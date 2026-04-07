ICE deporta a presunto miembro de MS-13 acusado de homicidio en El Salvador

El ICE deporta a Salvador Enrique Hernández-Solorzano, presunto miembro de la MS-13 acusado de homicidio en El Salvador. (Reuters)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó la deportación de Salvador Enrique Hernández Solorzano, identificado como supuesto integrante de la MS-13 y acusado de homicidio en El Salvador.

La acción se produjo tras una orden de expulsión previamente emitida, en línea con la política migratoria que prioriza la seguridad y el cumplimiento de la ley para individuos con antecedentes criminales, según indicaron las autoridades.

A través de un comunicado, ICE destacó que Hernández-Solorzano ya había recibido una orden de deportación acelerada en 2023. Pese a ello, fue liberado en territorio estadounidense durante la administración del expresidente Joe Biden, medida que posteriormente fue revertida con su expulsión tras la finalización del proceso legal.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Estados Unidos (Foto cortesía CBS).

La confirmación de su deportación se produce en un contexto donde ICE remarca su postura respecto a quienes infringen la ley migratoria.

El organismo recordó que bajo el mandato del presidente Donald Trump y del secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, la política adoptada establece que “los inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en Estados Unidos”.

La institución insiste en que la protección de la comunidad estadounidense requiere la aplicación estricta de las leyes migratorias, enfocándose en individuos considerados peligrosos.

En marzo tuvo lugar un caso previo de deportación de características similares, según documentos difundidos por ICE. En ese momento, las autoridades expulsaron a Walter Alexander Cerón Linares, otro ciudadano salvadoreño también señalado como miembro activo de la MS-13 y detectado en suelo estadounidense.

El proceso llevado a cabo por agentes migratorios culminó con su traslado fuera del país.

Ambos casos se inscriben en una serie reciente de operativos donde predominan las acciones contra presuntos integrantes de estructuras criminales. La estrategia de identificación y expulsión resulta ser uno de los ejes principales de la acción migratoria federal, conforme a la información proporcionada por ICE en sus declaraciones oficiales.

La postura del ICE subraya que inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en Estados Unidos, conforme a directrices de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operación Escudo Comunitario: una estrategia sostenida contra las pandillas transnacionales

En 2005, ICE puso en marcha la Operación Escudo Comunitario, una iniciativa internacional que involucra a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Esta medida fue diseñada para combatir la expansión de pandillas criminales transnacionales, incluidas las pandillas de prisión y las motociclistas delictivas, con colaboración de agencias estatales, locales, tribales y extranjeras.

Entre el 26 de febrero y el 7 de marzo de 2006, las autoridades realizaron un operativo a nivel nacional en el marco de esta estrategia, logrando el arresto de 375 presuntos pandilleros y cómplices. De ese total, 64 identificados como integrantes de la MS-13 y personas vinculadas enfrentaron acciones inmediatas.

ICE sostiene que el objetivo central de esta operación es “localizar, investigar, enjuiciar y, de ser necesario, eliminar de los vecindarios y del país a miembros de pandillas”, apoyándose en una red coordinada de cooperación policial que opera a gran escala en los Estados Unidos.

ARCHIVO - Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detienen a una persona el 27 de enero de 2025 en Silver Spring, Maryland. (Foto AP/Alex Brandon, archivo)

Estos datos reflejan el compromiso de las autoridades estadounidenses en la lucha contra el crimen organizado de origen extranjero y refrendan el alcance de los procedimientos migratorios aplicados a quienes se vinculan con actividades delictivas.