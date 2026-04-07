El impacto de Brayan Gil trasciende la liga rusa y despierta interés internacional (Foto cortesía @bryangil9).

En la temporada 2026 de la Liga Premier de Rusia, Brayan Gil ha logrado convertirse en el máximo goleador histórico del FC Baltika Kaliningrad en una sola campaña de primera división, superando una marca que permanecía vigente desde 1996. La gesta del delantero salvadoreño ha generado repercusión tanto en Europa del Este como en Centroamérica, donde su nombre se asocia ahora al renacimiento del fútbol nacional.

El récord que pertenecía a Sergey Bulatov se mantuvo durante 28 años. En 1996, el atacante ruso había anotado 12 goles, cifra que ningún jugador del Baltika Kaliningrad había conseguido igualar ni superar en la máxima categoría. Distintas generaciones de futbolistas rusos, europeos y sudamericanos intentaron romper ese techo, sin éxito, hasta la irrupción del delantero nacido en El Salvador.

Durante la presente campaña, Brayan Gil ha alcanzado los 13 goles, estableciendo un nuevo registro en la historia del club. De acuerdo con Sport Express, la directiva del Baltika celebró el logro en sus redes sociales y destacó el impacto de Gil en el rendimiento colectivo. “El récord de Gil demuestra la evolución del club y la importancia de atraer talento internacional”, publicó la institución en su comunicado oficial.

El FC Baltika Kaliningrad celebra a Brayan Gil como su nuevo máximo goleador en una temporada, con un montaje que destaca sus momentos más sobresalientes en el club.

Analistas subrayan que el contexto de la Liga Premier de Rusia añade valor a la marca. “La exigencia física y climática de la liga rusa representa un reto para cualquier futbolista extranjero. La adaptación de Gil ha sido sobresaliente”, expresó un especialista en fútbol internacional.

El Fluminense: Un gigante al acecho

La brillantez de Gil no pasó desapercibida para el “Scouting” del Fluminence. El periodista ruso Andrey Pankov reveló recientemente que el gigante brasileño presentó una oferta formal de 4.5 millones de euros por los servicios del salvadoreño durante el pasado mercado de invierno.

A pesar de que la cifra superaba el valor de mercado actual del jugador tasado en 3.5 millones de euros por el portal Transfermarkt, la operación no llegó a buen puerto. El motivo fue estrictamente burocrático y deportivo: el cierre de mercados.

“El Baltika se negó a vender a Brayan Gil por 4,5 millones de euros este invierno”, detalló Pankov.

El libro de pases en Rusia cerró el 19 de febrero, mientras que en Brasil la ventana se extendió hasta marzo. Al no poder fichar a un sustituto de garantías tras el cierre del mercado ruso, el Baltika bloqueó la salida de su estrella para evitar quedar desprotegido en la lucha por la permanencia.

Cristian Gil Hurtado, padre del futbolista Brayan Gil, explica en una entrevista por qué se frustró el pase de su hijo a un equipo en Brasil. La razón principal fue el cierre del mercado de fichajes en Rusia, lo que impidió al club actual encontrar un reemplazo.

Aunque el equipo brasileño no pudo concretar el fichaje en febrero, el nombre de Brayan Gil sigue subrayado en la agenda de la directiva. Sin embargo, el precio de salida ha subido tras la ruptura del récord. Según Pankov, el club de Kaliningrado no se sentará a negociar en el próximo mercado de verano por menos de 5 millones de euros.

Para El Salvador, este movimiento representa un hito. No solo se trata de un récord goleador en Europa, sino de una valoración económica que sitúa a Gil entre los legionarios más valiosos de la historia del país.

El salvadoreño ya no es solo el delantero que superó a Bulatov; es el jugador por el que un gigante mundial estuvo dispuesto a desembolsar millones. Mientras el verano se acerca, el cuscatleco sigue perforando redes en Rusia, elevando su cotización y demostrando que, tarde o temprano, su destino parece estar en los grandes templos del fútbol mundial como el Maracaná.