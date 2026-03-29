El Salvador

Buses Alegres en El Salvador con más rutas para una Semana Santa 2026 llena de aventuras en familia

El Instituto Salvadoreño de Turismo amplía su tradicional programa de excursiones con nuevos destinos, horarios flexibles y precios accesibles, para que nadie se quede sin disfrutar de playa, montaña o parque en las vacaciones de abril

Guardar
Iglesias históricas, volcanes, vida nocturna y paisajes naturales forman parte de los principales atractivos turísticos que ofrece El Salvador a los visitantes.
Iglesias históricas, volcanes, vida nocturna y paisajes naturales forman parte de los principales atractivos turísticos que ofrece El Salvador a los visitantes.

La música de vacaciones se enciende temprano en San Salvador cuando, desde el Parque Infantil de Diversiones, cientos de salvadoreños abordan los Buses Alegres del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), listos para recorrer playas y parques nacionales durante la Semana Santa 2026. El ISTU tiene lista una programación ampliada de rutas y días, con salidas del 2 al 5 de abril para disfrutar en familia o con amistades.

La decisión del ISTU de expandir el servicio de Buses Alegres más allá de los domingos regulares para incluir jueves, viernes y sábado durante Semana Santa 2026 marca un cambio significativo en la operación del programa. El servicio permite a familias, amigos y viajeros solitarios conocer Costa del Sol, Cerro Verde, Barra de Santiago y otros destinos por tarifas que van de USD 7 a 12. El punto de partida es el parqueo del Parque Infantil, a las 6:30 de la mañana.

Normalmente, los Buses Alegres funcionan únicamente los días domingo, lo que implica que durante gran parte del año solo hay una oportunidad semanal para acceder a este transporte turístico accesible. Sin embargo, durante el período de Semana Santa, comprendido entre el jueves 2 de abril y el domingo 5 de abril de 2026, la institución ha decidido activar rutas adicionales para responder a lo que describen como “alta demanda en vacaciones”.

Estas serán las actividades y rutas que estarán disponibles en semana de vacaciones.

Jueves 2 de abril:

La programación arranca con tres rutas simultáneas. Una conduce a los senderos y miradores de Cerro Verde (Santa Ana), otra a la renovada Costa del Sol (La Paz) y la tercera combina la adrenalina de Sunset Park con el ambiente de naturaleza y aventura en el Parque Surf City Walter Thilo Deininger (La Libertad). Estos recorridos se ofrecen por USD 8 y USD 7, respectivamente, según detalla xpot.sv. Entre los atractivos se encuentran vistas panorámicas, juegos mecánicos o deportes extremos, dependiendo del destino elegido.

Multitud de personas, incluyendo familias y niños, se agrupan en un sendero al aire libre; detrás se ven varios autobuses blancos y abundante vegetación verde
Familias salvadoreñas llegan a un sitio turístico a bordo de los Buses Alegres del ISTU, disfrutando de las opciones de recreación que ofrece El Salvador para impulsar el turismo local. (Noticiero El Salvador (gubernamental))

Viernes 3 de abril:

Los buses parten hacia el complejo de Amapulapa y Terminal Turística de San Sebastián (San Vicente), con piscinas naturales y gastronomía regional. Ese mismo día se repite la opción de playa en Costa del Sol. Cada ruta mantiene el precio de USD 8.

Sábado 4 de abril:

La principal oferta es Barra de Santiago, una playa al occidente del país que, de acuerdo con elsalvador.com, se caracteriza por ser menos concurrida y por su ecosistema de estero. También se realiza otro viaje a Costa del Sol.

Domingo 5 de abril:

La programación incluye tres alternativas: los bosques de Cerro Verde, nuevamente Costa del Sol y la extensa Playa El Espino (Usulután), que es el destino más lejano y con la tarifa más alta de la jornada: USD 12.

El ISTU moderniza los parques públicos de El Salvador para promover el turismo interno y atraer visitantes nacionales e internacionales. (Foto cortesía ISTU)
El ISTU moderniza los parques públicos de El Salvador para promover el turismo interno y atraer visitantes nacionales e internacionales. (Foto cortesía ISTU)

Precios y modalidades de reserva

Eny Aguiñada, presidenta del ISTU, detalló recientemente que la reservación de cupos solo se gestiona por teléfono al 7517-9169 entre semana. “La capacidad máxima por bus es de 52 pasajeros y el pago se realiza en efectivo el día del viaje”, informó la funcionaria a medios locales. El ISTU recomienda reservar con anticipación y llegar al punto de salida al menos 15 minutos antes de la hora de partida.

El costo del traslado cubre únicamente el viaje de ida y regreso. Las entradas a los parques y el consumo dentro de los destinos se pagan por separado, con tarifas de USD 1.50 a USD 5.00 para salvadoreños, según información oficial del ISTU. Algunos parques, como Costa del Sol, ofrecen acceso gratuito para niños menores de 7 años, adultos mayores y personas con discapacidad.

