Incendio en el Centro de Gobierno de Sensuntepeque coincide con un aumento récord de siniestros en El Salvador

Equipos de emergencia trabajan en la zona para contener el fuego (Foto cortesía Angel Eduardo Iraheta﻿).

El Centro de Gobierno de Sensuntepeque, cabecera departamental de Cabañas, se convirtió este viernes 27 de marzo en escenario de un incendio que movilizó a varios cuerpos de bomberos y equipos de socorro desde primeras horas del día.

Las autoridades informaron que el fuego comenzó en las instalaciones principales, generando una intensa columna de humo que fue visible desde distintos puntos de la ciudad.

Según reportes iniciales, la situación requirió la intervención coordinada de la municipalidad de Sensuntepeque, la Comisión Municipal de Protección Civil y diversas unidades de emergencia, lo que obligó al cierre temporal de calles cercanas y a la evacuación de funcionarios y visitantes. A pesar de la magnitud de las llamas, no se reportaron personas lesionadas en el incidente, confirmaron fuentes oficiales.

Los equipos de Bomberos de El Salvador continuarán en las labores para contener el fuego y evitar que se propague a edificios cercanos, mientras se procura la protección de documentos y bienes públicos almacenados en el lugar. La causa que originó el incendio aún no ha sido determinada, aunque las investigaciones permanecen abiertas.

Impactantes imágenes de un incendio de grandes proporciones que consume las oficinas gubernamentales en Sensutepeque, Cabañas. Las llamas son visibles desde la calle mientras un oficial observa la escena.

Evaluación de daños y respuesta institucional

El incendio en el Centro de Gobierno de Sensuntepeque afecta un punto estratégico para la administración local, lo que llevó a representantes de Protección Civil y autoridades municipales a iniciar una evaluación exhaustiva de los daños estructurales y del impacto sobre el funcionamiento de los servicios públicos.

Según voceros oficiales, las labores de extinción y las inspecciones técnicas avanzan con prioridad para restablecer las operaciones en el menor tiempo posible.

Mientras tanto, equipos de Bomberos de El Salvador permanecen en el lugar para mitigar cualquier riesgo de reactivación del fuego. El ambiente en la zona continúa bajo resguardo, a la espera de los resultados de las pesquisas sobre el origen de las llamas y las posibles afectaciones materiales.

Socorristas y personal de emergencia trabajan en el interior del Centro de Gobierno de Sensuntepeque para controlar el incendio y evitar mayores daños en las instalaciones (Foto cortesía Comandos de Salvamento).

Otros casos recientes: Tragedia en Ciudad Delgado por incendio en cohetería

En las últimas horas, otro incendio de gran impacto se registró en una fábrica pirotécnica de la colonia San Francisco, ubicada en el Barrio San Sebastián del Distrito de Ciudad Delgado, en el departamento de San Salvador.

El incidente dejó dos trabajadores fallecidos, un hombre y una mujer, y al menos diez personas con quemaduras, según reportes de Comandos de Salvamento.

La emergencia en la cohetería requirió la intervención de equipos de rescate y cuerpos de seguridad, quienes trabajaron para sofocar las llamas y evacuar a los residentes de la zona afectada.

El incendio en la cohetería de la colonia San Francisco en Ciudad Delgado dejó dos fallecidos y tres heridos con quemaduras graves. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)

El Salvador afronta un aumento histórico de incendios

El siniestro registrado en Sensuntepeque ocurre en medio de un incremento sin precedentes de incendios en El Salvador durante 2026. Las estadísticas oficiales señalan un crecimiento de más del 400% en la cantidad de siniestros forestales en comparación con 2025, lo que ha despertado una alerta nacional por la frecuencia y el alcance de los incidentes reportados en áreas urbanas y rurales.

Ante esta situación, el gobierno salvadoreño pondrá en marcha una comisión especial destinada a fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta institucional.

El objetivo es enfrentar los efectos combinados de la acción humana y el cambio climático, factores señalados como detonantes del repunte de emergencias.

Ante estos casos, organizaciones como la Comisión Nacional de Protección Civil instan a la población a mantener precauciones adicionales, mientras el país atraviesa condiciones climáticas adversas y una temporada especialmente crítica para el control de emergencias.

El caso de Sensuntepeque y la tragedia en Ciudad Delgado reflejan la magnitud del reto que enfrenta El Salvador en materia de prevención y respuesta ante incendios, en un año marcado por cifras históricas y la urgencia de medidas efectivas.