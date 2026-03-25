El Salvador exportó USD 38 millones menos en febrero de 2026 respecto a enero

La comparación interanual fue negativa. Frente a febrero de 2025, cuando las exportaciones totalizaron USD 530.8 millones, el resultado más reciente implica una baja de 9.4 millones. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

La reciente evolución del comercio exterior salvadoreño mostró una disminución en las exportaciones durante febrero de 2026, tanto en comparación con el mes anterior como frente al mismo periodo de 2025, según el último reporte del Banco Central de Reserva (BCR).

Este retroceso afectó el desempeño de varios sectores clave y evidenció condiciones menos favorables para las ventas internacionales del país.

En febrero de 2026, las exportaciones sumaron USD 521.4 millones, una cifra que significó una caída respecto a los USD 559.4 millones alcanzados en enero. El descenso intermensual marcó una diferencia de 38 millones, reflejando el menor dinamismo en los envíos al exterior.

La comparación interanual también fue negativa. Frente a febrero de 2025, cuando las exportaciones totalizaron USD 530.8 millones, el resultado más reciente implica una baja de 9.4 millones. Así, el país experimentó una contracción de 1.8 % en sus ingresos por ventas internacionales durante el segundo mes del año.

El impacto de la caída exportadora

La reducción en las cifras exportadoras de febrero contrastó con el desempeño observado en enero, cuando el crecimiento interanual fue de 8.5 %. El retroceso frenó el impulso generado por el buen inicio de año, limitando el avance acumulado del primer bimestre.

A pesar de este contexto, el saldo bimestral superó los USD 1,080 millones, lo que permitió un crecimiento del 3.3 % respecto a 2025.

El Puerto de Acajutla se posiciona como uno de los principales puntos de importaciones y exportaciones salvadoreñas. Foto cortesía CEPA

El contraste entre los dos primeros meses del año se explica por la combinación de factores externos, incluidos los precios internacionales de productos clave y la variación en la demanda de los principales mercados, especialmente en bienes como el café y los textiles.

Productos y mercados afectados

En la composición de las exportaciones, las camisetas mantuvieron el liderazgo, como el principal producto exportado, aunque con una baja de 14 % en términos interanuales.

Los suéteres en cambio, otro producto textil clave, lograron un avance del 37.1 %, mientras el café recuperó terreno y desplazó al azúcar de caña, que registró una contracción del 22.7 %.

Foto de archivo. Un saco de café salvadoreño listo para exportación es visto en el molino El Borbollon, en Santa Ana, El Salvador. REUTERS/Jose Cabezas

Estados Unidos, que permaneció como el principal destino de los bienes salvadoreños, absorbió el 35.1 % del total exportado, con un crecimiento de 8.4 % en los dos primeros meses del año. Sin embargo, la caída general en febrero afectó el saldo global, a pesar del dinamismo en algunos rubros.

En Centroamérica, Guatemala presentó un modesto aumento en sus compras, pero las ventas a Honduras y Nicaragua disminuyeron en 4.25 % y 2.9 %, respectivamente, lo que contribuyó al resultado negativo de febrero.

Importaciones y estabilidad en la balanza

Las importaciones totales en enero y febrero se mantuvieron cerca de los USD 2,716.4 millones, sin grandes variaciones respecto al año anterior. El volumen importado descendió 2.7 %, en línea con la menor demanda de bienes intermedios y de maquila, que bajaron 7.9 % y 10.4 %, respectivamente.

Las exportaciones de El Salvador aumentaron 3.3% en los dos primeros meses de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior, según el BCR. EFE/ Roberto Escobar

En cuanto a proveedores, Estados Unidos lideró tanto en exportaciones como en importaciones. China y Guatemala también jugaron papeles relevantes en el intercambio comercial, aunque el contexto general fue de estabilidad con una ligera tendencia a la baja en las importaciones.

En resumen, los datos de febrero reflejan una contracción tanto frente a enero de 2026 como en comparación con el mismo periodo de 2025, poniendo de relieve la importancia de monitorear las tendencias globales y diversificar los mercados para sostener el crecimiento del comercio exterior salvadoreño.