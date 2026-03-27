Feminicidas pagarán con prisión perpetua en El Salvador

Fotografía de archivo de mujeres salvadoreñas que participan en una manifestación en el Monumento a la Constitución de San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reforma a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), para que el delito de femicidio agravado sea castigado con prisión perpetua tras la ratificación de la enmienda constitucional que avala esta sanción en el país, durante la sesión plenaria 103 de este jueves.

El endurecimiento de las penas responde a la persistente incidencia de asesinatos violentos de mujeres registrados en el territorio nacional, con el objetivo de establecer la máxima sanción posible a quienes provoquen la muerte de una mujer por odio o menosprecio.

La modificación aprobada por la Asamblea afecta los artículos 45 y 46 de la LEIV, ajustados a la nueva jurisprudencia penal establecida por la Constitución.

Según el texto sometido a discusión parlamentaria, tanto el feminicidio simple como el feminicidio agravado quedan sujetos a pena de prisión perpetua, reemplazando el rango anterior que iba de veinte a treinta y cinco años de cárcel para el feminicidio simple, y de treinta a cincuenta años en los casos agravados.

La diputada Suecy Callejas presentó ante la plenaria una iniciativa para modificar la legislación, proponiendo la creación de una jurisdicción especializada en materia de género respaldada por equipos multidisciplinarios.

El texto de la solicitud especifica que esta jurisdicción se ajustará a la estructura, niveles y procedimientos de los procesos penales comunes, pero con atención a los requisitos particulares fijados por la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados.

Entre los puntos estipulados en la reforma, se establece que el procesamiento de delitos de feminicidio y feminicidio agravado quedará fuera del alcance de la nueva jurisdicción. Estos delitos continuarán bajo la competencia de los jueces de lo criminal, conforme al procedimiento especial previsto en el código procesal.

El objetivo de la propuesta, de acuerdo con la diputada Callejas, es dotar al sistema judicial de mecanismos e instancias específicas para abordar casos con perspectiva de género y fortalecer el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia, mediante equipos especializados en las distintas etapas del proceso judicial.

Cuántos feminicidios se registraron y cómo fueron cometidos

Actualmente, según datos de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA) recogidos para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, se reportaron 26 casos de feminicidios, muertes violentas y suicidios feminicidas en El Salvador. La mitad de esas víctimas, trece mujeres, fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que el 46% de los casos, correspondiente a doce víctimas, se clasificó como feminicidios o muertes violentas. Solo en un caso, equivalente al 4%, la muerte fue catalogada como suicidio feminicida.

Los datos anuales de ORMUSA no solo reflejan el número de víctimas. Señalan que el 36,6% de los asesinatos se cometió con armas blancas, seguido por armas de fuego en el 30,7%.

Se registraron otras modalidades de muerte, entre las cuales destacan llave cruz, uso de piedra, arma blanca con golpes y estrangulación, cada una con un 3,8% de incidencia. El envenenamiento representó un 7,6% y en el 11,5% de los casos no se pudo determinar la causa de muerte.

Diversas entidades no gubernamentales y feministas convocaron a una protesta virtual para las 18.00 hora local (00.00 GMT) e invitaron a utilizar las etiquetas #NosotrasTenemosOtrosDatosSV #NiUnaMenos. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

Dónde ocurrieron los crímenes y cómo evolucionó la cifra

La distribución geográfica de estos hechos muestra que el 54% de los feminicidios ocurrió en San Salvador, La Libertad y Usulután. Específicamente, San Salvador reportó siete casos, La Libertad cuatro y Usulután tres, consolidando estos departamentos como principales focos de violencia letal contra mujeres.

En cuanto a la evolución mensual, los registros muestran picos en marzo, septiembre y octubre de 2025, con cuatro casos cada uno durante estos meses, conforme al monitoreo de ORMUSA. Esta persistencia en la violencia advierte sobre la urgencia de mantener el seguimiento y la denuncia de estos crímenes, como estrategia fundamental frente al panorama de feminicidios en el país.

Esta medida tendrá una vigencia después de 30 días de publicado el decreto legislativo en el Diario Oficial.