El Salvador celebra la resiliencia y logros de sus trabajadoras retornadas

La Cancillería salvadoreña, junto al Gobierno de Estados Unidos, impulsa empleos temporales en el exterior como motor de desarrollo personal y comunitario. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador organizó este miércoles, en coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos, un encuentro en San Salvador con más de 200 mujeres emprendedoras beneficiadas por el Programa de Movilidad Laboral, iniciativa estatal que promueve oportunidades de empleo temporal en el exterior, según informó la cartera salvadoreña.

El encuentro, presidido por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, se denominó “Encuentro de Trabajadoras Temporales Retornadas” y marcó la primera vez que las mujeres participantes expusieron sus experiencias en el marco de esta iniciativa.

Godínez señaló que el objetivo central de este tipo de actividades reside en fortalecer vías para una migración regular, segura y ordenada, en línea con la estrategia de movilidad humana delineada por el Gobierno salvadoreño. El programa, implementado se enfoca en acompañar de forma integral a cada beneficiaria antes, durante y después de su experiencia laboral en el exterior.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, explicó que la iniciativa busca promover una migración regular, segura y ordenada, en concordancia con la estrategia de movilidad humana del Gobierno de El Salvador. (Cortesía: Ministerio de Relaciones exteriores)

“Ustedes no solo representan historias de migración laboral, representan historias de valentía, dignidad y transformación para El Salvador. Muchas han logrado mejorar las condiciones de vida de sus familias, invirtiendo en vivienda, educación, salud o emprendimientos. Ese esfuerzo tiene un impacto real, no solo en sus hogares, sino también en sus comunidades”, expresó la funcionaria.

En palabras citadas por la Cancillería, Godínez indicó que este acompañamiento incluye la facilitación de orientación en temáticas como administración de finanzas, acceso a servicios y apoyo institucional continuo.

Así, el Estado salvadoreño busca garantizar condiciones dignas, pleno respeto de derechos y acceso a herramientas que permitan a las trabajadoras retornadas convertir su experiencia internacional en progreso económico tanto personal como comunitario.

El evento puso énfasis en el impacto económico directo en las familias

Durante el encuentro, se celebró una feria de servicios diseñada para acercar a las participantes a instituciones públicas y privadas, y así ofrecer información sobre programas, recursos y formación financiera orientada a potenciar sus emprendimientos.

El encuentro “Trabajadoras Temporales Retornadas” destacó historias de superación, dignidad y empoderamiento femenino en la migración laboral. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

La experiencia de las beneficiarias ilustró el alcance individual y comunitario de la iniciativa. Sandra Suárez, una de las trabajadoras retornadas, afirmó: “Tuve un giro de 360 grados en mi estabilidad laboral y económica. Me ha ayudado mucho también en mi salud, porque pude obtener una prótesis, sacar a mis hijas adelante y darles la calidad de vida que yo sentía que ellas se merecían”.

Por su parte, Marta Guardado destacó el inicio de un emprendimiento familiar a raíz de la oportunidad: “Ahora yo estoy siendo parte de un evento en esta institución gracias a esta oportunidad y también tengo un pequeño emprendimiento que me permite generar ingresos para sostener a mi familia”.

Los testimonios de mujeres retornadas evidenciaron mejoras en estabilidad económica, salud y calidad de vida familiar tras participar en la movilidad laboral. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

El evento estuvo acompañado por la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para El Salvador, Ana Medeiros, la viceministra de Trabajo y Previsión Social, Sofía Rodríguez, y la representante de la Superintendencia del Sistema Financiero, Daysi Minero.

Así, el enfoque de la política pública incluye la articulación interinstitucional y la cooperación internacional, especialmente con el Gobierno de los Estados Unidos, que funge como país de destino laboral y socio para la implementación logística y legal de la movilidad temporal.

El programa representa una estrategia para facilitar empleos dignos en el exterior y canalizar los beneficios hacia la reintegración y el desarrollo local. El esfuerzo de acompañamiento integral no solo busca brindar alternativas económicas, sino orientar la migración como proceso transformador para el tejido socioeconómico de El Salvador.