Buses Alegres en El Salvador con más rutas para una Semana Santa 2026 llena de aventuras en familia

Iglesias históricas, volcanes, vida nocturna y paisajes naturales forman parte de los principales atractivos turísticos que ofrece El Salvador a los visitantes.

La música de vacaciones se enciende temprano en San Salvador cuando, desde el Parque Infantil de Diversiones, cientos de salvadoreños abordan los Buses Alegres del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), listos para recorrer playas y parques nacionales durante la Semana Santa 2026. El ISTU tiene lista una programación ampliada de rutas y días, con salidas del 2 al 5 de abril para disfrutar en familia o con amistades.

La decisión del ISTU de expandir el servicio de Buses Alegres más allá de los domingos regulares para incluir jueves, viernes y sábado durante Semana Santa 2026 marca un cambio significativo en la operación del programa. El servicio permite a familias, amigos y viajeros solitarios conocer Costa del Sol, Cerro Verde, Barra de Santiago y otros destinos por tarifas que van de USD 7 a 12. El punto de partida es el parqueo del Parque Infantil, a las 6:30 de la mañana.

Normalmente, los Buses Alegres funcionan únicamente los días domingo, lo que implica que durante gran parte del año solo hay una oportunidad semanal para acceder a este transporte turístico accesible. Sin embargo, durante el período de Semana Santa, comprendido entre el jueves 2 de abril y el domingo 5 de abril de 2026, la institución ha decidido activar rutas adicionales para responder a lo que describen como “alta demanda en vacaciones”.

Estas serán las actividades y rutas que estarán disponibles en semana de vacaciones.

Jueves 2 de abril:

La programación arranca con tres rutas simultáneas. Una conduce a los senderos y miradores de Cerro Verde (Santa Ana), otra a la renovada Costa del Sol (La Paz) y la tercera combina la adrenalina de Sunset Park con el ambiente de naturaleza y aventura en el Parque Surf City Walter Thilo Deininger (La Libertad). Estos recorridos se ofrecen por USD 8 y USD 7, respectivamente, según detalla xpot.sv. Entre los atractivos se encuentran vistas panorámicas, juegos mecánicos o deportes extremos, dependiendo del destino elegido.

Familias salvadoreñas llegan a un sitio turístico a bordo de los Buses Alegres del ISTU, disfrutando de las opciones de recreación que ofrece El Salvador para impulsar el turismo local. (Noticiero El Salvador (gubernamental))

Viernes 3 de abril:

Los buses parten hacia el complejo de Amapulapa y Terminal Turística de San Sebastián (San Vicente), con piscinas naturales y gastronomía regional. Ese mismo día se repite la opción de playa en Costa del Sol. Cada ruta mantiene el precio de USD 8.

Sábado 4 de abril:

La principal oferta es Barra de Santiago, una playa al occidente del país que, de acuerdo con elsalvador.com, se caracteriza por ser menos concurrida y por su ecosistema de estero. También se realiza otro viaje a Costa del Sol.

Domingo 5 de abril:

La programación incluye tres alternativas: los bosques de Cerro Verde, nuevamente Costa del Sol y la extensa Playa El Espino (Usulután), que es el destino más lejano y con la tarifa más alta de la jornada: USD 12.

El ISTU moderniza los parques públicos de El Salvador para promover el turismo interno y atraer visitantes nacionales e internacionales. (Foto cortesía ISTU)

Precios y modalidades de reserva

Eny Aguiñada, presidenta del ISTU, detalló recientemente que la reservación de cupos solo se gestiona por teléfono al 7517-9169 entre semana. “La capacidad máxima por bus es de 52 pasajeros y el pago se realiza en efectivo el día del viaje”, informó la funcionaria a medios locales. El ISTU recomienda reservar con anticipación y llegar al punto de salida al menos 15 minutos antes de la hora de partida.

El costo del traslado cubre únicamente el viaje de ida y regreso. Las entradas a los parques y el consumo dentro de los destinos se pagan por separado, con tarifas de USD 1.50 a USD 5.00 para salvadoreños, según información oficial del ISTU. Algunos parques, como Costa del Sol, ofrecen acceso gratuito para niños menores de 7 años, adultos mayores y personas con discapacidad.

Guías del ISTU verifican listado de viajeros antes de partir a los sitios turísticos a bordo de los Buses Alegres. (Foto: Noticiero El Salvador)

Servicios, accesibilidad y recomendaciones

Las renovaciones recientes en Costa del Sol incluyen cabañas familiares y áreas accesibles para personas con movilidad reducida. El Parque de Aventuras Walter Thilo Deininger incorpora circuitos de canopy, senderos y actividades para todas las edades, mientras que Sunset Park funciona bajo la modalidad de pago por cada atracción.

Según las autoridades del ISTU, la operación de los Buses Alegres en Semana Santa 2026 también impulsa la economía local y beneficia a comunidades que dependen del turismo interno.

Quienes planean participar deben preparar efectivo suficiente para entradas y consumo, llevar documentos de identidad y considerar ropa y protección solar adecuadas para cada destino. El ISTU sugiere elegir la ruta según las preferencias y necesidades de cada viajero, ya sea montaña, playa, parques o aventura.