Guatemala lidera la ola de visitantes en la Semana Santa salvadoreña

El Salvador registra un récord de más de 4,1 millones de visitantes extranjeros en 2025, según el Instituto Salvadoreño de Turismo. (Cortesía: PNC El Salvador)

Los visitantes internacionales han marcado récord en El Salvador durante las recientes vacaciones, con una afluencia encabezada por turistas de Guatemala, según reportó la ministra de Turismo, Morena Valdez, en declaraciones difundidas por EFE.

De acuerdo con los datos del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), más de 4,1 millones de visitantes extranjeros ingresaron al país en 2025, cifra que representa un crecimiento de 5,1 % en comparación con los 3,9 millones registrados durante 2024.

La funcionaria detalló que los guatemaltecos representan aproximadamente el 54 % de los turistas extranjeros, seguidos por ciudadanos provenientes de Estados Unidos, Honduras y otros países de la región. La tendencia se ha mantenido durante los principales periodos vacacionales, incluida la Semana Santa de 2026, cuando se espera la llegada de más de 145.000 turistas internacionales, un 4,3 % más frente al mismo periodo del año anterior.

Durante el reciente fin de semana de Semana Santa, 48,000 visitantes internacionales ingresaron al país, mientras que en 2025 la cifra fue de 33,000, según datos compartidos por Valdez y difundidos por EFE.

Las playas del departamento de La Libertad mantienen su posición como el destino preferido, al recibir el 80 % de los viajeros, informó el Ministerio de Turismo (Mitur).

La ministra Valdez atribuyó el incremento del movimiento turístico al “clima de seguridad” que, según el Gobierno, se ha consolidado tras la aplicación de un régimen de excepción orientado a combatir las pandillas desde marzo de 2022. EFE recogió que el Ejecutivo salvadoreño destaca el impacto del turismo en la economía, representando cerca del 10 % del producto interno bruto nacional y proyectando cifras históricas para la Semana Santa de 2026.

Guatemala lidera el ingreso de turistas en El Salvador, aportando aproximadamente el 54 % de los visitantes internacionales. (Cortesía: PNC El Salvador)

El Mitur estima que durante la actual temporada vacacional, el 38 % de los turistas provendrán de Guatemala, el 28 % de Estados Unidos y el 20 % de Honduras, mientras que el resto llegará desde otros destinos.

En este contexto, El Salvador se consolida como un destino que ofrece una combinación de aventura, cultura y descanso en un recorrido de cinco a siete días, según diversas guías de viaje y recomendaciones de expertos recogidas por EFE. Un itinerario típico incluye una jornada inicial en el Parque Nacional El Boquerón, con caminatas alrededor del cráter del volcán de San Salvador y visitas al Centro Histórico de la capital, donde se encuentran la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y el Teatro Nacional.

Entre las opciones más buscadas por los turistas figuran la subida al Volcán de Santa Ana (Ilamatepec), el más alto y activo del país, y la contemplación del Lago de Coatepeque, considerado uno de los lagos más impresionantes de la región. El itinerario cultural suma la visita al sitio arqueológico Joya de Cerén, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y el recorrido por la ciudad colonial de Suchitoto, donde es posible realizar paseos en bote por el Lago Suchitlán.

El turismo internacional en El Salvador crece un 5,1 % respecto a 2024, impulsado por la seguridad y la oferta natural y cultural. (Cortesía: PNC El Salvador)

Las actividades de aventura continúan en las Cascadas de Tamanique, destino elegido para quienes buscan explorar la naturaleza y bañarse en pozas rodeadas de vegetación. El litoral pacífico, con playas como El Tunco y El Sunzal, concentra la oferta de surf, atardeceres y vida nocturna. El recorrido por la Ruta de las Flores, en el occidente del país, complementa la experiencia con pueblos como Juayúa, Ataco y Apaneca, reconocidos por su clima fresco, fincas cafetaleras y talleres de añil.

La diversidad de opciones y el crecimiento sostenido en la llegada de turistas refuerzan a El Salvador como uno de los motores del sector turístico en Centroamérica, según datos y testimonios citados por EFE y autoridades locales.