Fiscalía desmantela banda dedica al fraude cibernético en El Salvador

Las autoridades de El Salvador capturan a cinco personas vinculadas a fraude cibernético tras operativo conjunto entre Fiscalía y Policía Nacional Civil. (Foto cortesía FGR)

En la madrugada de este miércoles, las autoridades de El Salvador ejecutaron un operativo que culminó con la captura de cinco integrantes de una estructura dedicada al fraude cibernético para extraer fondos de cuentas bancarias.

El dispositivo, coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR) junto a la Policía Nacional Civil (PNC), marcó un avance clave en la lucha contra los delitos informáticos, al identificar el método concreto de estafa conocido como phishing: la creación de sitios web falsos que simulan portales de banca en línea de diversas instituciones financieras, con el objetivo de obtener ilegalmente credenciales de acceso y perpetrar el hurto de dinero.

Entre los elementos recabados por la FGR se identificó una modalidad de engaño basada en el llamado “efecto espejo”. Al acceder la víctima a la página clonada, ingresa datos personales, usuario y contraseña, que son inmediatamente capturados por los ciberdelincuentes. Con ese acceso, los acusados concretan transferencias no autorizadas y vacían las cuentas bancarias afectadas.

El operativo se centró en los distritos de Cuscatancingo y San Salvador, donde fueron aprehendidos Amílcar Eduardo Flores Pérez, Bryan Alexander González Castro, Carolina Guadalupe Burgos Bonilla y Daniela Esmeralda González Valencia.

El quinto acusado, Jonathan Brayan Alvarenga Vásquez, ya se encontraba bajo detención preventiva por un delito similar y fue notificado de los nuevos cargos durante la investigación vigente, según confirmó la FGR.

El grupo detenido empleaba el método phishing, mediante la creación de portales falsos de banca en línea para robar credenciales bancarias. (Foto cortesía FGR)

Como resultado directo de esta acción, uno de los casos esclarecidos involucra el hurto de $20,000 a una víctima en mayo de 2025. Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía General de la República, la persona afectada accedió a lo que creía era el portal oficial de su banco, introdujo sus credenciales y, sin advertir el fraude, permitió que los imputados tomaran control de la cuenta. En minutos, los ciberdelincuentes distribuyeron el dinero entre varias cuentas vinculadas al grupo detenido.

Las pesquisas determinaron que los cinco integrantes se repartían el dinero mediante transferencias, estrategia que complicó la trazabilidad de los fondos y exigió recursos especializados de rastreo digital.

El registro de los domicilios arrojó abundantes elementos de prueba que incluyen dispositivos electrónicos y documentos relacionados con la manipulación de identidades virtuales y simulación de plataformas bancarias, de acuerdo con el reporte oficial de la FGR.

Las autoridades reiteraron a la ciudadanía la importancia de verificar la autenticidad de los sitios web donde ingresan sus datos bancarios, recordando que el descuido ante páginas falsas propicia el acceso ilícito a sus cuentas.

Este llamado cobra vigencia frente a la sofisticación creciente de los esquemas de phishing observados en el país. Aún se desconoce el monto total que los sujetos podrían haber extraido de las cuentas bancarias de los salvadoreños.

Las capturas se realizaron en Cuscatancingo y San Salvador, incluyendo a individuos con antecedentes por delitos similares de fraude informático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estructura de fraude informático desarticulada a finales de 2025

Previamente a finales de 2025, la Fiscalía General de la República notificó otro golpe relevante contra el fraude digital, al desmantelar una estructura especializada en el hurto de dinero por medios informáticos.

De acuerdo con las investigaciones de ese periodo, los imputados empleaban una estrategia basada en la suplantación de identidad: se hacían pasar por extranjeros, ofrecían supuestos bienes o servicios en redes sociales y establecían contacto con potenciales víctimas a través de plataformas digitales.

Este mecanismo incluía el envío de enlaces falsos tras conseguir acuerdos de compraventa. Tras obtener la confianza de las víctimas, los delincuentes solicitaban datos personales y bancarios. Un caso paradigmático documentado por la Fiscalía se refiere a la venta de un vehículo publicada en internet.

El supuesto comprador fingió estar fuera del país y, tras acordar la operación, dirigió a la víctima a completar la transacción mediante un enlace fraudulento.

La secuencia de la estafa quedó evidenciada cuando, minutos después, la persona afectada recibió varias alertas de transferencias salientes hacia cuentas bancarias ajenas y desconocidas.

Las autoridades detallaron que el modus operandi empleaba la ingeniería social como elemento central, combinando la confianza generada por el contacto digital y el uso de páginas web apócrifas para recolectar información sensible y ejecutar el hurto de ahorros.

Un joven muestra preocupación mientras revisa su teléfono móvil tras recibir una posible alerta de estafa. El aumento de fraudes digitales ha generado alarma entre los usuarios de tecnología, quienes deben estar atentos a señales de posibles engaños. La imagen destaca la importancia de la precaución y la educación digital para prevenir delitos cibernéticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos operativos, registrados en diferentes momentos del año, permiten a la Fiscalía General de la República precisar el crecimiento de las bandas de fraude informático en El Salvador y subrayan la urgencia de medidas de prevención por parte de los usuarios de servicios bancarios en línea.