El Salvador

El ingreso promedio mensual por hogar en El Salvador sube a 763.81 dólares en 2025, un incremento de 7.1% respecto a 2024

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples revela una mejora en la capacidad de consumo de las familias, atribuida a políticas públicas que buscan fortalecer la economía doméstica y el bienestar poblacional

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Un documento reciente revela el crecimiento económico en los hogares del país. Las cifras oficiales advierten cambios significativos. El trasfondo de políticas públicas y las nuevas oportunidades para la población. Archivo. REUTERS/Dado Ruvic
Un documento reciente revela el crecimiento económico en los hogares del país. Las cifras oficiales advierten cambios significativos. El trasfondo de políticas públicas y las nuevas oportunidades para la población. Archivo. REUTERS/Dado Ruvic

El ingreso familiar en El Salvador registró un incremento durante 2025, de acuerdo con los datos divulgados por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) a partir de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025. Según la información oficial, el ingreso familiar mensual ascendió a 1.560,6 millones de dólares en 2025, una diferencia de 129,9 millones frente a los 1.430,7 millones contabilizados el año anterior.

La publicación del BCR también detalla que el ingreso mensual promedio por hogar pasó de 713,20 dólares en 2024 a 763,81 dólares en 2025, lo que representa un incremento de 7,1% en el periodo analizado. Además, se reporta que el ingreso familiar mensual de los hogares salvadoreños aumentó 9,1% en 2025, según los resultados presentados en los documentos oficiales a los que tuvo acceso Infobae.

La EHPM 2025 indica que este aumento en los ingresos implica que más familias pueden cubrir necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. El BCR afirma que el mayor ingreso per cápita repercute en el bienestar de cada integrante de la familia.

Factores que explican el aumento del ingreso familiar: El reporte relaciona la mejora en la capacidad económica de los hogares con las políticas públicas y programas implementados por el Gobierno de El Salvador. Estas iniciativas están enfocadas en aumentar los ingresos familiares y fortalecer la calidad de vida de la población salvadoreña.

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El promedio mensual por familia sube y el bienestar cobra protagonismo. El informe resalta la relación entre políticas implementadas y acceso a servicios básicos. El desarrollo social se convierte en el nuevo foco de atención. Foto- archivo: Bloomberg

La EHPM 2025 reporta una disminución en la cantidad de hogares que se encuentran en condición de pobreza multidimensional, especialmente en el área rural, donde históricamente este fenómeno ha tenido mayor incidencia. Esta reducción está vinculada a la implementación de programas sociales y a una mayor cobertura de servicios y oportunidades en las zonas apartadas del país, lo que permite que más familias superen barreras estructurales y accedan a mejores condiciones de vida.

El estudio también destaca avances sostenidos en los niveles de alfabetización. El aumento de personas que saben leer y escribir incide directamente en la creación de oportunidades laborales y educativas, ya que facilita el acceso a empleos formales y promueve la participación activa en la sociedad. Estas mejoras contribuyen a que la población cuente con mayores herramientas para enfrentar desafíos económicos y sociales.

En materia educativa, la EHPM 2025 muestra progresos que fortalecen el capital humano de El Salvador. El acceso a una educación de mayor calidad y la permanencia escolar favorecen el desarrollo de habilidades y conocimientos que abren más oportunidades de crecimiento profesional y personal para las generaciones más jóvenes. Estos avances en educación resultan determinantes para el desarrollo sostenible del país.

Adicionalmente, el informe evidencia un aumento de hogares con ingresos estables y una mayor capacidad de consumo. Esto se traduce en la posibilidad de adquirir bienes y servicios esenciales, así como en una mejor planificación financiera dentro de los hogares. El incremento en el poder adquisitivo permite a las familias salvadoreñas cubrir de manera más adecuada sus necesidades básicas y aspirar a una mejor calidad de vida.

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