Capturan a conductor tras ocasionar accidente que cobró la vida de cuatro personas y dejó múltiples lesionados en El Salvador

El promedio de cinco muertes diarias por accidentes de tránsito en El Salvador revela la magnitud de la crisis vial nacional. (Foto cortesía PNC)

En promedio cinco personas pierden la vida diariamente víctimas de accidentes de tránsito en El Salvador, lo que confirma una persistente crisis en las carreteras del país.

La magnitud de la siniestralidad se ha incrementado respecto a años anteriores y ha puesto en evidencia la urgencia de reforzar las políticas de seguridad vial para proteger la integridad de todos los usuarios, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

El caso más reciente que ilustra esta problemática ocurrió en el cantón La Laguna, jurisdicción de Corinto, Morazán Norte, donde Miguel Bonilla Joya, de 51 años, fue señalado por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador como el responsable de un accidente registrado la tarde del martes.

Según informó la PNC, Bonilla Joya perdió el control del vehículo que manejaba debido a su inexperiencia, lo que terminó con el vuelco del automotor y un grave saldo: cuatro personas fallecidas y otras cuatro con lesiones de gravedad.

Hasta el cierre de esta nota las víctimas fatales fueron identificadas como Elena Alvarenga, Jeremías Palacios y José López, mientras que los heridos fueron estabilizados en el lugar antes de su traslado a un centro asistencial, detalló la Policía Nacional Civil.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta un aumento significativo de siniestros y víctimas en carreteras salvadoreñas en 2026. (Foto cortesía PNC)

En el mismo informe, la institución confirmó que Bonilla Joya no posee licencia de conducir y que enfrentará cargos por homicidio culposo y lesiones culposas, lo que agrava el contexto jurídico en su contra.

El hecho resalta un problema recurrente en la siniestralidad vial salvadoreña: la circulación de personas sin la documentación ni el entrenamiento necesarios para la conducción de vehículos, elemento identificado como factor de alto riesgo por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Mientras las autoridades procesaban la tragedia ocurrida en Morazán Norte, se registró la captura de José Carlos Romero García, de 63 años, en el kilómetro 144 de la carretera Ruta Militar, cantón Trinidad, San Miguel Centro.

Según la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Romero García fue señalado como responsable de colisionar contra un motociclista por no respetar la prioridad de paso, lo que derivó en lesiones para la víctima, quien debió ser trasladada de inmediato a un hospital. Al igual que en el hecho anterior, la PNC constató que el conductor carecía de licencia y será acusado del delito de lesiones culposas.

El arresto de José Carlos Romero García por causar lesiones a un motociclista en la Ruta Militar evidencia los riesgos por imprudencia. (Foto cortesía PNC)

En 2026 aumentaron los accidentes viales

Entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 2026, El Salvador registró 5,657 siniestros viales, un incremento respecto a los 4,398 reportados en igual periodo de 2025, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. En ese mismo lapso de 2026, las personas lesionadas llegaron a 3,714, mientras que en 2025 el número fue de 2,716.

La cifra de víctimas fatales también creció: 343 personas fallecieron en accidentes de tránsito, comparado con las 268 del año anterior, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Tres de los catorce lesionados en el accidente de tránsito fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. (Foto cortesía PNC)

Los peatones y motociclistas son los grupos más vulnerables en la siniestralidad vial

En el análisis realizado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 23 de marzo de este año, se destaca que de los 343 fallecidos en accidentes viales, 137 eran peatones, lo que los convierte en el grupo más afectado entre los usuarios de la vía pública. Los motociclistas también figuran en una posición especialmente vulnerable, con 133 víctimas mortales, mientras que los ciclistas sumaron siete fallecimientos en el mismo periodo.