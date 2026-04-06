El Salvador

Importaciones salvadoreñas de productos vegetales aumentan en volumen pero disminuyen en valor en un año

El Banco Central de Reserva de El Salvador reportó un crecimiento en la cantidad de insumos vegetales adquiridos, aunque el monto total de compra se redujo respecto al ciclo anterior debido a variaciones en precios internacionales

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Día Mundial de las Legumbres - FAO - frijoles - pallares - tarwi - Perú - salud - historias - 9 febrero
El último reporte del Banco Central de Reserva muestra que el país adquirió más productos vegetales que el año anterior, aunque gastó menos dinero, destacando la relevancia económica del trigo, morcajo y otros insumos agrícolas. (Foto archivo).

Las importaciones de productos del reino vegetal en El Salvador registraron una leve disminución en valor pero un crecimiento en volumen entre febrero de 2025 y febrero de 2026, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El país adquirió insumos vegetales por USD 59.5 millones, siendo el trigo y morcajo los más relevantes en términos económicos. Sin embargo, la demanda interna y los flujos comerciales diversificados impulsaron el volumen total importado hasta alcanzar 184,1 millones de kilogramos en el mismo periodo, cifra superior a la del año anterior.

En términos comparativos, el monto importado representó un descenso frente a los USD 61.8 millones del ciclo previo, mientras que el volumen aumentó desde los 180.1 millones de kilogramos reportados ese año, según datos del BCR.

La estructura de las compras externas muestra una marcada concentración: el trigo y morcajo, con 28,7 millones de dólares invertidos y 104,8 millones de kilogramos introducidos al país, casi triplicaron en valor al siguiente rubro en la lista, y representaron más de la mitad del peso total importado.

La composición de productos importados posicionó a los cocos, nueces de Brasil y de marañón en el segundo lugar por valor, con USD 11,5 millones y un volumen correspondiente de 30,7 millones de kilogramos.

En el ámbito de los tubérculos, las papas frescas o refrigeradas alcanzaron USD 11.4 millones, ocupando el tercer lugar en valor y sumando un peso total de 41.3 millones de kilogramos.

Otros productos, como la harina de trigo o morcajo (USD 3.2 millones; 3.2 millones de kilogramos) y las habas de soja (USD 1,9 millones), figuraron en el listado de mayor movimiento económico.

Los datos del Banco Central de Reserva indicaron además que el café -incluido tostado o descafeinado- registró importaciones por USD 1.1 millones, mientras que la goma laca y materias vegetales para cestería representaron valores menores, sin superar los USD 100,000.

Entre los productos con menor incidencia también se incluyeron bulbos y cebollas, que no alcanzaron los 2 millones de dólares en compras.

FOTO DE ARCHIVO:El último reporte del Banco Central de Reserva muestra que el país adquirió más productos vegetales que el año anterior, aunque gastó menos dinero, destacando la relevancia económica del trigo, morcajo y otros insumos agrícolas. 22 de marzo, 2019. REUTERS/Benoit Tessier
FOTO DE ARCHIVO:El último reporte del Banco Central de Reserva muestra que el país adquirió más productos vegetales que el año anterior, aunque gastó menos dinero, destacando la relevancia económica del trigo, morcajo y otros insumos agrícolas. 22 de marzo, 2019. REUTERS/Benoit Tessier

En el desglose por países de origen, Estados Unidos consolidó su posición como principal socio comercial, exportando a El Salvador 12.9 millones de dólares y 43.5 millones de kilogramos en productos vegetales, de acuerdo con el BCR.

Guatemala y Canadá siguieron como los proveedores más relevantes, con exportaciones de USD 10.4 millones y USD 9.6 millones respectivamente, y volúmenes de 42.5 y 34.1 millones de kilogramos.

Brasil, Nicaragua y Honduras reportaron envíos superiores a los USD 3 millones e incrementos notables en términos de peso: más de 10 millones de kilogramos cada uno.

Las estadísticas precisan que México participó con 3,5 millones de dólares (4.9 millones de kilogramos) y Costa Rica con 3,4 millones de kilogramos exportados en el periodo.

Otros países de América Latina, Asia, Europa y África figuraron entre los proveedores, aunque con montos y volúmenes generalmente inferiores a los 2 millones en cada caso. Chile, Ecuador, India, Paraguay y la República Popular China registraron valores en torno a medio millón de dólares cada uno.

Los principales capítulos de las importaciones salvadoreñas del sector vegetal abarcaron además productos como bulbos, cebollas y raíces, así como materias primas destinadas a la industria de la cestería o espartería.

Según el análisis del BCR, la tendencia al alza en el volumen importado está relacionada con la evolución de la demanda interna, condiciones agroclimáticas y la vigencia de acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales que facilitan el abastecimiento desde múltiples orígenes.

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