Multitud de personas, incluyendo familias y niños, se agrupan en un sendero al aire libre; detrás se ven varios autobuses blancos y abundante vegetación verde
Guías del ISTU verifican listado de viajeros antes de partir a los sitios turísticos a bordo de los Buses Alegres. (Foto: Noticiero El Salvador)

Servicios, accesibilidad y recomendaciones

Las renovaciones recientes en Costa del Sol incluyen cabañas familiares y áreas accesibles para personas con movilidad reducida. El Parque de Aventuras Walter Thilo Deininger incorpora circuitos de canopy, senderos y actividades para todas las edades, mientras que Sunset Park funciona bajo la modalidad de pago por cada atracción.

Según las autoridades del ISTU, la operación de los Buses Alegres en Semana Santa 2026 también impulsa la economía local y beneficia a comunidades que dependen del turismo interno.

Quienes planean participar deben preparar efectivo suficiente para entradas y consumo, llevar documentos de identidad y considerar ropa y protección solar adecuadas para cada destino. El ISTU sugiere elegir la ruta según las preferencias y necesidades de cada viajero, ya sea montaña, playa, parques o aventura.

Temas Relacionados

Instituto Salvadoreño de TurismoSan SalvadorTurismo InternoSemana Santa

Últimas Noticias

El Salvador: Los Hermanos Flores deslumbran en concierto gratuito antes de Coachella

El Centro Histórico de San Salvador se transformó en una gran pista de baile durante el espectáculo gratuito de Los Hermanos Flores. El evento marcó la antesala de su participación en el reconocido festival Coachella

El Salvador: Los Hermanos Flores deslumbran en concierto gratuito antes de Coachella

Al menos 13 personas perdieron la vida producto de incendios, en lo que va de 2026

Las recientes tragedias relacionadas con incendios han impactado desde barrios de la capital hasta zonas áreas rurales del oriente del país, donde familias enteras han resultado afectadas, durante el primer trimestre del año

Al menos 13 personas perdieron la vida producto de incendios, en lo que va de 2026

Violencia en el fútbol guatemalteco: el ataque a Guastatoya retrasa una hora el partido

El aplazamiento del partido tras la violencia en Quetzaltenango pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el fútbol guatemalteco para garantizar escenarios seguros y competitividad legítima en instancias cruciales del torneo

Violencia en el fútbol guatemalteco: el ataque a Guastatoya retrasa una hora el partido

“Perdimos a toda nuestra familia”: Identifican a madre guatemalteca y sus hijos como víctimas de asesinato en Alabama

Una investigación de la policía estadounidense concluyó que los cuerpos localizados en un bosque corresponden a una mujer y dos menores desaparecidos en enero, tras confirmarse que fallecieron por heridas provocadas con arma blanca

“Perdimos a toda nuestra familia”: Identifican a madre guatemalteca y sus hijos como víctimas de asesinato en Alabama

Guatemala: Aumenta el número de extraditables con nuevas capturas

Las autoridades guatemaltecas oficializaron la captura de dos nuevos extraditables recientemente

Guatemala: Aumenta el número de extraditables con nuevas capturas

TECNO

¿El fin del GPS? Por qué la navegación cuántica es la única que no se puede “hackear” ni perder

¿El fin del GPS? Por qué la navegación cuántica es la única que no se puede “hackear” ni perder

Así se vería Jesús si estuviera en Semana Santa 2026

Microsoft elimina funciones innecesarias de su IA Copilot en Windows

Cuál es el precio de bitcoin, ethereum y otras criptomonedas este día

Pokemon Go anuncia sus novedades de abril 2026: eventos, incursiones y más

ENTRETENIMIENTO

Martin Short reaparece en público por primera vez tras la muerte de su hija Katherine

Martin Short reaparece en público por primera vez tras la muerte de su hija Katherine

La historia detrás del porqué Morgan Freeman siempre usa aros de oro

Fuego, vandalismo y accidentes casi letales: los trágicos sucesos que marcaron la saga de ‘Harry Potter’

A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en un nuevo proyecto

Tiene 9 años y levantó 80 kilos: el caso de Lucy Milgrim, la niña que desafía los límites

MUNDO

Entre sirenas y templos cerrados: Jerusalén vive una Pascua judía y una Semana Santa bajo la sombra de la guerra con Irán

Entre sirenas y templos cerrados: Jerusalén vive una Pascua judía y una Semana Santa bajo la sombra de la guerra con Irán

León XIV abrió la Semana Santa con un llamado a la paz: “¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!”

El ejército de Israel afirmó estar a pocos días de cumplir sus objetivos contra el sistema de producción iraní

Israel lanzó una nueva ofensiva contra Teherán: destruyó centros de mando móviles y fábricas de armas del régimen

Tras intensificar su ofensiva contra Irán, Israel buscará finalizar su misión contra las fábricas militares del régimen