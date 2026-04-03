El Centro Histórico de San Salvador recibió más de 440 mil visitantes hasta el Jueves Santo

El Centro Histórico de San Salvador superó los 440 mil visitantes en Semana Santa, consolidando su atracción turística y cultural. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Más de 440 mil personas recorrieron el Centro Histórico de San Salvador en los primeros días del período vacacional de Semana Santa, en una tendencia que, según estimaciones oficiales, prevé superar el medio millón de visitantes durante estas jornadas. Esta cifra, fue confirmada hasta el jueves 2 de abril, marca un incremento que las autoridades locales atribuyen al interés de las familias por las actividades culturales y religiosas organizadas en la capital salvadoreña, posicionándose como uno de los focos de atracción nacional. Desde el viernes y durante el resto del asueto, se anticipó un aumento notable en la afluencia por la programación intensiva de eventos en torno a la ciudad, de acuerdo con declaraciones de la Autoridad del Centro Histórico.

Para el viernes 3 de abril, Adriana Larín, directora de la entidad describió un ambiente en expansión: “Teníamos más de 440 mil visitantes en el Centro Histórico de San Salvador. Sabemos que vamos a superar la meta de medio millón que tenemos estipulada, ya que el crecimiento irá en un aumento acelerado en estos últimos tres días de vacaciones, pues las familias aprovechan también a visitar los interiores del país”, explicó.

Aceras amplias, cableado subterráneo y orden. La metamorfosis de San Salvador avanza "cuadra por cuadra" (Foto cortesía Investin El Salvador).

La previsión obedece al calendario de actividades que transforma el casco histórico en escenario central de las celebraciones y que concentra la mayor parte de asistentes hacia el cierre de la semana.

El calendario de actividades religiosas inició desde primeras horas del viernes, con la realización del viacrucis en la tradicional calle de La Amargura desde las 7:00 a.m. La programación continua con el solemne acto de crucifixión a las 13:30 p.m. y los Santos Oficios y el Descendimiento a las 15:00 p.m., eventos de alto significado para los feligreses. La jornada concluyó con la procesión del Santo Entierro a las 18:00 p.m., convirtiendo al centro histórico en una pasarela de expresiones religiosas y culturales de gran convocatoria.

La iniciativa congregará a 1,000 personas, entre empleados municipales, artistas y voluntarios. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Entre los atractivos más destacados, se encuentra la “vistosidad de la alfombra más grande de El Salvador”, ejecutada sobre la calle Rubén Darío, entre la plaza Libertad y la plaza Simón Bolívar, fue resaltada por la propia Adriana Larín. Según la funcionaria, la confección de esta obra artística representa un referente para turistas y locales, sumándose al repertorio de motivos que define la experiencia en el corazón de la ciudad durante estos días.

El Salvador recibió 48 turistas extranjeros solo el fin de semana

Solo el sábado, el Centro Histórico contabilizó 119,000 visitantes impulsados principalmente por un concierto de la Orquesta Hermanos Flores, mientras que el domingo, las actividades religiosas reunieron a 90,000 personas, según registros de la Autoridad del Centro Histórico (APLAN). Este desglose sitúa a la zona como un punto de referencia en el volumen de asistentes comparado con otros destinos nacionales.

El Salvador registra un récord de más de 4,1 millones de visitantes extranjeros en 2025, según el Instituto Salvadoreño de Turismo. (Cortesía: PNC El Salvador)

La actividad turística del país, no obstante, no se limitó al flujo interno. Durante el primer fin de semana del asueto, El Salvador recibió 48,000 visitantes internacionales entre sábado y domingo, informó Morena Valdez, ministra de Turismo, el lunes posterior. Estos datos suponen un crecimiento del 45% en relación con los 33,000 visitantes internacionales registrados en el mismo período de 2025, lo que representa 15,000 llegadas adicionales en apenas dos días. La cifra comprende tanto excursionistas de corta estadía como turistas que pernoctan en el país y tiene un impacto directo en los principales corredores turísticos.

De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Turismo (Mitur), la mayoría de estos visitantes extranjeros se concentra en las playas del corredor Surf City I, situadas en La Libertad, debido a su cercanía con el aeropuerto internacional. La titular de la cartera explicó: “La mayoría va directo”, lo que refuerza el perfil preferencial de las playas como destino.

La distribución geográfica del turismo internacional destaca algunas tendencias puntuales. Mientras el centro histórico supone un polo de interés tanto para salvadoreños como para extranjeros, los visitantes guatemaltecos optan en su mayoría por las playas del occidente, y los hondureños prefieren las costas orientales. Según el Mitur, los guatemaltecos representan el 54% de los visitantes internacionales durante Semana Santa, un dato que consolida la importancia de ese mercado en la estrategia turística nacional.

Se ubica en el litoral del departamento de La Libertad. Este espacio integra una serie de instalaciones y servicios orientados a la recreación, el turismo nacional e internacional, y la promoción de la gastronomía local. El complejo, administrado por el ISTU, es uno de los destinos más concurridos de la costa salvadoreña. También es escenario de eventos culturales, ferias gastronómicas y festivales musicales organizados en fechas especiales, particularmente durante la temporada vacacional y los fines de semana. /(Mitur)

Expectativas generales para el período vacacional de Semana Santa

Las proyecciones oficiales del Ministerio de Turismo calculan que en toda la Semana Santa, alrededor de 1.7 millones de personas visitarán parques recreativos, el centro histórico y las playas de El Salvador, junto con la llegada de 145,000 visitantes internacionales. La magnitud de estos movimientos sitúa al país en una dinámica de crecimiento en los niveles de turismo interno y externo, acentuando la relevancia del período vacacional como motor de circulación y consumo en la economía local.

El desempeño del centro histórico de San Salvador como receptor de más de 440 mil personas hasta el jueves marca un precedente dentro de la oferta turística nacional, respaldado por un programa de actividades culturales y religiosas que logra mantener, año con año, el interés sostenido de la población y de los visitantes extranjeros.