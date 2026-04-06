Sunset Park lidera la afluencia de visitantes durante Semana Santa en El Salvador

Sunset Park en Puerto La Libertad lideró los destinos más visitados durante la Semana Santa, gracias a conciertos y actividades recreativas para turistas. (Foto cortesía @ISTUSV).

El parque de diversiones Sunset Park, en el complejo turístico del Puerto La Libertad, encabeza la lista de sitios más concurridos durante las vacaciones de Semana Santa. La programación incluyó un concierto internacional de Los Rabanes y múltiples actividades recreativas, lo que atrajo a miles de visitantes que disfrutaron tanto del parque como de la playa.

En segundo lugar se ubicó el parque recreativo Apulo, que reabrió sus puertas el 30 de marzo tras una remodelación integral. “Fue la sensación”, afirmó la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, quien destacó la llegada de familias nacionales y extranjeras, especialmente de Guatemala y Honduras, interesadas en conocer las nuevas instalaciones.

El parque recreativo Amapulapa en San Vicente ocupó la tercera posición. En Radio YSKL, Aguiñada explicó que este espacio combinó actividades artísticas en su anfiteatro, ubicado frente a una de las piscinas principales, con entretenimiento acuático para todas las edades.

En cuarto lugar, Puerta del Diablo fue la opción preferida para quienes buscaban cercanía a San Salvador y vistas panorámicas de trescientos sesenta grados. El parque natural Cerro Verde cerró el top cinco, elegido por su clima fresco y su entorno natural, donde muchos visitantes optaron por alejarse de la playa para disfrutar de temperaturas más bajas.

El parque Apulo reabrió con áreas infantiles, nuevos locales gastronómicos y horarios extendidos, atrayendo familias nacionales y extranjeras, especialmente de Guatemala y Honduras. (Foto cortesía ISTU).

Novedades, mejoras y horarios ampliados en los parques ISTU

Durante la temporada, el ISTU implementó una serie de mejoras en los principales parques. La más destacada fue la reapertura del parque Apulo, que ahora cuenta con horario extendido de 8:00 a 20:00 horas. El costo de entrada se mantuvo en $1,50 para nacionales y $3 para extranjeros. Las obras incluyeron la creación de áreas infantiles renovadas, nuevos locales gastronómicos, una sala de lactancia, enfermería y senderos accesibles para personas con movilidad limitada.

La logística en días de alta demanda se reforzó gracias al apoyo del Viceministerio de Transporte (VMT), que colaboró para evitar congestionamientos vehiculares y agilizar el ingreso de visitantes. El flujo de personas mostró tres picos principales: a las 8:00 am, cerca de las 11:00 am y alrededor de las 2:00 pm. El personal del ISTU permaneció atento para orientar a los usuarios y optimizar la experiencia dentro de los parques.

El parque recreativo Amapulapa también reforzó su oferta, sumando actividades artísticas, piscinas de diferentes profundidades y una cascada natural, además de seguridad garantizada por brigadas y guardavidas.

Crecimiento en la afluencia de visitantes y balance institucional

El ISTU reportó un total de 271.130 visitantes en los 17 parques nacionales y el espacio turístico bajo su administración durante la Semana Santa, en el periodo comprendido del 28 de marzo al 4 de abril. La cifra superó la meta de 250.000 personas establecida por la institución y reflejó un incremento del 2,2 % en comparación con el año anterior, cuando se registraron 265.332 ingresos.

ISTU reportó un total de 271.130 visitantes en los 17 parques nacionales. (Cortesía: PNC El Salvador)

Según Aguiñada, el promedio por parque fue de 15.000 visitantes, lo que consideró un resultado satisfactorio y muestra del renovado interés por el turismo interno. La presidenta celebró también la reapertura de Apulo y el impacto positivo de las remodelaciones y mejoras operativas implementadas en los diferentes recintos.

Ferias y actividades próximas: Expo Mango 2026

La presidenta del ISTU también destacó la realización de la Expo Mango 2026, programada para los días 18 y 19 de abril en el parque recreativo Ichanmichen.

Esta feria estará dedicada al mango como producto principal, presentándolo en todas sus expresiones posibles. Según lo anunciado, el evento contará con la presencia de artistas nacionales y una programación especial pensada tanto para la niñez como para los adultos mayores.

La funcionaria explicó que la Expo Mango se ha ampliado a dos fechas por solicitud expresa del público. En ediciones anteriores, solo se celebraba durante un domingo, pero la demanda de los asistentes motivó al ISTU a extenderla un día más.

Esta decisión busca que más personas puedan disfrutar de la feria y aprovechar las ofertas de productos derivados del mango.

Durante la feria, los asistentes encontrarán platillos típicos y preparaciones innovadoras, todas usando el mango como ingrediente base.

Aguiñada mencionó ejemplos tradicionales como el mango en flor y el mango en barra, pero remarcó que la creatividad de los emprendedores locales ha dado lugar a una gran variedad de combinaciones que suelen sorprender a quienes visitan por primera vez.

La Expo Mango 2026 se realizará el 18 y 19 de abril en Ichanmichen, con productos innovadores de mango, artistas nacionales y actividades para todas las edades. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La presidenta del ISTU subrayó que la Expo Mango 2026 es una oportunidad directa para apoyar a los emprendedores de la comunidad, ya que la mayoría de los productos que se ofrecerán en la feria son elaborados por habitantes de la zona aledaña al parque.

Según lo informado, la producción local supera los 400 mil mangos, lo que permite abastecer la feria y promover el consumo de productos frescos y de calidad, hechos por manos salvadoreñas.

El evento también incluirá actividades lúdicas para los más pequeños y talleres especiales dirigidos a los adultos mayores, ampliando la oferta de entretenimiento para toda la familia.

Las entradas para la Expo Mango 2026 ya se encuentran disponibles a través de Plataformas, y se recomienda adquirirlas con antelación para evitar filas y asegurar el ingreso durante los días del evento.

Además, la funcionaria recordó que el parque recreativo Ichanmichen es un parque acuático, por lo que los visitantes podrán disfrutar de piscinas de nacimiento de agua distribuidas por todo el recinto, pensadas tanto para niños como para adultos.