreditación también pueden aplicar, presentando pasaporte, carta de su medio y cumpliendo con los requisitos de visa.

Alternativa para aficionados sin cita en línea

La embajada informó que los aficionados que ya cuentan con boletos para el Mundial y no han conseguido una cita en línea podrán enviar su documentación a visasesa@sre.gob.mx. En el correo deben adjuntar el boleto y la documentación completa, especificando en el asunto “Mundial México 2026”. Esta alternativa estará disponible para quienes no encuentren citas habilitadas en el portal Mi Consulado el 8 de abril de 2026.

Las personas interesadas en viajar por motivos vinculados al torneo podrán enviar la documentación requerida por correo electrónico, acceder a opciones para importación temporal de equipos profesionales y encontrar alternativas si no hay citas disponibles en línea.

El cónsul Barrios recordó que los salvadoreños con residencia permanente o visa de entradas múltiples para Estados Unidos, Canadá, el espacio Schengen en Europa, Japón o Reino Unido no requieren visa mexicana para asistir al Mundial. “Toda la información está en la descripción. Les pido que la lean detenidamente para que el día que vengan a la embajada tengan sus documentos en orden, porque si no... ‘tarjeta roja’. Aquí los esperamos en la embajada de México”, concluyó el diplomático.

Más detalles y requisitos pueden consultarse en la página oficial de la Embajada de México en El Salvador, donde se encuentran disponibles los formularios actualizados y las instrucciones para cada tipo de solicitante.

Fiesta mundialera en México

El Mundial de Fútbol de 2026 marcará un hito para México, que será sede de trece partidos distribuidos en tres ciudades emblemáticas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Estadio Azteca será protagonista al recibir el 11 de junio el choque inaugural entre México y Sudáfrica. Según reportó Roadtrips, este recinto se convertirá en el primero a nivel mundial en inaugurar tres Copas del Mundo. Además, el calendario incluye un enfrentamiento entre Uzbekistán y Colombia el 17 de junio, seguido por el partido de México ante la República Checa el 24 de junio. El Azteca también está programado para albergar un duelo de dieciseisavos de final el 30 de junio y un encuentro de octavos el 5 de julio.

Quienes tengan residencia o visa de entradas múltiples en Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón o Reino Unido están exentos de solicitar visa mexicana para asistir al Mundial, agilizando así su acceso a la máxima fiesta del fútbol. March 28, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

En la ciudad de Guadalajara, el Estadio Akron recibirá partidos destacados de la fase de grupos. El 11 de junio, Corea del Sur se medirá ante la República Checa. El 18 de junio, la selección mexicana jugará ante Corea del Sur, mientras que el 23 de junio será el turno de Colombia frente a República Democrática del Congo. El 26 de junio, Uruguay se enfrentará a España en uno de los duelos más esperados de la primera fase, según confirmó la FIFA.

La ciudad de Monterrey también será epicentro futbolístico en el Estadio BBVA. El 14 de junio se enfrentarán Suecia y Túnez. Posteriormente, el 20 de junio, Japón buscará avanzar ante Túnez. El 24 de junio, Sudáfrica y Corea del Sur cerrarán la actividad de grupos en esa sede. Monterrey albergará, además, uno de los partidos de dieciseisavos el 29 de junio, conforme a lo señalado por la propia FIFA.