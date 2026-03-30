Autoridades registran al menos tres personas ahogadas en las últimas 24 horas en El Salvador

Tres personas fallecieron en playas y una poza de La Libertad por incidentes fuera del horario permitido, informaron autoridades salvadoreñas. (Foto: Protección Civil)

Al menos tres personas fallecieron en playas y una poza del departamento de La Libertad en las últimas 24 horas, según informaron autoridades salvadoreñas en conferencia de prensa.

Luis Amaya, director de Protección Civil, detalló que los cuerpos de rescate recuperaron los cadáveres tras incidentes ocurridos fuera del horario permitido para bañistas y, de acuerdo con los primeros indicios, en dos de los casos las víctimas no se descarta estuvieran en estado de ebriedad.

“El mar no es un lugar apto para demostrar nuestras habilidades en la natación”, advirtió Amaya, quien explicó que el informe definitivo sobre las causas de los decesos está pendiente de Medicina Legal. Todo apunta a un abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y a la falta de respeto por las restricciones impuestas por los guardavidas.

El funcionario hizo un llamado a la población para no aventurarse ni sobreestimar sus capacidades físicas al ingresar a cuerpos de agua. Recomendó planificar las visitas a centros turísticos con responsabilidad y evitar exponerse a riesgos innecesarios, especialmente durante los días de mayor afluencia.

Llamado a la responsabilidad de conductores y turistas

Las autoridades llamaron a extremar precauciones en las carreteras ante el incremento de desplazamientos por la Semana Santa. Yaneth Bran, gobernadora de La Libertad, resaltó la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, evitar distracciones como el uso del celular y revisar el vehículo antes de salir.

Autoridades realizaron Simulacro en carretera Puerto de La Libertad. (Foto: Protección Civil)

Pidió a los conductores respetar el reglamento de tránsito y utilizar siempre el cinturón de seguridad. “La realización de simulacros de accidentes viales es una de las herramientas clave para generar conciencia en los conductores sobre los riesgos reales que implica una conducción irresponsable”, sostuvo la gobernadora.

El director de Bomberos, Baltazar Solano, agregó que la prevención comienza antes de encender el motor: revisar combustible, frenos, llantas y realizar mantenimientos preventivos puede evitar tragedias. Declaró que en el país hay “cero tolerancia al alcohol” al volante y que la mayor parte de los accidentes graves afectan a personas responsables que terminan siendo víctimas de conductores imprudentes.

Balance de emergencias y acciones preventivas

En 2025 se reportaron 94 emergencias, mientras que en 2026 la cifra bajó a 82, durante la Semana Santa. El detalle por tipo de incendio es el siguiente:

Incendios en maleza : 73 en 2025 / 59 en 2026

: 73 en 2025 / 59 en 2026 Incendios forestales : 8 en 2025 / 6 en 2026

: 8 en 2025 / 6 en 2026 Incendios estructurales : 9 en 2025 / 9 en 2026

: 9 en 2025 / 9 en 2026 Incendios en basureros : 3 en 2025 / 3 en 2026

: 3 en 2025 / 3 en 2026 Incendios en vehículos: 1 en 2025 / 5 en 2026

Solano señaló que, aunque la reducción es positiva, el objetivo es llegar a cero incidentes durante el operativo. “Cualquier incendio para nosotros cuenta, la responsabilidad es de todos” y reiteró que el sistema de emergencias permanece activo las 24 horas, con el número 913 disponible para reportar cualquier incidente.

En 2026 se reportaron 82 emergencias, una reducción respecto a 2025, destacando la persistencia de incendios en maleza, forestales y estructurales durante Semana Santa. (Foto: Protección Civil)

Los funcionarios coincidieron en que el trabajo articulado entre las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil es clave para garantizar la seguridad durante la temporada alta. Se realizan simulacros de accidentes viales, inspecciones en bares y restaurantes, y se despliegan equipos médicos y tácticos en puntos estratégicos.

Yaneth Bran informó que se coordina con el Consejo Nacional de Seguridad Vial (CONASEVI), el Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAC) y el Viceministerio de Transporte, para ejecutar jornadas de educación vial orientadas a promover la conducción responsable y la prevención de accidentes.